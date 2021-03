Asier Martínez: “Estoy en una nube, no puedo estar más contento”

Actualizada 08/03/2021 a las 08:07

“Estoy en una nube”. Hasta en tres ocasiones pronunció ayer Asier Martínez (Zizur Mayor, 22-4-2000) esta frase. La mejor manera de describir su felicidad. Con una sonrisa amplia y la tensión ya fuera de su cuerpo, el finalista europeo no se olvidó de nadie al terminar cuarto en su primera final continental.

“Estoy en una nube. La llegada ha estado muy ajustada. Estaba en la calle 8 y no he visto nada. De normal veo poco, esta vez menos -reía Asier, que es tiene 2 dioptrías de miopía y corre sin lentillas ni gafas-. No puedo estar más contento”, declaraba al finalizar la carrera a la Federación Española de Atletismo.

Seguía en la nube y seguía expresando sus sentimientos: “Ahora toca asimilarlo, asentarme en estas marcas. Esto es parte de mi entrenador, François Beoringyan, que ha hecho un trabajo espléndido. Muchas gracias, al grupo, a mis padres, a mis hermanos, y a todos mis amigos”.

La dedicatoria a Beoringyan fue a más: “La explosión ha sido por el trabajo acumulado de todos estos años atrás. Mi entrenador siempre ha trabajado de cara al futuro, nunca nos ha metido entrenamientos duros. Eso se está viendo ahora, tanto a nivel físico como técnico”.

Asier tuvo menos de 4 horas entre la semifinal y la final. “He estado con mis compañeros Quique Llopis y Luis Salort, que son grandísimas personas, desconectar e intentar quitarme de la presión que tenía encima. Tener ese pequeño impasse entre una carrera y otra y a fuego a por la final”, concluía el zizurtarra.

Termina así la temporada en pista cubierta para Asier Martínez. Con el rendimiento demostrado y la dirección de su técnico, el aire libre se presenta apasionante.