Los Javis y Amaia, que debuta como actriz, presentan 'La Mesías' en el Festival de San Sebastián

'Paquita Salas' y la consolidación que supuso 'Veneno', Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como "los Javis", han presentado este viernes en San Sebastián su serie más ambiciosa, 'La Mesías', que aborda temas como el trauma infantil y el fanatismo religioso. Entre sus intérpretes, está la navarra Amaia Romero, que ha acompañado a los directores en la presentación. Tras el éxito de la comedia

Ambrossi en una de las ruedas de prensa más multitudinarias del 71 Festival de Cine de San Sebastián, que concluye este sábado. "Es una crítica contra el poder que oprime y que usa a la gente frágil y vulnerable, que es algo que se hace constantemente con las minorías, la serie reivindica el poder de las minorías de escaparse", ha dichoen una de las ruedas de prensa más multitudinarias del, que concluye este sábado.

Si en 'La Llamada', el espectáculo teatral y después película con que se dieron a conocer, la fe cristiana era un camino de realización, en 'La Mesías' exploran su lado más oscuro, a través de la figura de una madre tóxica y manipuladora a la que dan vida, en distintas líneas temporales, Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi.

La pareja de creadores no renuncia a su estética 'kitsch' ni a su interés por fenómenos de la cultura popular, en este caso desde los vídeos de Youtube del grupo musical católico Flos Mariae a noticias sobre avistamientos de OVNIS que han servido de inspiración.

"Queríamos hacer algo tipo 'Vírgenes suicidas', 'Mustang', o 'Mujercitas'", ha dicho Ambrossi, "pero algo se nos quedaba cojo y empezamos a investigar sobre grupos familiares sin contacto con el exterior", y ha mencionado otros como los Turpin o el caso 'Wolfpack'.

Al mismo tiempo, profundizan en temáticas más personales, sobre las relaciones familiares, la culpa, el perdón y el arte como válvula de escape ante el miedo.

"Es una serie que ahonda en temas de creencias desde muchos puntos de vista y en cosas de nuestra propia vida más de lo que la gente cree", ha subrayado Ambrossi.

La trama arranca en el año 2012, un hombre, Enric (Roger Casamajor) sufre un ataque de ansiedad al ver el vídeo viral de una banda de pop cristiano de seis hermanas -una de ellas interpretada por la cantante pamplonesa Amaia Romero- que cantan a la virgen y se hacen llamar Stella Maris.

La actuación destapa oscuros recuerdos de su infancia, marcada por el fanatismo religioso y una madre con delirios mesiánicos y se propone salvar a esas niñas de los abusos que él sufrió, para lo que antes tendrá que reencontrarse con su hermana (Macarena García), con quien lleva años sin hablarse.

A la profundidad temática se suma la complejidad estructural, ya que hay varios hilos temporales paralelos y tres actores y actrices distintos para hacer los mismos personajes.

El eclecticismo es marca de la casa, tanto en las referencias que manejan como en la mezcla de géneros. "La vida es así, no me gusta que algo sea solo divertido o solo terrible, puede ser las dos cosas a la vez", ha apuntado Calvo.

Ambrossi ha precisado que al ser dos personas con referencias muy diferentes, cada uno aporta las suyas y el resultado es "la bomba" y ha destacado el trabajo de la directora de fotografía, Gris Jordana, con quien trabajaron también en la serie "Veneno".

La cantante Amaia Romero, que debuta como actriz en este serie, ha dicho que la interpretación es una inquietud que tenía desde pequeña y que lo mejor ha sido haber trabajado con "los Javis", a quien le unía una relación de amistad previa.

"Me he sentido en total confianza y súper cómoda", ha señalado, "ha sido un viaje increíble, en el que he aprendido muchas cosas sobre cómo se trabaja y sobre mi misma y creo que se me ha dado bastante bien".

El reparto cuenta también con Cecilia Roth, Nora Navas y otro músico, el siempre provocador Albert Pla, que hace de fanático religioso. "Está bien esto de creer en Dios durante seis meses", ha dicho.

La acogida de 'La Mesías' en San Sebastián ha sido muy positiva y apunta a que sus creadores mantienen intacta su capacidad de conexión con el público y de convertir lo que hacen en fenómenos sociológicos.

"No lo hacemos aposta, sale sin pretenderlo", ha asegurado Calvo, que ha defendido la gran cultura audiovisual que tienen los jóvenes hoy. "Para mi, lo revolucionario es hacer las cosas bien hechas, al detalle y cuidadas, por eso hay que luchar en el cine y en las series", ha rematado