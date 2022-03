François Beoringyan, entrenador de Asier Martínez: “Asier viene a pasar rondas sin agobiarse”

François Beoringyan se siente al otro lado. El entrenador de Asier Martínez puede estar en esta ocasión junto a su atleta, tras no poder acudir a Tokio y presenciar en directo la gesta del vallista de Zizur en los Juegos. Pero en Belgrado están juntos. Beoringyan se encuentra en el Mundial de Belgrado en calidad de responsable de velocidad y vallas de la Federación Española de Atletismo y ya vela armas para lo que puede realizar Asier este domingo en el Stark Arena. La enorme sonrisa dese siente al otro lado. El entrenador depuede estar en esta ocasión junto a su atleta, tras no poder acudir a Tokio y presenciar en directo la gesta del vallista de Zizur en los Juegos. Pero en Belgrado están juntos. Beoringyan se encuentra en el Mundial de Belgrado en calidad de responsable de velocidad y vallas de la Federación Española de Atletismo y ya vela armas para lo que puede realizar Asier este domingo en el Stark Arena.

El viernes por la mañana, François presenciaba la actuación de atletas españoles como Bruno Hortelano (400 m) y Maribel Pérez (60), mientras Asier descansaba en el hotel. No todo tiene que ser entrenamiento. El trabajo ya está hecho. “Por fin estoy con él y puedo disfrutar de las pruebas”, reconocía feliz el que también es responsable del Swan Team en el Grupompleo Pamplona Atlético, que se encontraba en ese momento atendiendo a vallistas y velocistas españoles antes de sus participaciones matinales.

“Asier está bien, está tranquilo. Entrenamos ayer -por el jueves-, era el primer entrenamiento oficial en el estadio. Fue un poco madrugón por el protocolo covid, pero el entrenamiento fue bastante bien. El pabellón es espectacular, muy grande y bonito, con ese contraste entre el anillo rojo y la parte central azul. Tiene pinta de rápida”, narraba el técnico galo de origen chadiano.

El debut de Asier en las series será este domingo a las 10:05. El técnico, en su línea, no se plantea objetivos concretos. “Yo no soy de mirar a los rivales ni lo que pasa alrededor, sino que me centro en mi atleta. Él viene a estar en su nivel, a pasar rondas, sin agobiarse ni autopresionarse y a llegar lo más lejos posible. Asier nos ha malacostumbrado con los últimos resultados, pero esto es un Mundial y están los mejores. Haberse clasificado ya era un logro”, recordaba Beoringyan.