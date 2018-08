El navarro Sergio Fernández destaca las ganas que lleva al Europeo

Actualizada 04/08/2018 a las 15:48

El navarro Sergio Fernández, actual subcampeón de Europa de 400 metros vallas, declaró que llega a los Europeos de Berlín "con menos entrenamientos pero con más ganas", una vez recuperado de un edema óseo en el tobillo izquierdo.

"Para correr no me molesta, pero sí que me ha impedido entrenarme con normalidad. Después de los campeonatos de España he hecho cuatro entrenamientos completos y creo que estoy en condiciones de competir. Vengo con menos entrenamientos, pero con más ganas", dijo.

El 21 de julio pasado, el plusmarquista español de 400 metros vallas (48.87) logró en Getafe la mínima para los Europeos al ganar la segunda serie de los campeonatos de España con una marca de 49.70 que le sitúa undécimo en el ránking europeo del año y -por estar entre los doce mejores- le exime de la primera ronda.

"No estoy de acuerdo con esa norma de eximir a los doce primeros del ránking, porque creo que no es justa, pero la verdad es que me viene muy bien entrar directamente en semifinales", reconoció.

Con respecto a sus posibilidades en Berlín, después de haber estado casi seis meses sin competir desde primeros de año, el atleta navarro sólo reconoce la superioridad del noruego Karsten Warholm, actual campeón del mundo.

"Es claramente superior al resto, y luego hay una grupo destacado en el que espero poder estar para luchar por las medallas", indicó Fernández, uno de los componentes de la primera avanzadilla de la selección española que llegó este sábado a Berlín.

Al estar exento de la primera ronda del lunes, Sergio Fernández entrará en acción el martes 7 de agosto en las semifinales de 400 metros vallas, a partir de las 19.45 horas en el estadio Olímpico.

Etiquetas Sergio Fernández

Selección DN+