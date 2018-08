Actualizada 09/08/2018 a las 21:14

El noruego Karsten Warholm exhibió su rango de campeón del mundo para ganar la final europea de 400 metros vallas con nuevo récord continental sub-23 (47.64), en una final que sólo reportó un séptimo lugar al español Sergio Fernández, medallista de plata en la edición anterior de los campeonatos.

Warholm salió airoso del duelo con el turco de origen cubano Yasmani Copello -defensor del título-, que llegó segundo con 47.81 (récord nacional), seguido del irlandés Thomas Barr (48.31)

La primera parte del reto está conseguida para el ambicioso noruego, que también intentará ganar los 400 lisos.

Fernández, subcampeón en Amsterdam 2016, perdió fuelle en la recta final y fue perdiendo posiciones hasta acabar penúltimo con 48.98, su mejor registro del año.

El vallista de Barañáin se había clasificado por tiempos (49.19) para la última batalla y presentaba un enorme déficit de competición este año: cinco meses inactivo por un edema óseo en el tobillo izquierdo, hasta que hace dos semanas ganó en los Nacionales de Getafe con mínima para competir en Berlín.

Era sólo su cuarta carrera de la temporada y Sergio lo acusó en la recta. Por un momento dio la impresión de que podría meterse en la pelea por las medallas, pero a media recta había agotado el depósito de energía.

El de Barañáin se mostró decepcionado con el resultado. "Estoy decepcionado, a unos Europeos se viene a ganar y yo no he dado la talla", dijo Fernández a la prensa poco después de terminar la carrera.

Al atleta español no le sirve consuelo el haber hecho su mejor marca de la temporada, con 48,98.

"Bueno habría sido que no hubiera hecho la mejor marca de la temporada. En un campeonato, plenamente entrenado y con el estadio lleno es lo menos que se puede esperar", explicó.

Tampoco el hecho de haber pasado por diversas lesiones le vale al vallista como excusa.

"Sí, es una realidad pero a mí no me sirve de excusa. Sólo me queda reconocer que los otros han sido mejores que yo y darle la enhorabuena a mis rivales", dijo.

Ahora, Fernández piensa mirar hacia adelante, ver lo que se puede mejorar y competir más por fuera buscando rivales de talla mundial porque, añadió, "lo que tenemos ahora en Europa es de talla mundial".

"Lo único que me llevo es que he podido luchar y he podido hacer lo que más me gusta que es correr y saltar vallas pero competitivamente no estoy contento", señaló

