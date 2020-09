El Grupompleo sube al podio de la Copa de España de Clubes

Actualizada 06/09/2020 a las 06:00

Hay promesas que se hacen pero no se cumplen. Hay deseos que se manifiestan pero no se convierten en realidad. Hay sueños por los que peleas y no los alcanzas. Pero cuando una atleta se enfunda la elástica amarilla del Grupompleo Pamplona Atlético, sale a la pista a ser lo mejor que puede ser. Y, por eso, prueba a prueba, año a año, generación a generación, el club se hace más grande. Este sábado, las representantes del mejor equipo de una comunidad tan pequeña como Navarra se subieron al podio de la Copa de España de Clubes, Copa Iberdrola (la única competición por equipos este año tras la supresión de la Liga de División de Honor). Un podio caro y trabajado, luchando con las mejores, en un año en el que se tendrían que haber disputado los Juegos Olímpicos de Tokio, pero en el que un virus mortal cambió la forma de entender la vida y el deporte.

En tres ocasiones había logrado el equipo femenino del Pamplona Atlético ser tercero de España: 1992, 93 y 97. Tras una travesía de 23 años, las navarras volvieron a conseguirlo. En la lucha por el título, otra galaxia, el Playas de Castellón se impuso al Valencia.

Acudían a Madrid las del club presidido por Pablo Branchi con la idea anunciada el día anterior por una de las mejores atletas navarras de todos los tiempos: Nerea Bermejo. “Vamos con muy buen equipo, lucharemos por el tercer puesto”. Dicho y hecho. En cada salto, en cada zancada, en cada lanzamiento, las atletas del Grupompleo consolidaron una actuación brillante, con cinco marcas personales, un récord navarro y tres victorias individuales.

LA GRAN CARRERA DE NEREA

Precisamente fue Bermejo, que todavía tiene 21 años, quien destrozó los pronósticos en 400 vallas. Nadie, ni ella misma, creía horas antes que iba a superar a Salma Paralluelo, una de las atletas de moda en España. Con 16 años, Salma es internacional con la selección española de atletismo y la de fútbol. Mediática y con un futuro esplendoroso, se topó en el tartán de Vallehermoso (qué pena ver ese magnífico estadio vacío, con la única presencia de atletas, jueces y entrenadores, que cumplieron a la perfección con el estricto protocolo) con una Nerea Bermejo poderosa y con toda la rabia acumulada estos días atrás transformada en una carrera de calidad y autoridad. Nunca pudo con ella su rival, y la victoria fue para la navarra, que este sábado sí, por fin, sonrió feliz tras la prueba. Su marca, 59.15, es la mejor de la temporada y cerca de su récord navarro, 59.01.

También venció en su prueba June Kintana. Era la favorita en disco, como casi siempre, y no defraudó. Su marca no fue de las mejores suyas, pero le bastó para dar 8 puntos al equipo.

El tercer triunfo, cómo no, fue para Maitane Melero. La carismática fondista llevó la carrera como le dio la gana. Fue con el grupo hasta que faltaba vuelta y media y pegó su clásico tirón para marcharse sola hasta la meta. Idaira Prieto la vio llegar desde lejos. Melero, de 37 años, no fue a hacer marca, sino a dar 8 puntos al equipo. Y lo logró con creces.

RÉCORD DE IYOHA Y CUATRO MMP

Al margen de las tres campeonas, llamaron la atención otras actuaciones. Kerry Iyoha, debutante en la competición a sus 19 años, y militante del GANA, filial desde este año del Grupompleo, logró un tercer puesto con brillo y una marca de 55.44, récord navarro sub-20. Se lo arrebata a una leyenda del atletismo: Goya Ferrer. El récord databa del 18 de julio de 1981. 39 años después, la joven velocista demostró por qué es una de las mayores promesas navarras.

Lograron mejores marcas personales (MMP), además de Kerry, la atleta sub-23 Yaiza Sanz en 100 m (12.23, tenía 12.27), la sub-20 Martina Wiafe (25.52, tenía 25.55), Teresa Abascal en 100 mv (14.29 por 14.58) y Alicia Carrera (4.29.08, 8 décimas mejor que su plusmarca y segunda este sábado).

Un trabajo individual y conjunto así merecía un premio, y llegó en forma de tercer cajón, con una ventaja enorme sobre el cuarto club clasificado, el Atlético San Sebastián. Una entusiasmada Marisa Markotegi recogía el galardón como terceras de España. Lo del atletismo navarro no tiene ya explicación lógica.