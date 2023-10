El Planetario de Pamplona pone en marcha la 31ª edición de su Escuela de Estrellas

El Universo desde la Tierra arranca la 31ª edición del programa más longevo delEscuela de Estrellas / Izar Eskola / School of Stars. Eje de su actividad educativa y también una de las propuestas más conocidas y únicas del Planetario, la campaña escolar Escuela de Estrellas es un proyecto educativo que pretende despertar la curiosidad, las vocaciones y las ganas de aprender de niñas y niños. Bajo el lemaarranca ladel programa más longevo del Planetario de Pamplona , integrado en la sociedad pública NICDO:. Eje de su actividad educativa y también una de las propuestas más conocidas y únicas del Planetario, la campaña escolar Escuela de Estrellas es unque pretende despertar la curiosidad, las vocaciones y las ganas de aprender de niñas y niños.

Esta nueva edición, que cuenta por el momento con la inscripción de más de 7.200 alumnos y alumnas de diferentes edades y centros escolares (cerca de cinco mil son de Navarra), se ha presentado esta mañana y ha contado con la presencia de Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno de Navarra; Izaskun Azcona, delegada de Fundación La Caixa en Navarra; Javier Armentia, director del Planetario; y Fernando Jáuregui, responsable de Producción y Pedagogía del Planetario.

Con el impulso de la Fundación 'la Caixa' en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, para este curso 2023-2024 se han preparado un total de 17 programaciones dirigidas a diferentes ciclos educativos y en distintos idiomas: todos los programas se pueden disfrutar en castellano, dieciséis de ellos también en euskera, nueve en inglés y tres de las propuestas en francés. El mundo de Fugaz (1º, 2º y 3º E.I.), El cielo de Cloe (1º, 2º y 3º E.I.), La niña que sabía caminar (3º E.I.), En busca del agua (1º y 2º E.P.), ¿Dónde está el Eguzkilore? (1º y 2º E.P.), The adventures of Alex & RGB (1º, 2º, 3º y 4º E.P.), El Jardinero de la Galaxia (3º E.P.), La noche del vampiro (3º y 4º E.P.), LOPEZ, explorador de otros mundos (3º y 4º E.P.), Beyond the sun. En busca de una nueva Tierra (3º, 4º, 5º y 6º E.P.), Abuela Tierra (5º y 6º E.P.), Las Estaciones (5º y 6º E.P.), De la Tierra al Universo (1º y 2º ESO), NanoCam - Escalas del Universo (ESO, Bachillerato, FP, Educación Personas Adultas), Cielo profundo (3º y 4º ESO, Bachillerato, FP, Educación Personas Adultas), Energía para la vida (3º y 4º ESO, Bachillerato, FP, Educación Personas Adultas) y Pirineos La Nuit (2º Ciclo ESO, Bachillerato, FP, Educación Personas Adultas).

La Escuela de Estrellas se celebra de manera ininterrumpida desde 1993 y tiene como objetivo complementar y desarrollar los currículos escolares de los alumnos y alumnas, conjugando el aprendizaje con la diversión y utilizando como medio motivador las estrellas, la ciencia y la tecnología. Cada sesión constará de tres partes; la proyección de una película, un viaje por el cielo estrellado del día de la visita a través del planetario digital, y una tercera parte de actualidad astronómica personalizada, a elegir entre varios temas como los planetas, las estaciones, las galaxias y el Universo, la Estación Espacial Internacional y otros satélites artificiales, Marte el planeta rojo, las constelaciones... Esta actividad, centrada principalmente en la astronomía y en el conocimiento del universo, se relaciona con muchas otras áreas: historia, literatura y artes plásticas, matemática, ciencia en general, mitología, filosofía o incluso la enseñanza de idiomas.

En la propia web del Planetario (www.pamplonetario.org/es/sesiones) se puede encontrar toda la información sobre las sesiones y también los materiales didácticos asociados a las mismas, que permitirán a los equipos docentes preparar la visita, así como desarrollar los contenidos vistos en el Planetario.

ACERCAMIENTO A UN PROBLEMA GLOBAL

En esta edición se cumplen 31 cursos de actividad de la Escuela de Estrellas del Planetario, que precisamente el próximo 26 de noviembre celebrará su 30 cumpleaños. Una cifra, 30, que coincide con la unidad temporal básica para determinar la tendencia del clima en la Tierra. Los últimos informes de la Organización Meteorológica Mundial confirman lo sabido desde hace decenios: estamos cambiando el clima de la Tierra. En Europa las temperaturas han subido más del doble que la media mundial en los últimos 30 años, a un ritmo de 0,5º cada decenio. Aunque el continente europeo es el que más está haciendo por descarbonizar la economía y por mitigar las consecuencias del cambio climático, también es uno de los puntos del globo que más sufrirá las consecuencias.

De ahí la importancia de disponer de información veraz y actualizada, y actuar desde todos los ámbitos en favor del planeta. Por eso, en esta nueva edición de la Escuela de Estrellas / Izar Eskola / School of Stars el total del alumnado participante recibirá información sobre el problema global que supone el cambio climático y también sobre el cuidado del planeta.

CIFRAS DE LA CAMPAÑA ANTERIOR

Durante el curso pasado, un total de 16.253 estudiantes acudieron a la Escuela de Estrellas del Planetario de Pamplona, mayoritariamente de Navarra (10.880), aunque también participaron escolares de la Comunidad Autónoma Vasca (2.723) y de otras comunidades como Zaragoza, La Rioja, Burgos, Huesca, Soria y Madrid, e incluso de Francia y Alemania. Por ciclos educativos, el mayor número fue de Primaria, con 9.139 escolares (56,23%); de Secundaria acudieron 4.339 estudiantes (26,7%); y de Infantil, 2.775 (17,07%). Por idiomas, 9.543 escolares participaron en en las sesiones en castellano; 4.625 estudiantes las disfrutaron en euskera; 1.920 las recibieron en inglés; y 165 personas optaron por el francés. Durante la campaña 22-23, los programas que recibieron mayor números de estudiantes fueron Abuela Tierra (3.283), De la Tierra al Universo (1.365), En busca del agua (1.322), El cielo de Cloe (1.288) y Cielo profundo (1.129).