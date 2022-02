El viento destroza la “deteriorada” jaula del Nelson Mandela de Tudela

instalaciones del estadio Nelson Mandela de enorme desperfecto, otro más, la noche del pasado martes 8 de febrero cuando el fuerte viento que sopló en la capital ribera destrozó la jaula de lanzamientos, partiendo algunas vigas metálicas y doblando otras. El incidente se saldó sin daños personales porque en ese momento no había nadie en la zona. Lasde Tudela sufrieron un, otro más, la noche del pasado martes 8 de febrero cuando elque sopló en la capital ribera, partiendo algunas vigas metálicas y doblando otras. Elporque en ese momento

La pista tudelana lleva años “deteriorada”, según el presidente de la Federación Navarra de Atletismo (FNA), Rodrigo Domínguez. El mal estado abarca el sintético sobre el que corren los atletas, con agujeros, zonas levantadas y espacios de riesgo como la ría, donde la posibilidad de un accidente existe. De ahí que la FNA decidiera el pasado mes de septiembre dejar de celebrar jornadas de los Juegos Deportivos en el estadio tudelano. “Organizábamos jornadas sub-14 porque nos gusta promocionar todas las zonas de Navarra por igual y Tudela lo merece, pero en ese estado los atletas se pueden caer”, explica Rodrigo Domínguez.

proyecto valorado en 600.000 euros que incluía la reparación de la instalación y la adecuación del campo interior para jugar al rugby, pero ni la anterior legislatura ni la actual la han sacado adelante. Además, existe una partida para esta instalación en el plan director del El presidente recuerda que hace cinco años se aprobó unque incluía lay la adecuación del campo interior para jugar al rugby, pero ni la anterior legislatura ni la actual la han sacado adelante. Además, existe una partida para esta instalación en el plan director del Instituto Navarro de Deporte de 200.000 euros pero para 2023.

RIBERA ATLÉTICO

“Éste es el estado en el que nos hemos encontrado la zona de lanzamientos de nuestras queridas pistas de Tudela. Por suerte este incidente ocurrió cuando no había nadie en las instalaciones, pero, ¿y si no hubiera sido así?, ¿acaso no es motivo suficiente ya para tomar una decisión firme? Recordemos que desde hace ya un tiempo nos cancelaron todas las competiciones por no reunir un mínimo de seguridad para los atletas federados debido al mal estado de las instalaciones. Y ahora tenemos que renunciar también al martillo y al disco. Necesitamos una solución urgente”, escribió el club tudelano en sus redes sociales.

EL CLUB DE ORIGEN DE NASSIM

El club perjudicado por esta situación es el Ruizca Ribera Atlético, de donde salió uno de los mejores atletas navarros del momento, Nassim Hassaous, y donde milita una de las promesas navarras con más futuro, la mediofondista María Alduan.

Precisamente fue Hassaous el vencedor el pasado fin de semana del Cross de la Gimnástica de Ulía , el decano de la distancia de 10 km en el calendario nacional. El tiempo del tudelano fue de 28:18, que supone un nuevo récord navarro absoluto de la distancia, el número 27 del atletismo foral en lo que llevamos de 2022. El anterior lo tenía Javi Nagore desde el 12 de enero de 2020 con 28:52.

Con esta plusmarca, Hassaous consigue su segundo récord navarro, junto al de 1.500, al aire libre, además de los de 1.500 y 3.000 en pista cubierta.