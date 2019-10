Orlando Ortega: "Me han robado una medalla, la IAAF tiene que hacer algo"

Actualizada 02/10/2019 a las 22:34

El atleta español Orlando Ortega se mostró muy crítico con la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y aseguró sentirse "robado" y "muy triste" después de que fuese tocado por un rival en la recta final de la prueba y le impidiese sumar una medalla en la prueba de los 110 metros vallas.

"Es un robo, me han robado una medalla. Me parece impresionante que haya ocurrido algo así. Yo acepto toques de mano y puedo aceptar que haya roces, pero una cosa así no la puedo aceptar. No me han dejado ganar una medalla. No soy juez, pero la IAAF tiene que hacer algo. Espero que para el día de mañana esto tenga una solución para un evento de esta magnitud", indicó Ortega en declaraciones a Teledeporte.

"En un deporte y en una prueba como ésta, tan hermosa técnicamente, no es la primera vez que sucede. Estoy decepcionado totalmente", añadió Ortega, que fue obstaculizado por el jamaicano Omar McLeod en la séptima valla. En la novena se quedó sin opción a subir al podio.

"Es duro sacrificarse todo el año, es duro que te quiten una medalla así. A mí que me ganen corriendo, pero así no. Valoro a mis contrarios, a mis rivales por iugal, pero así no", incidió el corredor nacido en La Habana. "Si me van a ganar, que me ganen limpido", agregó el velocista de 28 años.

"Yo lo intento hacer siempre lo mejor posible, corriendo por mi calle. Acepto la derrota tirado en la meta, pero así no. Te lo juro, que se acabe así una temporada no vale la pena. Gracias a toda España por el apoyo que me han dado día a día. Me quedo con todos los momentos vividos y toda la gente que me quiere en España. Es triste pero ya no hay vuelta atrás", finalizó.

