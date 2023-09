Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Agenda Feminsita, Género y Explotación Reproductiva’. Civivox Condestable. 17 h. Ponentes: Rosa M Rodríguez Magda, Ane Maiora Manso, Nuria González López y Berta O. Organiza Iruña Abolicionista. Entrada libre hasta completar aforo.

VII Semana Fotográfica de Burlada: Martín Zalba. Casa de Cultura. 19:30 h. Organiza: Asociación Fotográfica Desenfoque. Martín Zalba es un fotógrafo aficionado que se inicia con la fotografía digital en 2008. De formación autodidacta. Le interesa todo tipo de fotografía, aunque se siente más cercano a aquella que tiene una relación o parentesco con la pintura y la acuarela, en la búsqueda de una expresión personal. Su visión fotográfica proviene de estas especialidades pictóricas que ha practicado en su juventud. Respecto a las disciplinas fotográficas, se centra sobre todo en la fotografía nocturna de paisajes, la fotografía infrarroja diurna y nocturna, el bodegón, el macro, el paisaje en general y la fotografía de arquitectura y últimamente a realizado varios Timelapse con gran éxito y aceptación mundial.

XVIII Semana Romana de Cascante 2023. Centro Cultural Avenida. 17 h '¿Qué han hecho los Romanos por nosotros?'. Miguel Ángel Novillo López. UNED 18:30 h 'Presencias y usos del legado de Roma hoy'. Gloria Mora Rodríguez y Paloma Martín-Esperanza Montilla. Universidad Autónoma de Madrid. 19:30 h Presentación del documental 'Las Triunfantes'. Carolina Ruiz Marcos. Acción S Alicia Valmaña Ochaíta. Universidad de Castilla La Mancha.

LITERATURA

XIV Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikiaren XIV. Azoka. Actividades hoy: Pedro Osés y Javier Mina. 17:30 a 18:30 h Firma de ejemplares. Librería Dragón Cómics (Estella). 19 a 20 h Visita guiada a la exposición ‘Non gogoa’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella.

Presentación del libro ‘El arte de dar libertad’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 h. Autora: Sonia Kliass.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Pamplona 2023. Plaza del Castillo de Pamplona. Librerías de Navarra y de otros puntos de España ofrecen una gran variedad de ejemplares de ocasión y de segunda mano, así como ediciones descatalogadas, antiguas, raras y únicas para los más bibliófilos. Organizan: Librería Iratxe y El Bibliófilo. Hasta el 1 de octubre. Horario: 11 a 14 h y 17 a 21 h, pudiéndose alargar en sábados y domingos.

MÚSICA

‘Clásica en la Plaza’. Plaza Baluarte. 20.30 h. La Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés salen a la Plaza de Baluarte para ofrecer un concierto conmemorativo del 20 Aniversario del auditorio pamplonés. Interpretarán un repertorio clásico y popular que arrancará con la Obertura Baluarte de Vicent Egea, compuesta y estrenada para la inauguración de Baluarte. Aforo completo.

XXXV Concurso de Jota Navarra de Corella. Plaza de los Fueros de Corella. 20 h.

DANZA

‘Mutable’. 12:45 h En el Campus Explanada FCOM-Universidad de Navarra. 19 h Avenida Carlos III cruce con Avenida Roncesvalles. Con las bailarinas Dácil González y Carmen Fumero y la cantante y compositora Aurora Arteaga ‘Museo en Danza’ del Museo Universidad de Navarra. Asistencia libre.

TEATRO

‘Macho grita’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y EQM. Dramaturgia y dirección: Alberto San Juan. Comedia musical que parte del mito de Don Juan para indagar en la relación entre nuestro presente y el ciclo que inaugura el año 1492. Un acercamiento personal a la Reconquista, la expulsión de los judíos o la llegada a América, para pensar, con humor, cómo se construye “lo macho”, como paradigma de la voluntad del dominio, en este territorio. Entradas: 15 €.

‘Amantis [selfies, sexting y otras formas de amar(se)’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20.30 h. De la mano del grupo de teatro gallego Rebordelos. Dentro del proyecto de intercambio de artes escénicas ‘Camino Escena Norte’ ‘Amantis’ cuenta la historia de M, un chaval de barrio obrero que quiere ser influencer, amado, aceptado. En ese camino se encontrará con las trampas de un universo intangible en el que casi nada es lo que parece y en el que descubrirá que él mismo no es quien pensaba ser. Entradas: 8 €.

CINE

‘Circles’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘Proyectando reinserción’. EE UU, 2018. Dirección: Cassidy Friedman. Un superviviente del huracán Katrina trabaja para mantener a los adolescentes negros en la escuela en Oakland, California. Pero cuando detienen a su hijo de 15 años por un delito que no ha cometido, sus mundos personal y profesional chocan de forma irreversible… Presentación y coloquio con: Olga Aroz, del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia de Educación del GN y Belén Garayoa, Jefa de la Sección de Justicia Restaurativa de GN. Entradas: 3 €.

‘Akelarre’. Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía. 19 h. Entradas: 3 €, taquilla 3,50 €.

MOVILIDAD

Semana Europea de la Movilidad-Pamplona. Servicio de Bicicleta Eléctrica-Atrévete a Probar. Con la colaboración de Ride On Pamplona. 17 a 20 h. Estación de bicicletas de Rincón de la Aduana. Consigue tu abono anual con descuento jóvenes y mayores de 50. Oficinas temporales de atención: Caseta municipal (Plaza del Castillo, inicio Avda. Carlos III El Noble). 17 a 20 h. Celebración del Día Europeo Sin Coches- Bicicletada Escolar como colofón del programa ‘La Bicicleta en la Escuela’ durante el curso 2022-23. Entre las 9,30 y las 13:30 h, más de mil escolares circularán en grupos y por distintos itinerarios, desde diferentes centros educativos de Pamplona hasta llegar a la Ciudadela, donde celebrarán un encuentro antes de regresar de nuevo a las aulas. Irán acompañados de su profesorado y de personas expertas de las asociaciones Mujeres en Bici y Medios de transporte saludables (AMTS), contando además con el apoyo de Policía Municipal y con la colaboración técnica de Conor Bikes.

Día Europeo Sin Coches-Estella-Lizarra. Parking Santa Clara Por La Mañana, Paseos En Yayacleta. 10:30 y 12 h Actividades Deportivas Populares. Por la tarde (a partir de las 17 h: Taller de Creatividad, Taller de Ajedrez, Club de Lectura: ‘La Casa’, Juego de La Oca: "Un Mundo Sin Fronteras'. 17 h Cuentacuentos. 18 h Muestra de la Escuela de Música.

EN FAMILIA

‘Cloe Arcoíris’. Biblioteca Mendillorri. 17 h. Cuentacuentos con kamishibai seguido de la actividad ‘¡Detectives por un día!’. Se fomentan valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto a diferentes colectivos y familias. Para menores de 3 a 8 años y acompañantes. Campaña Bibliotecas por la Paz y la Convivencia. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Carbón Club’. Plaza Consistorial de Villava. 20:30 h. Espectáculo de calle con la Compañía Merkaliñe. Cuenta una historia de la mina a ritmo de cabaret, una metáfora de la vida abierta a diferentes reflexiones: el valor de la amistad, el destino trágico, el coraje vital, la tierra profunda, la lucha contra la explotación … Pero, sobre todo, es un homenaje lleno de admiración a los hombres y mujeres de la mina. Los personajes de esta historia son como sombras errantes en la negrura del pozo. Y al final de la galería más profunda y oscura surgen el resplandor de un viejo club de cabaret y el sonido de una canción: “Yo no maldigo mi suerte porque minero nací…” Y con esta canción como eje dramatúrgico van contando sus hazañas sin preocuparse si están vivos o muertos. Lo cómico y lo trágico mezclado entre el polvo del carbón. Entrada libre.

EVENTOS

XXII Encuentro con la Historia de Artajona. 20:30 h Concierto de la Banda de Artajona y bandeadores con video mapping, King of Navarra.

Ferias Tradicionales de Puente la Reina.19:30 h Presentación libro ‘Historia taurina de Puente la Reina/Gares’ en la Casa del Vínculo. 19.30 h Ronda copera de la juventud con la Txaranga Goxo. 20 h Concierto en la Plaza Mena con Unión Musical Puentesina. 21:30 h Baile de la Era y Jota de Puente a cargo de Garesko Zubiondo Gaiteroak. Después, torico de fuego (suave). 22 h Cena Popular a cargo de Euskal Parrilla.

VARIOS

‘Cafeteando’-Quedadas creativas: ¡Pinta tu bolsa! Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

FIESTAS

Astráin. 12:30-13:30 h Entrega de carne para calderetes del sábado. 14:30 h Chupinazo y entrega de pañuelicos a recién nacid@s. 15:30 h Comida popular (Gorrín). ¡Disfrázate! 16:30 h Sorteo de jamón/vino y queso/vino. 17:30 h Ronda copera con Txaranga Delirium-Piporropiles. 21 h Torico de fuego. 21-23 h Camión “Food truck” hamburguesas. 00:30-04:30 h Música DJ con Bámbola. 04:30 h La fiesta continúa en la carpa juvenil.

Cabanillas-Fiestas de Otoño. 11:30-13 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Arriazu. 16 h Concierto con la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. 17 h. Ronda con la charanga Riau Riau (hasta 20 h.). 17 h. Parque Infantil en la calle de las escuelas. (hasta 20:30 h.) 18:30 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Arriazu. 20:30 h. Encierro Simulado con vitorinos (hasta 22 h.) 21 h. Baile con la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. 22:30 h. Cena Entreverados en la Sala de Cultura. Imprescindible presentar ticket. 00:00 h. Verbena amenizada por la orquesta Nueva Etapa en la Sala de Cultura. DJ Marcos Gutierrez en la Sala de Cultura.

Erratzu-Fiestas de Izpegui. Charla “Pasado y presente en las relaciones transfronterizas” Hora: 19:30 h. Lugar: Bereko Benta.

Eulz. 20 h Cohete y ronda con trikitixa, txistu… 22 h Cena popular, se recomienda ir disfrazado. 01:00 h Verbena con Alaiki. 04:00 h La marcha continua en el Disco Bar.

Hogar Extremeño de Navarra. 18.30 h. Concurso gastronómico.

Huarte. 18:30 h Espectáculo Infantil. Gora Bihotzak (Eidabe). 19:30 h Uharte Kantuz. 20-22 h Concierto Con Atxajaunak. 21:15 h Toro y Vaca De Fuego. 22 h Cena Popular amenizada por los Gaiteros de Huarte 22:00-01:00 h Zona Joven: Música, Barredora, Looping Bikes 360º. para jóvenes de entre 10 y 14 años. 22:30 h Conciertos: Baizera, Hofe, Burutik y Trikidantz. 00:30-03:30 h Música con Pedro D.J.

Pamplona-San Fermín de Aldapa-SFermin Txikito 11 h Almuercicos en la calle. ¡Sacad la mesa a la calle! 12:30 a 13 h Chupinazo de San Fermín de Aldapa a cargo de la Corporación txiki, en Corazonistas. A continuación, salida de la comparsa de Gigantes Txikis (Cuesta del Palacio, Auzogune, Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, calle Mayor y Plazara). 12:30 h Txistorra y pote popular, donado por jubilados y pensionistas de la Asociación Amigos de los Castillos de Navarra (c/ Aldapa).12:45 a 14:30 h Hinchables infantiles en el Auzogune. 13 h Pintxo-pote en la peña Bullicio Pamplonés. 14 h Comida de hermandad en la Asociación Navarra amigos de los Castillos, con la celebración de la II edición del concurso de repostería casera (c/ Aldapa). 14:45 h Comida juvenil en el Auzogune (10 € tikets en Auzoenea). 16:30 h Campeonato de mus en la calle Carmen (Bullicio). Apuntarse hasta las 16 h del mismo día en el Bullicio. 17 h Txokolatada Remix en Katakrak (c/ Mayor). 17 h Final del Campeonato Infantil de Pelota (4-5-6º Primaria y 1º ESO). Frontón de la Mañueta. Inscripción en la Comisión de Fiestas (c/ Aldapa 3-5) antes del lunes o 645 955 253. 17 h Sesión de DJ Moreira en los bares Garazi y Racer (c/ Calderería). 17:30 h Kalejira karro-poteo desde el Auzogune hasta la plaza Santa Ana. 17:45 h Salida de la Comparsa de Gigantes del Casco Viejo y de los kilikis desde Plazara. 18 h V Campeonato deportivo de lo viejo. Finales de Boley y Fútbol en la plaza de Santa Ana. 18 h Gran Chocolatada Infantil en Redín, a cargo de Arrano y AEK. 18 h The Electric Devilz (Rock Metal del Norte) en el bar Krawill (c/ Carmen) 19 h Giza Probak de San Fermín Txiki en la plaza de San Francisco. ¡Anímate y participa! 19 h Salida de la txaranga Jaiak desde la peña Bullicio Pamplonés. 20 h Encierro infantil desde Dormitaleria. 20 a 00:30 h Verbena en la plaza de la Navarrería con el grupo Ilargi. 21:30 h Bertso Afaria en Duguna, con Iker Zubeldia y Julio Soto (Apuntarse en: 604 123 785). 22 h Cenas autogestionadas en la calle. ¡Sacad la mesa a la calle! 22 h Toro de fuego por Aldapa. 22 h Romano PintxaDiskos: noche de Rock Radical Vasco en Arrano (c/ Carmen). 22 h Conciertos en el Auzogune. The Clayton, Streetwise y Maruxak y grupo sorpresa. 22 h Gran Bingo en la Plaza de la Navarrería. 23 h DJ Malva en Aitzina Taberna. 00:00 h Concierto de El Trío Disponible en la Peña Bullicio Pamplonés. 00:30h Baile de la era en la plaza Navarrería. 01:00 h Vueltas a casa colectivas desde Auzogune (01:00/03:00/05:00 h entrada Santo Domingo, junto a los baños). Actos organizados por la Comisión de Fiestas.

Villafranca-Dia de las peñas. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en el Castillo. Coste 0,50 €. 11 h Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza 12 h Despedida de los gigantes, salida desde la plaza Calahorra desde donde recorrerán diversas calles de la villa, hasta llegar a Plaza España a las 13 h donde tendrá lugar la despedida. 12.30 h 2º Campeonato de futbolín "Peñas Villafranca" en la Plaza Calahorra. Premio 200 € a la pareja ganadora. 100 € pareja semifinalista. 15 h. Comida de las peñas en el Polideportivo. 16.30 a 18 h. DJ Lutxi en el polideportivo 17.30 h. Cuentacuentos en la Plaza de Los Fueros. 18 a 19.45 h. Ronda de bares con la charanga Los Espartanos. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de Ganado bravo en la Plaza de España 20 h. Entrada de las peñas a la plaza y suelta de novillas. 20.40 a 21.40 h. Salida de las Peñas. 21.30 a 5.30 h. Fiesta de Djs ‘Parientes Festival’ con Dj Javi Landa (Subsuelo), Dj María López (Zentral) Dj David F. y Dj Usco en la Plaza de Los Fueros.