27/03/2020 a las 06:00

Suele decirse que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. En el caso de Estela Navascués, el suyo pasó en 2016, y se subió a él. Fue entonces cuando consiguió la marca para participar en la prueba de Maratón en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una marca que pretendía alcanzar este año para los de Tokio, pero, por una serie de circunstancias, la atleta tudelana renunció a estar en esta nueva edición de la cita olímpica.



No obstante, también suele decirse que lo que la vida te quita en un momento, te lo devuelve con el paso del tiempo. Y eso es lo que precisamente parece que le ha pasado a Navascués, ya que, debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos por la pandemia mundial de coronavirus, parece que se le abre una nueva puerta. Toda una oportunidad para revivir el sueño de volver a la mayor competición atlética del mundo.



“Es una pena que se hayan tenido que aplazar los Juegos, porque se rompe con la cadena de los cuatro años, pero, egoístamente, me he llenado un poco de ilusión”, dijo este jueves la atleta tudelana, toda vez que añadió que lo va a valorar porque “podría ser buen momento”.



“Es como si la vida me hubiese dado una segunda oportunidad. Hay que ver qué es lo que me conviene, pero después de este duro año, con el fallecimiento de mi madre, hay que estabilizarse y seguir adelante”, aseguró.

Te puede interesar





ENTRENANDO EN CASA



La parte negativa viene, obviamente, derivada del confinamiento decretado dentro del actual estado de alarma. Y es que, como apunta Navascués, nadie sabe cuándo volverá a competir. “Estamos en medio de una gran incertidumbre porque lo único que se sabe es que han cambiado la fecha de los Juegos Olímpicos. Por lo demás, nos encontramos en un momento de standby. No sabemos qué preparar, cómo entrenar, qué competiciones va a haber…”, señaló Navascués, a la vez que manifestó que lo más seguro es que se suspenda, incluso, el Campeonato de España en Pista “porque los atletas no podrán estar preparados para junio”.



Por el momento, la tudelana tiene que apañárselas para entrenar en casa. “Hago elíptica y ejercicios de fortalecimiento, que incluso me vienen bien porque después de todos los kilómetros que hacemos al día es duro ponerse”, terminó diciendo Navascués, para quien lo que es seguro es que, pase lo que pase, tendrá el apoyo de su familia.