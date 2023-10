El Museo de Ciencias Universidad de Navarra inaugura este jueves la exposición 'Dinosaurios entre Nosotros'

El Museo de Ciencias Universidad de Navarra trae a España la exposición 'Dinosaurios entre Nosotros', una muestra creada por el Museo Americano de Historia Natural (Nueva York) y que explica la conexión ininterrumpida que existe entre las aves modernas y los dinosaurios que dominaron el planeta durante 170 millones de años. La inauguración tendrá lugar este jueves, 5 de octubre, a las 13 horas en el edificio de Ciencias.

La muestra puede visitarse de manera gratuita en el Edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra del 6 de octubre al 25 de noviembre, en horario de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas.

La exposición 'Dinosaurios entre Nosotros' sirve como hilo conductor de una programación más amplia organizada por el Museo para este otoño y que tiene como objetivo fomentar una conversación científica a varios niveles. Así, se han organizado sesiones de formación para profesorado de centros escolares, talleres para niños y niñas, y charlas divulgativas sobre “Ciencia y Evolución”.

'Dinosaurios entre nosotros' está organizada por el American Museum of Natural History en Nueva York con el apoyo del North Museum of Nature and Science (Estados Unidos), el Philip J. Currie Museum (Canadá), el Museo de Ciencias Universidad de Navarra (España), y el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM (México). Para la exposición en Pamplona se ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Pamplona, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) / Ministerio de Ciencia e Innovación, Acunsa y Caja Rural de Navarra, así como con la colaboración de la Fundación Ciganda Ferrer-Colegio El Molino y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos).