Radiografía del fútbol femenino en Navarra

Así de contundente se mostró Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol (FNF) durante el acto de presentación del proyecto de fútbol y fútbol sala femenino. La iniciativa, que ya está en marcha, está capitaneada por Félix Vergara y el primer horizonte que se plantean es junio de 2024. "Queremos que, en unos años, todos los clubes de fútbol y fútbol sala de Navarra tengan una".

El responsable del proyecto del fútbol femenino en Navarra ha visitado 48 clubes de la Comunidad foral para valorar su situación actual. Las conclusiones fueron presentadas a las propias entidades en la tarde de ayer y se aprovechó para dar las primeras pinceladas del proyecto. “Queríamos conocer su estructura, sus necesidades e inquietudes. Para mí es un reto personal”, afirmó Vergara, que el año pasado abandonó la disciplina de Osasuna donde trabajaba con la cantera.

dificultad para sacar equipos o la diferencia de edades en las categorías superiores. Existe riesgo real de desaparición de clubes femeninos “por la estructura de la competición o los resultados abultados”. Para paliar todo ello, la FNF trabajará en diferentes líneas de acción como la creación de un grupo de trabajo o zonificar la formación más allá de lo que se imparte en Las principales preocupaciones son lao laen las categorías superiores. Existefemeninos “por la estructura de la competición o los resultados abultados”. Para paliar todo ello, la FNF trabajará en diferentes líneas de acción como la creación de un grupo de trabajo o zonificar la formación más allá de lo que se imparte en Pamplona

LAS CIFRAS

11,26% de los 444 partidos de fútbol que hay cada semana son de fútbol femenino (50).

33,10% de los 145 clubes de fútbol/fútbol sala que hay en Navarra tienen sección femenina (48).

48 clubes de fútbol y fútbol sala con sección de femenino: Mutilvera, Ardoi, Amigó, Gazte Berriak, Oberena, Mulier, Lagunak, Berriozar, Itaroa Huarte, Burladés, Amaya, Txantrea, Kirol Sport, Osasuna, Valle de Egüés, UNAV, Orvina, Iruntxiki, Mendialdea, Alsasua, Xota, Beti Gazte, Beti Kozkor, Baztan, Idoya, Zarramonza, Izarra, Gares, Peña Azagresa, Cortes, Castejón, Lourdes, Murchante, Ribera Navarra, Valtierrano, Cantera Cascante, Buñuel, Unión Tutera, Cintruénigo, Caparroso, Peña Sport, Olite, Marcilla Aurora, Cantolagua, Zumaldía, Azkoyen, Tafatrans, San Miguel de Larraga.

7,72% de las deportistas navarras hacen fútbol o fútbol sala (1.777). Hay 23.000 licencias de deporte femenino.

ANÁLISIS DEL FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FEMENINO

Análisis DAFO: Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades)

Debilidades: Bajo número de licencias; No se aplica la normativa; Dificultades para sacar equipos; No se aplican las reglas del juego; Diferencia de edades en categorías superiores; Los colegios no tienen ofertas; Inexperiencia del colectivo arbitral; Lacra de lesiones graves; Poco compromiso de los clubes para sacar equipos.

Fortalezas: Licencias en alza, Clubes comprometidos, Mayor número de referentes, Interés de empresas navarras para apadrinar proyectos de fútbol femenino; Presidencia del fútbol femenino en España.

Oportunidades: Crear un grupo de trabajo liderado desde la FNF; Tener más cercanía y comunicación con los clubes; Difusión en redes y prensa; Zonificar la formación; Contar con colaboradores y profesionales cualificados.

Amenazas: Abandono por la estructura de la competición y los resultados; Falta de entrenadores/as; Sin subvenciones justas; Afán por ganar priorizando la formación; Fuga de jugadoras; Desaparición de equipos; Alto número de impugnaciones por alineaciones indebidas.

PROYECTO

Fase de activación (Noviembre 2021-Enero 2022): Se iniciará con tres acciones: A) Protocolo de preveción de lesiones y formación en nutrición deportiva. B) Creación de un grupo de trabajo. C) Sesiones de entrenamiento y partidos en zonas desfavorables de Navarra.

Fase de desarrollo (2022): Proyecto orientado a unificar en Navarra una metodología de trabajo, una formación básica y herramientas tecnológicas.

Fase de implantación (2023): Sensibilización en centros escolares; Formación integral; Servicio de asesoramiento; Actividades transversales.

Fase de optimización (Julio 2023-Junio 2024): Adaptación del proyecto en base; Plan de marca; Plan de internacionalización; Proyecto Deportivo FFN 2024-2028.