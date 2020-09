Miren Bartolomé no podrá reeditar su oro nacional

Actualizada 11/09/2020 a las 06:00

Unas molestias en la espalda han dejado fuera de combate a Miren Bartolomé para la gran cita atlética de este año anómalo, este 2020 torcido en el que tantas noticias negativas se agolpan. La campeona de España de salto con pértiga, que partía con la mejor marca entre las inscritas, ha tenido que tirar la toalla y no podrá participar por esta lesión que le ha impedido alcanzar en verano sus mejores marcas.

“Me duele la espalda y no puedo saltar. No pasa nada, otro año será. Es el mejor año para no competir”, señalaba la atleta del Grupompleo. Tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y la cancelación de muchas competiciones, el 2020 se ha convertido en un año de transición. Muchos atletas se han lesionado o están fuera de forma, aunque en otros casos ha ocurrido todo lo contrario. Las diferencias se han agrandado con la pandemia.

No estarán tres aspirantes navarros al podio, que defendían su título del 2019: Miren, Manu Quijera, en jabalina, lesionado en el codo (además ha tenido problemas musculares y covid-19), y Sergio Fernández, hexacampeón de 400 mv, que arrastra problemas físicos desde hace meses. Tampoco estará Javier Nagore, aspirante a entrar en la final.

Serán finalmente 13 las navarras y 10 los navarros que acudirán a las cuatro sedes de Madrid donde tendrá lugar el fin de semana el campeonato. El grueso pertenece al Grupompleo Pamplona Atlético, que dio este jueves a conocer los relevos 4x100 que competirán en el nacional: Yaiza Sanz, Nerea Bermejo, Martina Wiafe y Laila Lacuey será el femenino, y Adei Montiel, Asier Martínez, Pedro Cobo y Jorge Illarramendi, el masculino. El equipo sale a las 16.00 desde la UPNA.