Asier se reinicia en casa

“Estoy nervioso”. La frase no es de Asier Martínez , sino de su gran amigo, Jon Seriola. El inseparable compañero del vallista de Zizur vibraba en la pequeña grada del centro espacio sociodeportivo Patxi Morentin ante la reaparición del finalista olímpico. Su colega. La competición no era la final del Campeonato de España, ni la del Europeo, ni tampoco la de los Juegos. Era el regreso de Asier a la pista. Y eso es suficiente. El icono del atletismo navarro se estrenaba con los colores de Nike Running, como la gran estrella que es, en su localidad natal, y no pudo evitar ser el centro de atención.