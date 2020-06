Un maratón en la cima del Kilimanjaro, reto de Abad

Actualizada 30/06/2020 a las 06:00

San Donato (1.493m), Moncayo (2.314m), Punta de las Olas (3.002m), M’Goun (4.071m) y, como colofón a una peculiar escalera de altitudes, Kilimanjaro (5.895m). Ése es el plan que tiene este verano el ultrafondista tafallés Ricardo Abad Martínez, quien se ha marcado el reto de ir completando un maratón en las cumbres de las citadas montañas.

“El objetivo de poder correr un maratón en la cima, junto al cráter, del Kilimanjaro es algo que llevo pensando desde hace muchísimos años. Desde que vi fotografías mientras buscaba lugares corribles y peculiares”, explicaba Abad, de 49 años y que en su extenso palmarés de retos cuenta con el récord de haber corrido 607 maratones consecutivas en 607 días o en haber completado 100 Ironman en un año.

Apoyado en una complicada logística y burocracia para solicitar los apoyos necesarios en marruecos y Tanzania por Naturtrek y Atica Redex, Abad tiene previsto iniciar el proyecto Maratones de altura en la segunda quince de septiembre completando los 42,195 kilómetros a la carrera por la explanada cimera del monte Beriáin o San Donato.

A la semana siguiente el objetivo que se marcará es completar la maratón en la cumbre del Moncayo, el punto más alto del Sistema Ibérico (2.314 m).

Tras superar las carreras por encima de 1.000 y 2.000 metros de altitud, el navarro planea trasladarse en agosto al Pirineo oscense, en concreto, al valle de Ordesa. Allí, en la Punta de las Olas (3.002m), tratará de correr su tercera maratón a principios de agosto.

En ese mismo mes, y ya buscando una cota de 4.000 para cubrir el siguiente escalón, el deportista navarro viajará al Atlas marroquí. Allí, y pernoctando ya en la misma cumbre para una mejor aclimatación, tratará de hacer una maratón en la arista del pico M’Goun. “Me han dicho que es una zona muy corrible. A ver. Ese va a ser el test serio. Nunca he estado a una altura como ésa y no sé cómo va a responder el cuerpo. Como mucho he estado en el Perdido, en el Veleta y el Mulhacén. Por eso prefiero dormir lo más arriba posible y aclimatar bien”, afirma.

Por último, ya con el permiso concedido - “antes del confinamiento ya tenía los billetes”- y con las cámaras de una productora como testigos-, el 19 de septiembre viajará a Tanzania para afrontar el reto final en la cumbre más alta de África: el Kilimanjaro (5.895m). Si lograse el reto, conseguiría además el hecho de completar el maratón a mayor altitud de la historia ya que, hasta el momento, la prueba a mayor cota es el maratón que arranca en el Campo Base del Everest a 5.365m. “Sin embargo, a partir de ese momento, se desarrolla ya en cotas más bajas. Por lo que, de conseguirlo en el Kilimanjaro, sería el maratón más alto disputado en el mundo”, apunta Abad, quien contará con 16 días para intentar completar su carrera en torno al cráter del volcán tanzano.