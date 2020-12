Maider Etxeberria:“Me tengo que centrar en los estudios”

Actualizada 19/12/2020 a las 06:00

La clase de la mañana ha finalizado para Maider Etxeberria Lizarbe en el Instituto Iturrama. Toca esperar a que su madre salga de trabajar y puedan regresar juntas a su hogar, en Olite. Por allí entrena cuando termina de estudiar, o en la cercana Tafalla. Así es el día a día de la marchadora navarra, que a sus 17 años ha batido varios récords de su disciplina. Ayer dedicó unos minutos para charlar con este medio sobre su trayectoria, pero también demostró que su prioridad es su formación académica, en la que está centrada la joven plusmarquista, que ostenta el récord absoluto de 3 km (carretera) y 3.000 (pista) y el de 3.000 indoor, y en categoría sub-23 los de 3 y 5 km. La olitense (25-11-2003) logró su último récord el pasado domingo en un control en Larrabide, donde realizó 14.50.21 en 3.000 m.



¿Cómo ha conseguido estar en forma toda la temporada y lograr tantos récords? El último, el pasado domingo.

Hace dos semanas fui a Getafe, una carrera para la que estuve entrenando más porque eran 5 km, que es mi prueba y bajé mi marca. Esta semana me la tomé más tranquila, aunque también quería rebajarla. Al final, me salió y bajé de 15 minutos.

Está demostrando una gran destreza en esta difícil disciplina.

De pequeña hacía de todo en el CAD Tafalla. Una amiga mía quiso hacer marcha pero no quería hacerlo sola y le dije que me apuntaba con ella. Se nos empezó a dar bien, íbamos a Portugalete a hacer 5 km en ruta... La federación empezó a fomentarla más y a hacer grupo, con buenas entrenadoras como Marisa (Markotegi), y hemos ido mejorando, también al ir a campeonatos de España. Además, cada vez hay más gente joven.

Era una disciplina en la que apenas había participantes, pero ahora se está renovando.

Suele ser algo que no llama mucho la atención. A mí me gustaba más el cross y fondo porque se me daba mejor que los saltos, la velocidad... Eso ayudó a que me gustara. No sé la gente porque se decanta por la marcha. El presidente de la federación (Rodrigo Domínguez), como también hace marcha, se ha involucrado mucho. Por ejemplo, hace poco trajo al entrenador de María Pérez y eso ayuda, porque nos enseñó a mejorar técnica.

¿Qué aporta un entrenador así?

Sobre todo, la posición del cuerpo. a mí me dicen mucho que no muevo los brazos y no llevo la cadera hacia adelante. Así es lo que estoy mejorando. Yo me dedicaba más al fondo, pero también tengo que hacer fuerza, porque si no, no mejoro. Además, la posición viene bien para evitar lesiones, y por mucho fondo que tengas si no tienes buena técnica te puedes ir fuera.

¿Cómo hace para compaginar estudios y deporte?

Me cuesta mucho. Estudiaba en euskera y en Olite no había ikastola. Así que entrenaba en Tafalla. Después vine a Pamplona y Marisa me dijo que me quedara en la residencia, pero yo estoy muy a gusto en Olite. Así que vuelvo a comer a casa, estudio y a las 8 suelo entrenar por allí o en la pista de Tafalla. Pero para esta época de la temporada, es más real ir por la carretera.

¿Qué le gusta de la marcha?

Es lo que se me da bien y disfruto haciéndolo, y también te diviertes si estás con alguien. Cuando estoy sola me aburro o sufro más.

¿Se necesita mucha fortaleza mental?

Yo creo que nos haría falta un psicólogo, porque muchas veces estás entrenando y dices no puedo más. Ese pensamiento hay que cambiarlo. Ayuda mucho tener la cabeza bien.

Con 17 años y tantos logros, ¿cómo se ve en el futuro?

Este año me estoy centrando más en los estudios. No puedo acceder a beca y tengo que sacar notas para entrar en mi carrera. Quiero hacer Farmacia o Nutrición. Si no me da la nota, tendré que pensar dónde ir. Por eso me tengo que centrar en eso más que en el deporte. De momento, lo llevo bien, pero no sé cómo irá cuando tengamos más materia. En ese caso, entrenaré de forma más calmada y después de la Selectividad, tendré un mes para ponerme fuerte para el Campeonato de España si logro la mínima.