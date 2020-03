El COI acepta aplazar de los Juegos Olímpicos a 2021

Actualizada 24/03/2020 a las 14:01

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno de Japón acordaron hoy aplazar en cerca de un año los próximos Juegos Olímpicos ante el impacto que está generando en la preparación de los atletas la pandemia de coronavirus.



Así lo decidieron el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente del COI, Thomas Bach, en una conversación telefónica que mantuvieron hoy, en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón.



"Japón, como país anfitrión, bajo las actuales circunstancias, ha propuesto que (el COI) estudie si se puede aplazar en cerca de un año (los JJ OO) para que los atletas puedan tener la mejor condición", dijo Abe en declaraciones a los periodistas.



"Bach me respondió que está de acuerdo en un cien por ciento", agregó, y señaló: "Así que hemos llegado al acuerdo de realizar los JJ OO en Tokio no más allá del verano de 2021".



El jefe del Gobierno nipón señaló que en la conversación tanto él como Bach confirmaron "que no existe la posibilidad de cancelar" los Juegos Olímpicos que debían comenzar el próximo 24 de julio.



Distintas federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales han venido pidiendo en los últimos días el aplazamiento de Tokio 2020 debido a la extensión del COVID-19 y la imposibilidad de que los atletas puedan prepararse adecuadamente.



En su última decisión pública, conocida a comienzos de esta semana, el COI dijo que comenzaba a analizar la posibilidad de un aplazamiento como una de las opciones, pero fijó un plazo máximo de cuatro semanas para adoptar una decisión final.



Sin embargo, según lo que informó Abe tras su conversación telefónica con Bach, ya existe una decisión de las dos partes para aplazar por un año las competiciones olímpicas.



Por su parte, la ministra para los Juegos Olimpicos y Paralímpicos, Seiko Hashimoto, dijo que Abe y Bach discutieron varios temas, y se decidió que "como muy tarde, para el verano de 2021, se celebrarán los Juegos Olímpicos".



"Queremos asegurarnos de que los JJ OO serán una victoria contra el coronavirus", agregó la ministra.



El anuncio de las autoridades niponas se conoció poco antes de que el COI celebre una reunión de urgencia con el fin de analizar este tema, según informaron medios nipones.