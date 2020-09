Cinco metales navarros en los Campeonatos de España Absolutos

Actualizada 13/09/2020 a las 06:00

Competitivos. Ambiciosos. Luchadores. Así son los atletas navarros, una estirpe acostumbrada a dotar de felicidad y lustre el panorama deportivo foral, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una potencia nacional y coloca a un buen puñado de representantes en el podio de los Campeonatos de España Absolutos. Ayer, para empezar, cinco atletas, tres mujeres (Izaskun Turrillas, Maitane Melero y Laila Lacuey) y dos hombres (Adrián Vallés y Nico Quijera), todos ellos del Grupompleo Pamplona Atlético, se subieron al cajón. Y queda la jornada de hoy, que redondeará a buen seguro un nuevo campeonato nacional brillante, porque hay más opciones.

Hay que tener en cuenta que la expedición navarra acudía a Madrid, a las cuatro sedes de este campeonato insólito, con las bajas de tres oros del año pasado -cuando se consiguieron 10 medallas-: Sergio Fernández, Manu Quijera y Miren Bartolomé. Pero lo bueno del atletismo navarro es que no depende de una o dos figuras, sino de una generación bestial que parece no tener fin, por lo que viene detrás. En este deporte, apuestas por un metal navarro y no te equivocas. Los que más opciones tenían dieron buena cuenta de su gran rendimiento y los que podían acceder al podio con más dificultad lo lograron también.

De esta forma, la primera jornada se saldó con tres platas y dos bronces. Hubo que esperar a que el cielo se oscureciese para disfrutar de estos éxitos. Pero cuando llegó el primero, las alegrías se sucedieron.

Izaskun Turrillas estrenó el casillero navarro de medallas, al rematar un excelente concurso con un salto de 1,81 que le brindó la tercera plaza, con su mejor marca personal de la temporada. Más no se puede pedir a la saltadora, en un año difícil en el que ha estado trabajando como enfermera, con todo lo que ello conlleva. Le superaron Cristina Ferrando y Saleta Fernández, que partían con mejor registro que ella.

OTRO RÉCORD DE LACUEY

La noche se cernía sobre Alcobendas, donde más adelante se inició el concurso de longitud. Y allí se produciría una grata sorpresa, quizá la mayor de ayer. No es que Laila Lacuey no fuera candidata al podio, sino que la competencia era dura. Y su concurso comenzó con mal pie: dos nulos. Sin embargo, la pupila de François Beoringyan demostró su enorme calidad y competitividad y en una actuación de menos a más, en el que se colocaba cuarta, se marcó un último salto brutal y se fue hasta los 6,23. La joven atleta, de 20 años, es una máquina de batir récords, y esta vez logró la plusmarca navarra absoluta al aire libre (tiene 6,27 bajo techo). Meritazo.

La otra sede donde se producían buenas noticias era Vallehermoso, escenario estelar de un campeonato dividido en cuatro lugares para evitar riesgos por la covid-19. Los atletas lucieron mascarilla en todo momento, salvo durante su prueba. Lo mismo ocurrió con entrenadores, jueces y medios de comunicación.

En el estadio de Vallehermoso, los navarros sumaron otras dos medallas. Una con sabor agridulce, la de Adrián Vallés en pértiga, que al mismo protagonista le supo a poco, ya que iba a por el oro, que consiguió el año pasado. Saltó 5,36, un listón inferior a lo que el navarro es capaz. Le superó Isidro Leyva, con 5,46.

La otra plata de esa sede la consiguió Maitane Melero. Continuando con su majestuosa nómina de grandes resultados en el último lustro, la navarra salió tirando casi desde el principio y sólo cedió la victoria ante la gran atleta soriana Marta Pérez, que se fue como una exhalación en la última vuelta. Gran plata de Maitane, que llegó tercera, pero con la venezolana Jocelyn Brea segunda, que no podía acceder al podio al ser extranjera.





LA EMOCIÓN JAINAGA-QUIJERA

La competición más emocionante estaba por llegar. Ya a oscuras, y en Moratalaz, las medallas parecían repartidas de antemano. Con el intratable Odei Jainaga, plusmarquista nacional, acostumbrado a superar los 80 metros, Nico Quijera aspiraba a priori a la plata y a mejorar sus prestaciones de esta temporada.

El de Zulueta se encontraba con buenas sensaciones estas últimas semanas, pero nada hacia presagiar lo que iba a ocurrir. Tras un duelo igualado entre los favoritos, en el que Jainaga lideraba con 77,92 y Nico llegaba hasta los 75,70, en el sexto intento se desató la locura. Quijera se dejó la vida para lanzar el dardo hasta los 79,80 y lo celebró como merecía. Era campeón de España. Pero apenas le duró unos segundos, porque el eibarrés se picó y se fue, ni más ni menos, que hasta los 83,51, cayendo al suelo. Fue la mejor prueba de la jornada.

FINALISTAS PARA HOY

Los otros competidores navarros que disputaron ayer sus finales fueron Nerea Ibinaga (novena en martillo) y Yaiza Sanz (novena en longitud). Teresa Abascal fue cuarta en su serie de 100 mv, sin el premio de la final. Y, además, grandes actuaciones en semifinales que propiciarán una nutrida participación en la segunda jornada de hoy, y más posibilidades de medalla.

De los tres vallistas en 400, dos lograron la calificación para la final de hoy (18.00). Iker Alfonso sigue consolidando su gran campaña y fue segundo en su semi, con 51.78. También obtuvo el premio Óscar Urdánoz, con su mejor marca de siempre (52.40). A falta de Sergio Fernández, los 400 vallas se confirman como una de las distancias estrella para los navarros. También participó Iñaki López (Fent Camí), pero no se clasificó a pesar de hacer su mejor marca de la temporada.

Nerea Bermejo, otra de las bazas navarras, se impuso en su semifinal con 1.00.39, pero ojo que tres atletas lograron bajar del minuto en las otras series: Sara Gallego (59.65), Salma Paralluelo (58.67) y Paulette Fernández (58.85). Tendrá que pelear Nerea esta tarde en la final (18.10).

Alicia Carrera se clasificó con mérito a la final de 1.500, por tiempos, tras ser quinta. Lo mismo hicieron dos navarros en 110 m vallas. Asier Martínez venció en su semifinal, tras una prueba accidentada con dos salidas nulas. También lo logró Javi Colomo (Real Sociedad). Pedro Cobo se quedó fuera de la final (19.00). Y Adei Montiel brilló en 200 para ser tercero en su semi y con MMP (21.55) meterse en la final de hoy (18.40).

Además, hoy entrarán en escena June Kintana, favorita en disco (17.30). Concluirá el heptatlón Miren Ederra. Sandra Barrios y Jaione Mikeo disputarán la pértiga (18.00) y concluirán el campeonato los dos relevos 4x100 (19.20). Las pruebas se podrán seguir en multistreaming por ww.rfea.es, además de conexiones en Teledeporte. La afición navarra tiene mucho con lo que vibrar.

Resultados: CAMPEONES/ ACTUACIÓN NAVARRA

Altura M. 1. Carlos Rojas 2,26

Triple F. 1. Patricia Sarrapio 13,67

Martillo F. 1. Laura Redondo 68,12

9. Nerea Ibinaga 51,76



Longitud M. 1. F.J. Cobián 7,79

400 mv M. (s. 1) 2. Iker Alfonso 51.78 Q

400 mv M. (s.2) 2. Ó. Urdánoz 52.40 Q

6. Iñaki López 54.09



400 mv F. (s.3) 1. N. Bermejo 1.00.39 Q

Pértiga M 1. Isidro Leyva 5,46

2. Adrián Vallés 5,36



Peso F. 1. Belén Toimil 16,20

Altura F. 1. Cristina Ferrando 1,87

3. Izaskun Turrillas 1,81



100 M. 1. Pablo Montalvo 10.40

Disco M. 1. Lois Maikel Martínez 60,02

100 m F. 1. Paula Sevilla 11.52

3.000 m obst. M. 1. F. Carro 8.30.31

Longitud F. 1. Juliet Itoya 6,37

3. Laila Lacuey 6,23



110 m.v. M. (s.1) 1. A. Martínez 14.25 Q

110 m.v. (s.3)M. 3. J. Colomo 14.30 q

5. Pedro Cobo 15.68



1.500 m F (s.2) 5. A. Carrera 4.30.13 q

100 mv F (s.1) 4. Teresa Abascal 14.45

5.000 m F. 1. Marta Pérez 16.08.28

2. Maitane Melero 16.13.56



200 m M. (s2) 3. Adei Montiel 21.55

Jabalina M. 1. Odei Jainaga 83,51

2. Nico Quijera 79,80



10.000 marchaF. 1. A. Chamosa 48.35.20

Triple M. 1. Pablo Torrijos 16,88