Rodrigo Domínguez: “Alguien está mirando para otro lado”

Actualizada 03/12/2020 a las 11:15

Rodrigo Domínguez nació en Ribadavia, Orense, hace 43 años. Lleva 11 en Pamplona y se encuentra tan arraigado que no se ve en otro sitio en el futuro. Acaba de ser reelegido presidente de la Federación Navarra de Atletismo, junto a sus compañeros de junta (Jaime Samaniego, vicepresidente, Koldo Solchaga, Marta Ripoll y Joseba Arangay, vocales) y afronta el nuevo mandato con el mismo entusiasmo con el que cerró el anterior. Es un hombre constante y ama su deporte, y a pesar de los sinsabores y del escaso eco que sus peticiones encuentran en las instituciones, nadie le quita la energía.



Inicia su segundo mandato como presidente. ¿Cómo se siente?

Muy satisfecho y realizado. Estoy muy comprometido con el atletismo navarro y me siento maduro a la hora de dirigir. Han sido cuatro años de aprendizaje. El primer año fue de apagar fuegos, no conocía nada del funcionamiento interno de la federación. Hubo momentos en que quise dejar el cargo de presidente. Pero ahora mismo estoy encantado, con un grupo muy bueno de compañeros en la federación. Por otro lado, el entorno que forman atletas y clubes están en la línea de la federación y está siendo todo más sencillo.



¿Qué reto elige de los conseguidos en estos cuatro años?

Haber aunado al federado con la federación, que vean que se les representa. Cuando llegamos, la sensación era de inmovilismo y escasez de iniciativas. Soy una persona muy inquieta y mi cabeza no para. Vivo el atletismo al 100% las 24 horas del día. Yo hablaba con los compañeros del Pamplona Atlético, y todos teníamos esa inquietud, no había movilización ni visibilización. La federación no ejercía esa labor de liderazgo que se le presupone. Entre Chuchín (Jesús Mateo, lanzador navarro) y yo nos fuimos motivando, junto a Francis Hernández, y aquí estamos cuatro años después.



Habrá cosas que quiera mejorar o continuar en estos cuatro años.

Por supuesto. Queda muchísimo por hacer y no creo que se pueda acabar en este periodo. El atletismo está muy centralizado en Pamplona y su Cuenca, aunque hay núcleos en Tudela, Tafalla o Estella, pero tenemos que trabajar todo el norte, porque el atletismo puede aportar mucho a determinadas poblaciones aunque no tengan instalaciones. Hay un caballo de batalla en ellas. No me refiero sólo a la pista cubierta. La pista de Tudela está destrozada, ellos ya han hecho el proyecto y el Ayuntamiento quiere hacer una pista de 6 calles, reformada y consensuada con la Federación Navarra de Rugby para poder meter un campo de rugby internacional. Sólo falta ponerlo en marcha. La instalación de Tafalla está reventada, tiene 40 años y se deshace el sintético. Estella también es un núcleo importante y tenemos que tratar de sacarles adelante.



Ha realizado muchas gestiones, se ha reunido con representantes de distintos grupos políticos. ¿No le dan ganas de tirar la toalla cuando ve que no se avanza nada?

Tirar la toalla no, pero sí frustración. Ya no es que te lo digan, es que el Parlamento aprobó una moción para instar al Gobierno a realizarla. Eso no es pasarte la mano por la espalda, es un compromiso. Alguien se está olvidando. Entiendo la situación de la pandemia, que la prioridad ahora mismo es reactivar la economía y el aspecto sanitario, pero va a entrar una cantidad ingente con el plan Reactiva Navarra o el aumento del techo de gasto en los presupuestos y deberíamos haber dado pasos, pasitos al menos. Lo que pedimos es que en 2021 se designe el terreno donde va a ir esa instalación cubierta y que se elabore el proyecto. No lo ha metido nadie en el presupuesto, pero vamos a seguir insistiendo.



Ya se ha cumplido un año de aquel compromiso.

Yo soy muy cansino, pero no porque quiera yo, sino porque represento a 2.500 personas y sus familias. A nadie se le ocurre pensar que en invierno los niños jueguen al baloncesto o naden al aire libre. Este fin de semana tenemos competición y las previsiones son de que viene un frente duro. El día 14 nos reunimos con la consejera de nuevo. En las reuniones que hemos tenido con el director del IND (Miguel Pozueta) yel subdirector de infraestructuras deportivas del Gobierno de Navarra (Ramón Santesteban) dicen que no tienen ninguna indicación de poner nada en marcha. Creo que el IND debería enarbolar la bandera de la necesidad de instalaciones, porque no es sólo la pista cubierta, es la piscina de 50 metros y el campo de béisbol. Alguien está mirando para otro lado.



Menciona que entiende la situación de la pandemia, pero habrá quien piense que no es el momento de pedir una pista.

Por supuesto. El otro día reflexionamos sobre ello. No queremos que se realice la obra. Pero por favor, que se designen los terrenos. Nos han dicho que la Universidad Pública de Navarra sería un sitio ideal, que se diga si son esos terrenos, que se marque cuáles son.



¿Dónde sería exactamente?

Al lado del polideportivo. No queremos que se quede en una reunión interna, que se diga públicamente y que se abra el procedimiento documental. A día de hoy no sabemos si vamos a tener 300 asientos, 1.000 o 5.000, si va a ser una pista para albergar eventos locales o un Campeonato de España. Hace un año la consejera nos dijo que se iba a hacer la pista. El día 14 iremos otra vez a ver qué nos cuenta. Luego llegan uno o dos atletas a los Juegos Olímpicos y todo el mundo se enorgullece. Además de las medallas absolutas, tenemos unos grandísimos resultados sub-20 y sub-23, lo que hará que durante 8 o 10 años se siga hablando del atletismo navarro. Antes de las elecciones, María Chivite me dijo en su despacho que la pista cubierta era necesaria para Navarra. No veía claro que fuera en Tafalla, sino en Pamplona y su Cuenca. Javier Esparza me dijo lo mismo y lo metió en su programa, lo mismo que Izquierda-Ezkerra. Pero el Gobierno de Navarra ahora mismo no está apostando por ello, nos está fallando un poco.



¿Qué proyectos tiene entre manos?

Trabajamos con discapacitados, con personas que parece que noson aptas para otros deportes, y queremos dotarles de una funcionalidad dentro del atletismo. Necesitamos extendernos, que cada vez más familias entiendan que el atletismo es una especialidad educativa, de hábitos saludables. Tenemos que seguir innovando, mejorar la puesta en escena... Seguir trayendo eventos de categoría nacional a Navarra. Estamos subidos en el tren y tenemos que ser muy torpes para bajarnos de él. El camino a seguir está claro. En esta época de pandemia están muchas familias interesadas en apuntar a sus hijos a atletismo.



¿En qué punto de licencias cogió la FNA y cuántas tiene ahora?

En Juegos Deportivos, que no tenemos licencia pero sí están relacionados con nosotros, había 1.400 escolares y terminamos con 1.850. En licencias nacionales, tenía 675 y ahora hay 800. Seguimos creciendo y es difícil que se frene.



Su última iniciativa fue ubicar el campeonato navarro de 5 y 10 km en el circuito de Los Arcos. ¿Hay más sorpresas?

Vamos en esa línea de innovar, buscar un ámbito diferente al cross. Lo de Los Arcos ha sido brutal, ya tenemos un circuito homologado de 5 y 10k y ahora apostaremos por traer un campeonato de España de 10k. Hay que innovar y buscar alternativas.