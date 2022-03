Hiru Herri: el éxito de un club en obras

Sopla el viento en El Soto. Una nube de polvo envuelve el ambiente y no proviene del Sáhara, sino de las excavadoras que siguen trabajando en las viejas instalaciones que empezaron a ser derruidas el 3 de marzo y de las que ya no queda más que el recuerdo. El sonido de las máquinas y el vacío donde antes había gradas, vestuarios y oficinas configura un paisaje inédito para acompañar la foto del grupo de atletas que, tras este derribo, llevaron el nombre de Hiru Herri a lo más alto del atletismo nacional. Dos campeonatos de España en pista cubierta, sub-18 y sub-20, han deparado cinco medallas para un club de cantera que apostó por la pista hace pocos años y que, siguiendo su hoja de ruta, ha visto cómo sus mejores promesas se colgaban medallas en Valencia y Antequera. Detrás del éxito figura el trabajo de un grupo de entrenadores que lleva a más de medio millar de atletas, entre la escuela (300) y el club (250), y que siguen entrenando entre ruidos y polvo.

Unax Chocarro (oro sub-18 en 800 m), Ane Algarra (oro sub-20 en pentatlón), Mikel Calvo (plata sub-20 en 800), Naroa Eransus (bronce sub-20 en 60) y Nahia Miqueleiz (bronce sub-18 en 60 m vallas) han puesto ese brillo en dos campeonatos para el recuerdo.

LOS ATLETAS

Unax Chocarro Beroiz, de 16 años, se sorprendió de su oro: “Yo iba con ganas después de lo del año pasado -fue quinto-. Entrené bien y sabía que podía hacer un buen resultado, pero no ganar, porque había uno bastante bueno, pero gané”, dice sonriendo.

Mikel Calvo Romo, de 18 años, ya sabía lo que era subir al podio. “Iba bien en el ránking, pero el 800 es un poco lotería y no iba muy convencido. La semifinal no me dejó del todo contento, pero llegué a la final y salió bien. Estoy muy contento por la plata”, reconoce.

Nahia Miqueleiz Lizarraga, de 16 años, superó una lesión para colgarse el bronce. “En octubre sufri una rotura de fibras en la inserción del sóleo. Estuve mal hasta enero. Empecé a entrenar y en febrero a competir. No me esperaba esa marca”, revela.

Naroa Eransus Ruiz, de 17 años, también fue bronce. “La cosa estaba muy ajustada porque las marcas eran igualadas, me sorprendí un poco pero estoy muy contenta”, apunta.

La otra campeona de Hiru Herri fue Ane Algarra Gaya, de 16 años. “No me lo esperaba. El martes había competido en el Trofeo Ibérico y estaba muy cansada. Después de la tercera prueba iba octava. Por un lado lo daba todo por perdido pero por otro sabía que me quedaban las pruebas que mejor se me daban. Cuando terminé, fui al ránking a mirar, una amiga me lo dijo y me sorprendió un montón”, resume.

Todos ellos se sienten felices de lo logrado por sus compañeros. “Me alegro mucho”, afirma Unax. “Las medallas me dejan sorprendido porque es raro que en Hiru Herri haya cinco en pista cubierta. Ha sido un buen paso adelante”, precisa Mikel. “Cada año vamos a mejor y ojalá el año que viene tengamos más”, expresa Nahia. “Las medallas dan mucha satisfacción, porque ves cómo curran todos los días”, señala Naroa. “Me hace mucha ilusión, es un cambio bonito y me alegro mucho por ellos”, admite Ane, nuevo fichaje del club.

LOS TÉCNICOS

Igor Soto dirige el grupo de velocidad con Iñigo Pérez, y es el entrenador de Naroa Eransus y Nahia Miqueleiz.“Es una sensación de que este proyecto tiene mucho recorrido, con atletas y entrenadores súper implicados y muy formados y una cantera de 300 chavales. A nada que se hagan las cosas como se están haciendo, tiene que salir algo chulo de aquí, al margen de los resultados”, asegura.

Pablo Bolea, técnico del Tafalla, entrena a Ane Algarra, con la ayuda de Soto en las vallas. “El proyecto es ilusionante. Nosotros hemos sido filiales toda la vida del Pamplona y nos hemos sumado a este nuevo proyecto porque son gente seria. Ane venía desde pequeñita con ganas, le gusta entrenar, tiene ambición y esperamos que no la pierda y siga batiendo récords y sacando medallas”. señala.

Aitor Beorlegui e Iñaki Sanz entrenan en la escuela fondo y mediofondo y dirigen a Unax Chocarro. “Se ve que algo estamos haciendo bien en la escuela desde todas las especialidades. Ahora se empiezan a ver los resultados pero llevamos unos cuantos años trabajando bien”, opina Aitor. “Estamos muy contentos. Es un orgullo porque llevamos todo el año trabajando con ellos. El resultado es lo de menos, es la punta de lanza. Habrá atletas que por nivel les salgan estos resultados, otros que menos, pero lo importante es estar con ellos todos los días, a gusto y que se lo pasen bien”, puntualiza Sanz.

Adrián Servent junto a Atarratze Rota dirige el grupo de mayores de fondo y mediofondo en el que está Mikel Calvo. “Es un orgullo. Es un lujazo y un escaparate para el club y que se vea que se están haciendo las cosas muy bien”, sentencia Adrián Servent.

A la espera de que se instale la pista nueva este verano

El paisaje de El Soto resulta bien diferente sin el viejo edificio derruido. De momento, la pista de tartán está practicable, aunque será cambiada en unos meses, pero las dificultades son enormes en la actualidad para un club que dispone de 550 atletas.

“Vienen tiempos difíciles -explica Adrián Servent-, no disponemos de un edificio, de vestuarios, de baños, pero tenemos la ilusión de que hay un proyecto en marcha de renovación de las pistas y la instalación deportiva. Esperamos que se aprueben los presupuestos y se realicen los proyectos cuanto antes para que empiecen las obras y esa ilusión se convierta en realidad y podamos tener unas instalaciones dignas como merecemos”, apunta el técnico.

Servent añade que la pista está aprobada “para empezar a ponerla en verano, en principio será en julio-agosto”. “Del edificio no sabemos nada ni de presupuestos ni de proyectos definitivos”, concluye el coordinador de Hiru Herri.