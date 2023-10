Bob Pop, showman: “Por miedo al rechazo, estuve escondiendo quién era yo”

Se define a sí mismo como una “vedette intelectual”. Bob Pop se especializó en hacer “cabaret ideológico” en el programa 'Late Motiv' junto a Andreu Buenafuente, pero fue en 2021 cuando irrumpió en la ficción televisiva con la serie 'Maricón perdido', inspirada en episodios de su propia vida. Guionista, escritor, opinador y showman, ha saltado a los escenarios para compartir un 'collage' de experiencias en 'Los días ajenos de Bob Pop', monólogo que este sábado llega al Teatro Gayarre, coincidiendo con su 52 cumpleaños: “Voy a ser como una gran diva de la escena, como Concha Velasco, celebrando mi cumpleaños sobre el escenario”, comenta ilusionado.

¿Por qué sintió la necesidad de teatralizar estos ‘Días ajenos’?

A mí me encanta presentar libros, propios y ajenos. Cuando publiqué 'Días ajenos', además de hacer las presentaciones al uso, me pareció que era una buena ocasión para contar lo que no se contaba en el libro pero que a mí me interesaba mucho contar, y convertirlo en un relato. Primero hice un borrador y luego estuve ensayando con el director Andrés Lima, que tiene esa mirada maravillosa sobre lo escénico. Pensé que, además de darlo a leer, lo quería contar. Pensé que era la excusa perfecta para estrenarme en el teatro, algo que me hacía mucha ilusión. Y con la tontería, llevamos cuatro años.

Pero a diferencia de los actores, usted se interpreta a sí mismo.

¡Que bastante es! Hacer de mí mismo tampoco es fácil, ¿eh? A mí me hace gracia cuando en algún sitio me ponen como actor. Pero yo solo sé hacer de mí mismo, y lo hago regular. Por otro lado, hacer de mí mismo está muy bien porque el texto ha ido creciendo en todo este tiempo y además cambia cada noche, en función de los espectadores y de mi propia experiencia. Es una gozada.

¿Cuánto habrá de cabaret en este monólogo?

Hay mucho cabaret, hay mucho juego del público, improvisación, lectura, memorias que van llegando o cosas que surgen en su momento... También hay una galería de personajes de los que yo hablo y que para mí se han convertido en personajes familiares. Llevo todo el verano sin hacer este monólogo, pero el otro día lo hice en Getxo y entonces descubrí que había echado mucho de menos a estos personajes. Me di cuenta de que cuando volvía hablar de ellos, volvían a estar a mi lado. Yo pensaba que 'Días ajenos' hablaba de mí, pero me he dado cuenta de que hay mucha más gente que se sube conmigo al escenario. Lo bonito del teatro es que cada noche descubres algo nuevo.

También compartirá extractos de diarios de autores como Kafka, Sontag, Tolstoi o Andy Warhol. ¿Alguno que le haya influido especialmente?

Para mí Kafka es un ídolo inalcanzable. Sus diarios tienen una calidad literaria impresionante. Luego me conmueven muchísimo los diarios de Alejandra Pizarnik: son durísimos, pero se complementan maravillosamente con su poesía. También me han influido mucho los de Tolstoi, que son un disparate delicioso, y los de un dramaturgo muy poco conocido pero que fue muy importante en su momento, que es Joe Orton. Esos han sido mis diarios claves.

Usted mismo se considera “absolutamente impúdico”. ¿Se propuso un día quitarse todos los filtros, o ya lo llevaba en el ADN?

Me lo he propuesto. Pasé mucho tiempo escondiendo quién era, por miedo al rechazo, al dolor, a la violencia y al odio. Llegó un momento en mi vida en que pensé: “Ni siquiera mintiendo te van a querer. Y si te quieren por la mentira que has construido, el día que te descubran te van a dejar de querer”. Lo mejor es ser uno mismo desde el principio. Además, el hecho de ponerse barreras, censuras o máscaras solo sirve para alejar a los demás, y a mí lo que interesa es acercarles, y sobre todo que no se me malinterprete. Lo cuento todo sobre mí para que quede claro quién soy.

Antes hablaba del miedo al rechazo... ¿Qué queda de aquel niño gordito, marica y empollón al que ha dado a conocer en la serie ‘Maricón perdido’?

Queda el amor por los maricas gordos y empollones; por los raros y las raras, los que no encajan, la gente que no encuentra su lugar... Por suerte, queda cero rencor y sobre todo queda un fondo que para mí es muy de agradecer: dedicarle el tiempo y el cariño a escuchar a los otros.

En la serie cuenta que en el colegio se disfrazó de novia para ponerse a cantar “No llores por mí Argentina”. ¿Cómo reaccionaron sus compañeros de clase?

Su reacción fue de auténtico estupor. Justo ese día no me cayó ninguna hostia. Fue tan fuerte lo que vieron, que se quedaron sin saber qué hacer ni qué decir. Ahí me di cuenta del poder de la sorpresa y de la transgresión. Cuando estuve en el teatro La Latina con Días ajenos, un día vinieron a verme un montón de compañeros del cole y hablamos de aquello. ¡Todavía recordaban aquel momento! Tengo que decir que la realidad fue mucho más fuerte que la ficción. Hubo un detalle que decidí no meter en la serie porque nadie me hubiera creído: yo llevaba una cebolla para acabar llorando al final. Pensé: “Esto no va a colar”. También te digo que mi hermana nunca me perdonó que le reventara su vestido de comunión.

En el reciente Festival de San Sebastián salió al escenario junto al actor Telmo Esnal, ambos en silla de ruedas. “Estamos más que capacitados”, dijo usted.

Yo he escrito los guiones de las galas del Festival de San Sebastián, y entonces me apetecía hacer un número así, de dos maricas en silla de ruedas subidos a un escenario imponente, en uno de los festivales más importantes del mundo. Era importante que la gente nos viera ahí y pensara: “Míralos, qué huevos tienen”, en lugar de pensar: “Qué pobrecitos”. Siempre pienso que esto tiene un doble filo. Por un lado, Telmo y yo somos visibles y hacemos un montón de cosas. Por otro lado, no somos un ejemplo de nada. Si alguien en nuestra situación odia su vida porque la vive de un modo precario porque las ayudas públicas no llegan, se siente solo y tiene ganas de que estalle todo por los aires... Me parece igual de ejemplar. No hay una manera correcta de vivir una discapacidad [Bob Pop padece esclerosis múltiple]. Dentro de esta situación, Telmo y yo estamos en el lado afortunado: tenemos un buen trabajo, la gente nos quiere, hemos encontrado un lugar... Pero no pasa así con todo el mundo. Y eso es lo que hay que reivindicar: que todo el mundo que tenga una discapacidad pueda vivir la vida de la mejor manera posible.

También es importante no sentirse inútil o arrinconado...

Sí, me refiero a cosas tan tontas como poder irte a tomar una caña con amigos y que el bar no tenga un escalón insalvable o que no tenga un baño adaptado, que puedas coger el metro o que tengas el dinero para pagarte la caña. Todo eso es muy importante. Estoy muy a favor de la muerte digna, pero estoy mucho más a favor de la vida digna.