El navarro Sergio Fernández, subcampeón de Europa de 400 m vallas, se clasificó por tiempos para la final de los campeonatos de Europa con un registro de 49.19 que le dio el cuarto puesto en la segunda serie y la segunda plaza de repesca.

Tenía una vía de clasificación difícil -sólo los dos primeros de cada carrera y dos más por tiempos- y un déficit de competición este año, cinco meses inactivo, hasta hace dos semanas en los Nacionales de Getafe, por un edema óseo en el tobillo izquierdo.

Fernández hizo una carrera -la segunda- en posiciones delanteras desde la salida y llego tercero al último obstáculo, pero clavó en la recepción y acabó cuarto con 49.19. A falta de la tercera serie, estaba en puestos de repesca, y se mantuvo ahí.

"No me acordaba lo que era esperar la nota de un examen", dijo Fernández a un corrillo de periodistas en la zona mixta.

El jueves próximo Sergio Fernández estará en la final, sin grandes posibilidades de repetir el resultado de Amsterdam 2016 pero como justo premio a su trabajo de recuperación en una temporada perturbada por la lesión.

"Ahora he sido cuarto en la serie, octavo en la general y tengo una oportunidad más en la que hay que darlo todo para rascar lo que sea y buscar las medallas", agregó.

Fernández se refirió también a dos problemas técnicos que tuvo en la octava y en la última valla que lo hicieron perder velocidad en el momento definitivo.

"Iba bien en carrera y en los últimos metros llegue a pensar que podía ganar, pero no he ajustado bien la octava valla, he volado mucho y he perdido tiempo. En la novena me fue bien y la última, la décima, la he tocado un poco con el pie y al ir justo de fuerzas me he desequilibrado y he perdido bastante velocidad. Ahí ha estado la diferencia entre entrar con la Q grande o con la Q pequeña", dijo.

"Ahora hay que pensar en la final, darle vueltas en la cabeza sobre como puede ser la estrategia de la carrera que seguramente será muy distinta a la de hoy", explicó.

"La final será otro rollo; sé que todos saldrán a tope y yo tengo que pensar cómo voy a plantear la carrera. A ver qué calle nos toca porque hay diferencias si toca la 1, la 2, la 8... El león está aquí", dijo en Teledeporte.

Fernández dijo que está satisfecho por lo que había conseguido tras un año difícil en cuanto a las lesiones y señaló que el Europeo había sido una motivación adicional aunque había llegado al trance con pocos entrenamientos.

"Ha sido una temporada difícil y complicada, con muchas adversidades, muchos quebraderos de cabeza y malos momentos. Pero aquí está la recompensa a seguir, a insistir y a hacerse fuerte en los malos momentos", señaló

El 21 de julio pasado, el plusmarquista español de 400 metros vallas (48.87) logró en Getafe la mínima para los Europeos al ganar la segunda serie de los campeonatos de España con una marca de 49.70 que le situó undécimo en el ránking europeo del año y -por estar entre los doce mejores- le eximió de la primera ronda.

