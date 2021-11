La lucha por la visibilidad del deporte femenino en Navarra

Visibilidad. Referentes. Repercusión. Patrocinio. Igualdad. Convencimiento. Hacer marca. Identificación. Difusión. Barreras. Luchar por lo que te gusta. Decenas de lemas, de ideas, de problemas surgieron en el IV Congreso de Deporte y Mujer, que tuvo lugar en el Planetario y en el que fueron protagonistas representantes de todos los sectores vinculados a la actividad deportiva. El plato fuerte quedó para el colofón, con la mesa redonda en la que participaron cuatro mujeres que brillan en su disciplina y que han tenido que bregar duro para lograr sus sueños: la jugadora de internacional balonmano Referentes. Repercusión. Patrocinio. Igualdad. Convencimiento. Hacer marca. Identificación. Difusión. Barreras.. Decenas de lemas, de ideas, de problemas surgieron en el, que tuvo lugar en el Planetario y en el que fueron protagonistas representantes de todos los sectores vinculados a la actividad deportiva. El plato fuerte quedó para el colofón, con laen la que participaron cuatro mujeres que brillan en su disciplina y que han tenido que bregar duro para lograr sus sueños: la jugadora de internacional balonmano Nerea Pena , la capitana de Osasuna Mai Garde, la pelotari Maite Ruiz de Larramendi y la ciclista Idoia Eraso.

Ellas mejor que nadie saben lo que es pelear en inferioridad de condiciones en muchos aspectos: la base, la remuneración, la compatibilidad con los trabajos... y la escasa visibilidad. El congreso, desarrollado bajo el lema Patrocinio y profesionalización ¿Un reto posible?, organizado por la Cadena SER en Navarra, en colaboración con el Instituto Navarro del Deporte, se enfocó en desmenuzar cómo convertir el deporte hecho por mujeres en un producto atractivo para la inversión publicitaria y el patrocinio.

UN PASO POR DETRÁS

Nerea Pena, que intervino por videoconferencia recién llegada de Noruega (juega en el Vipers Kristiansand junto a la también navarra Lysa Tchaptchet), se refirió a la principal dificultad que se encuentran las deportistas para poder alcanzar mayores logros: el dinero. Pena hizo una señal con sus dedos simbolizando esa falta de apoyo económico o emprendimiento para el deporte hecho por mujeres.

“Como empresa, yo entiendo que busquen que su inversión tenga un retorno. Pero el patrocinio tiene que ser por convencimiento, no por buscar unos beneficios fiscales. Para que cada vez haya más respaldo económico, se necesita un mayor contacto y cercanía con las deportistas, especialmente cuando son mujeres, porque estamos un paso por detrás en visibilidad”, manifestó la internacional, citando la palabra clave del congreso. “Ojalá entre todos hagamos lo pequeño más grande”, añadió.

En la mesa, moderada por la periodista Amaia Otazu, Mai Garde, Maite Ruiz de Larramendi e Idoia Eraso compartieron sus experiencias como deportistas. Por un lado, la veteranía de la pelotari y la futbolista, con mil peripecias en su mochila, y por otro, la juventud de la campeona de España júnior contrarreloj de 2020, que se debate entre los estudios y el deporte.

el femenino es tan poco visible como la pelota o el ciclismo. Las cosas hay que hacerlas despacio pero bien”. Mai Garde, de 34 años, capitana rojilla, coordinadora de fútbol femenino en Tajonar y socorrista, expuso su caso: “Llevo 25 años jugando al fútbol y parece que sólo lo hago desde que estuvimos en El Sadar . Pero he visto camisetas con nuestro nombre y eso no lo imaginaba hace 5 años, como estar en este congreso. Lo que no se ve no existe. El fútbol es el deporte más mayoritario, perocomo la pelota o el ciclismo. Las cosas hay que hacerlas despacio pero bien”.

Ruiz de Larramendi, de 48 años, es el estandarte de la pelota femenina navarra, con un currículum extenso, en el que brillan sus dos campeonatos del mundo de paleta goma en trinquete (1998 y 2010). En este último, celebrado en Pau, fue elegida la mejor pelotari del torneo, hombre o mujer. A pesar de este historial, de su persistencia y su versatilidad, no ha logrado vivir de la pelota y sigue trabajando como radióloga en el hospital. Dedicada ahora además a formar jóvenes deportistas a través de Ados Pilota, se mostró ayer reivindicativa: “Tengo ficha desde los 6 años y aún me preguntan si juego a pelota. En 1920 las mujeres eran profesionales. ¿Por qué ahora no tenemos esas oportunidades? No queremos lo de los chicos, pero sí poder optar a ser profesionales, algo justo. Si me he metido en todo esto, no es para mí, yo ya no voy a vivir de la pelota. Es por las chavalitas. Desde Ados Pilota les hacemos ver que no tienen que abandonar. Pero con 18 y 20 años lo ven complicado, ven que no hay apoyo. Hay muchas cosas que cambiar y por eso estamos con este proyecto”, explicó la de Eulate.

LA INCERTIDUMBRE

Idoia Eraso, de 19 años, expresó su incertidumbre como deportista en el Laboral Kutxa y estudiante. “Ahora los estudios son lo más importante. Yo empecé en la escuela del CC Ermitagaña, tuve suerte porque ahí hay equipos de chicas. La única salida para ser profesional en Navarra es el Movistar, pero es muy difícil. Yo lo veo como un hobby, porque es lo que ha tenido que ser”, manifestó con resignación la joven, que preguntada por qué necesitaría para seguir progresando en el ciclismo, lo tuvo claro: “Que hubiera más equipos”.

Ante estas palabras sus compañeras de mesa, la animaron a luchar por su sueño. “Lo entiendo, porque es muy difícil, pero le diría que luche por ello a muerte”, apuntó Mai Garde.

“Yo de pequeña quería ser como Retegui o Galarza. A los 14 años me decían que lo dejara. He tenido que sortear obstáculos, ¿pero por qué voy a dejar un deporte que me gusta? Aunque trabajo en el hospital y me he llevado el táper para viajar después a Bayona, con dinero de mi bolsillo, yo transmito a las chicas que no lo dejen, que sigan, que no hagan caso a los demás. No pierdas la ilusión de ser profesional, seguro que lo consigues antes que yo. Si amas el deporte, hazlo”, sentenció la pelotari a la ciclista.

