Rebeca Esnaola afirma que "no habrá pista cubierta en 2021” para el atletismo navarro

Actualizada 06/03/2021 a las 06:00

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, descartó que en 2021 se construya la demandada pista cubierta para el atletismo navarro, compromiso adquirido por el Parlamento hace año y medio. En tres ocasiones fue interrogada Esnaola por si se iba a iniciar este proyecto y terminó diciendo: “Desde luego este año no”. Esnaola fue entrevistada en Onda Cero y tras echar flores al atletismo apuntó: “Nos hemos venido reuniendo con ellos, pero también hay otras federaciones que tienen necesidades, como un campo de béisbol, otro de rugby, la federación de tenis de mesa también tiene sus necesidades... Son muchos años sin haber invertido en infraestructuras deportivas”. “En 2021, desde luego que no se va a hacer, lo hablamos con la Federación. Les dijimos que con esta situación sanitaria teníamos que proteger a las empresas, personas, entidades. Esperaremos a terminar 2021 qué dicen los estudios”, dijo Esnaola. Pablo Branchi al conocer estas palabras afirmó no sorprenderse a estas alturas, mientras que Rodrigo Domínguez, presidente federativo, no daba crédito a lo que había escuchado.

