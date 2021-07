'Viuda negra', la película más feminista producida por Disney, se estrena por fin en los cines con Scarlett Johansson (Nueva York, 36 años) al frente en su personaje protagonista de Natasha Romanoff. Johansson está orgullosa de cómo su personaje ha ido evolucionando con el tiempo, desde su primera aparición en 'Iron Man 2' hasta su participación en 'Vengadores: Endgame'. Sin el equipo de los 'vengadores' a su alrededor, la directora Cate Shortland, muestra a una Viuda Negra en familia con una visión distinta a cómo hemos recibido hasta ahora estas películas de acción. Este es un filme con corazón, donde el viaje psicológico y el trauma de Natasha forman el centro de la historia.

¿Cómo entendemos la evolución de Natasha?

Cuando la vemos en 'Iron Man 2', es una caricatura de su persona, reaccionando a todos los personajes masculinos. Luego, es una líder complicada en 'Capitán América: El Soldado de Invierno'. En 'Vengadores: Endgame' es una persona completamente formada. Su evolución ha sido progresiva y estoy orgullosa de eso.

¿Qué quieres lograr con esta película?

Es una película de acción impulsada por el deseo de hacer que la audiencia se sienta animada. En lugar de ser un personaje en blanco y negro, hay ambigüedad en Natasha. Creo que eso es lo hermoso de esta película y se trata de ser fiel a ella.

¿El personaje de Yelena, su hermana en la ficción que interpreta Florence Pugh, ayuda a comprender el trauma de Natasha?

Exactamente. La relación entre hermanas es una experiencia compartida, ya que ambas saben lo que les pasó. Todo eso complicó los sentimientos de una hacia la otra. Creo que será muy conmovedor para mucha gente ver cómo resolvemos la trama.

¿Esta es una película muy feminista?

Sí. El personaje ha cambiado a lo largo de los años y probablemente mucho tenga que ver conmigo. Ahora tengo 36 años, soy mamá y mi vida es diferente. Obviamente, han pasado diez años desde que empecé con el personaje y he evolucionado. Creo que me entiendo mejor a mí misma. Como mujer, estoy en un lugar diferente a cuando empecé con el personaje y creo que puedo aceptar mejor mis inseguridades. No quería sexualizarla porque ella tiene que tener el control. Sabíamos que en esta película tenía que evolucionar hacia un lugar en el que avanzaba en su vida y había resuelto el trauma de su pasado.

Después de seis apariciones en pantalla como Natasha, debe conocer al personaje de adentro hacia afuera.

Sí, y me encanta su integridad. Ella es un gran personaje porque no tiene miedo a admitir cuando se equivoca. Es una mujer muy entrañable. Siente curiosidad por sí misma y por otras personas, y creo que eso la hace destacar entre los superhéroes.

¿Qué aspectos del carácter y la personalidad de Natasha pudo explorar en esta película?

Creo que Cate, la directora, quería mostrar a Natasha al comienzo de esta película realmente sola por primera vez. Ella ha sido parte de un grupo, pero de repente se encuentra flotando en este extraño espacio fuera de juego y se da cuenta de que tiene una posibilidad frente a ella.

¿Cómo fue trabajar con Florence Pugh?

Me sentí muy afortunada porque Florence es una persona atlética. Ella tiene experiencia en danza y clavó todas las coreografías, lo cual fue genial porque las peleas necesitaban emoción. Todo en esta película está impulsado por la emoción. No hay otro objetivo que no sea solucionar sus problemas. Son solo dos personas que expresan su frustración, su lucha contra el poder, con genuina sorpresa y también con un afecto real de una hacia la otra. Son dos cachorros de león.

¿Se ha sentido liberada con esta película?

Sí. Creo que la fuerza de Natasha es parte de su vulnerabilidad. Su generosidad es poderosa y la hemos visto en su pasado. Con Cate ha sido liberador porque no tiene miedo de mostrar nada, incluso las partes incómodas. Ha sido capaz de mostrar la verdadera fuerza de Natasha, en esta película es más Viuda Negra que nunca.