Triunfos de Nagore y Ungureanu en Mendavia

Carrera de Navidad 'Denominaciones y Calidad'. Y se notó. La cita cumplió su 23ª edición y, a pesar de una temperatura que osciló entre los 2 y 4 grados, fueron alrededor de 600 personas que se acercaron a presenciar esta prueba que se desarrolló por un circuito urbano atractivo y técnico. En Mendavia había ganas de retomar la tradición

Javier Nagore, del Grupompleo Pamplona Atlético, fue el ganador de la carrera al imponerse con autoridad tras completar los 5.300 metros, (tres vueltas al circuito) en 16:07, hasta ahora el mejor tiempo de las últimas ediciones.

El de Zizur, gran favorito, cogió la cabeza de la prueba desde el comienzo, impuso su ritmo cómodo y fue ampliando la distacia de sus perseguidores.”Me he sentido bien,es un circuito bonito,la gente anima mucho y te lleva en volandas. Hacía once años que no corria esta carrera y la verdad que me he sentido muy a gusto”, explicaba.

En la categoria femenina se impuso la corredora Radukanu Ungureano, de Bermeo, que completó el recorrido en un tiempo de 21:33.

La Carrera de Navidad contó con un total de 250 participantes, un centenar de ellos en la categoria absoluta participaron 100 corredores.

La organización corrió por cuenta del Ayuntamiento de Mendavia, que delegó las funciones más técnicas en miembros de la Federación Navarra de Atletismo y contó con la colaboración del club Atletismo Mendavia.