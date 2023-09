Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Coral Herrera Gómez: ‘100 preguntas sobre el amor’. Casa de las Mujeres de Pamplona (c/Aoiz). 18:30 h. Organiza: Lunes Lilas. Coral nos presenta su último libro e invita a dejar de sufrir y disfrutar del amor de la vida. Destronar a los reyes que nos quieren de rodillas. Tener herramientas para negociar y liberarnos de las trampas del romanticismo…

Diálogo NAK Didáctico: ‘Kronos’. Civivox Condestable. 18 h. La doctora en Filosofía y musicóloga Marina Hervás, junto al compositor, periodista y cofundador de Garaikideak, Ignacio Fernández Galindo, ofrecerán una lúcida reflexión sobre la temática que articula esta edición de NAK: el tiempo musical… Entrada libre hasta completar aforo.

‘La pintura de José María Ascunce. Obras escogidas’. Museo de Navarra. 19:30 h. Conferencia titulada a cargo de Amaya Ascunce Parada. Con motivo del centenario del nacimiento de José María Ascunce. Entrada libre.

‘VII Semana fotográfica de Burlada’: Pepe Castro. Casa de Cultura de Burlada. 19.30 h. Experto en retrato de autor y publicitario. Organiza: Asociación Fotográfica Desenfoque. José Antonio Castro Mella (Madrid, 25 de octubre de 1963), más conocido como Pepe Castro, es un artista, fotógrafo español contemporáneo especializado en retrato de autor y publicitario, conocido sobre todo por una extensa obra de retratos en blanco y negro a personas relevantes de la cultura y la sociedad española. Por su estilo directo y reconocible, Pepe Castro ha logrado en los últimos 20 años un merecido reconocimiento que le ubica entre los mejores fotógrafos españoles, dentro de esta especialidad de la fotografía. Referente nacional en fotografía de retrato, como docente imparte talleres, clases magistrales y charlas de motivación para fotógrafos, creadores y artistas visuales, y desde hace años es un ponente habitual en los eventos y congresos fotográficos más importantes de España y en prácticamente toda América Latina.

‘Caminando por cañadas en busca de pastos tiernos’. Biblioteca pública de Carcastillo.19:30 h. Exposición fotográfica y charla sobre la trashumancia a cargo de Benjamin Ayechu.

LITERATURA

Encuentro con María Oruña. Club de Lectura de Diario de Navarra, c/Zapatería 49, Pamplona. 19 h. La escritora presentará su novela ‘Los inocentes’ (Editorial Destino), el nuevo caso de la serie ‘Los libros del puerto escondido’. Aforo completo.

MÚSICA

Capilla Renacentista Michael Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra: ‘600 aniversario del Privilegio de la Unión-Messe de Notre Dame’ (1365) de Guillaume de Machaut. Refectorio de la Catedral de Pamplona. 19.30 h. Bajo la dirección de Paul van Nevel, reconocido especialista en música medieval, y con el apoyo del especialista en técnica vocal medieval y renacentista, Achim Schulz. Cabe destacar que Guillaume de Machaut estuvo al servicio de Carlos II, padre de Carlos III de Navarra, promulgador del Privilegio de la Unión. También se interpretará la Missa Veni Sancte Spiritus (Agnus Dei) de Pierre de Manchicour. El concierto es el colofón de un curso desarrollado en días anteriores. Entrada libre hasta completar aforo.

Isabel Latorre (acordeón) & Edu Comelles (artista sonoro): ‘For Pauline’. Civivox Condestable. 20 h. La escucha en el no tiempo… Improvisación sobre la obra de la compositora Pauline Oliveros. ‘NAK 2023’-Conciertos Temáticos. La acordeonista Isabel Latorre y el artista sonoro Edu Comelles nos proponen un viaje sonoro y experimental a través de la obra de la compositora estadounidense Pauline Oliveros, pionera de la música electrónica y del concepto Deep Listening (conciencia sónica o atención plena a través del sonido). El concierto potencia la escucha atenta para alterar la conciencia, es decir, la manera en la que se percibe y la interpretación que se hace de lo percibido, en particular del sentido del tiempo, que se detiene para expandirse. La inspiración que la compositora norteamericana genera en ambos creadores da paso a un diálogo fluido entre electrónica y sonidos armónicos que integran un paisaje sonoro único, irrepetible e inmersivo. Una exploración sónica sobre la dilatación temporal en la que solo es posible sumergirse abriendo nuestros sentidos y activando la escucha activa. Entrada libre hasta completar aforo.

Aula de órgano del Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN). Iglesia de Santo Domingo, Pamplona.19 h. Ciclo ‘Música de Órgano en Navarra 2023’. Música de Hilarión Eslava. Hilarión Eslava es un músico ampliamente reconocido tanto en su tierra natal como en el país donde trabajó y al que dedicó sus esfuerzos. Las huellas de ese reconocimiento pueden encontrarse en numerosos elementos repartidos a lo largo de los cascos urbanos de diversas ciudades. Eslava era un hombre inteligente, y lo demostró en toda su actividad; más concretamente en una de sus grandes obras: el Museo Orgánico Español, una colección de piezas para órgano en la que incorporó obras propias, de alumnos suyos y también de colegas, tanto anteriores a él como contemporáneos. Esto nos permite hoy en día construir un mapa muy interesante del panorama de la música para órgano en España a mediados del siglo XIX. Su inteligencia se muestra también en el enfoque que da a su música para órgano, puesto que sus obras pueden ser interpretadas tanto en los órganos que entonces se encontraban en la mayoría de las iglesias como en aquellos instrumentos que él mismo defendía como el futuro de la organería y de la música para órgano. Además de ello, son piezas que tienen una utilidad práctica en el contexto de la liturgia de la Iglesia, el ámbito en el que el órgano se encontraba casi en exclusiva en la época del Museo. El proyecto desarrollado por el aula de órgano del Conservatorio Superior de Música de Navarra pretende poner de relieve todas estas facetas del músico de Burlada, y también facilitar el acceso a las piezas que integran el Museo orgánico español. La propuesta que aquí se presenta consiste en la interpretación en directo de esas piezas alternadas con explicaciones en relación a la figura de Hilarión Eslava y al Museo Orgánico Español.

Concierto dúo de violín y piano Fantôme. Nuevo Casino Principal, Plaza del Castillo, Pamplona. 19.30 h. Ofrecerán temas de estilos variados como tango, bolero, czardas, pop o rock entre otros. Entrada libre hasta completar aforo.

Joaquín Sabina: "Contra todo pronóstico’. Navarra Arena. 21 h. Contra el viento implacable del paso de los años, contra la resacosa marea de unos tiempos a la deriva, Contra todo pronóstico, Joaquín Sabina, a sus setenta y cuatro años, de vuelta de todo y curado de espantos por viejo y por diablo, anuncia su regreso a los escenarios para deleite de sí mismo y de su público. Unas citas imprescindibles de este superviviente que -sí, maldita sea- nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos. De esta manera Sabina da por concluido su reciente periodo a puerta cerrada y abre de nuevo, (insistimos, Contra todo pronóstico), la cantina de sus directos, rituales multitudinarios en los que volverá a sacar la magia de su bombín ofreciendo la generosa barra libre de emociones que provocan en vivo sus canciones, himnos universales adheridos a la genética de la cultura popular de varias generaciones. Entradas: 55 €.

El Kanka: ‘Cosas de los vivientes’. Baluarte. 21 h. El Kanka vuelve a los escenarios con su gira Cosas de los vivientes tras 15 meses desde que dijera adiós de manera indefinida. El cantautor malagueño recorre desde marzo gran parte de la geografía española y latinoamericana. Durante su ausencia, el artista malagueño no ha dejado de trabajar, muestra de ello es su quinto trabajo de larga duración: catorce canciones que formarán parte del nuevo repertorio de sus directos junto a los temas ya conocidos, como Canela en rama, Que bello es vivir o Por tu olor. Entradas: 35 €.

Festival ‘Emmusikadas 2023’. Zentral Pamplona. Apertura 18 horas. Bonos: 85€ + gg. Entrada de día: 26 € + gg. Programa hoy: 18 h Taller Drag: Albina Stardust & Divina Comedia. 19 h Ekiñe. 20 h Lia Kali. 21.30 h Rodrigo Cuevas 23.15 h Flaca DJ Set. Más info: Rodrigo Cuevas: La energía, la emoción y la dedicación de Rodrigo Cuevas orbitan ahora, tras estos años fulgurantes, para afrontar el doble nuevo reto que suponen en su trayectoria el presentar a lo largo de 2023 una nueva gira y un nuevo álbum, esta vez con una visión mucho más glocal si cabe: desde el suelo de Piloña, de Asturies y del noroeste peninsular, hacia el orbe en su conjunto. Lia Kali: Cantante de soul. Con estilo muy particular y mucha energía. Con un directo muy potente. Albina Stardust & Divina Comedia: un espectáculo narrativo rebosante de humor y talento, con el objetivo de mostrar que existen manera muy distintas y válidas de ser auntentique, distinte y feliz. Flaca: se ha convertido en la DJ de referencia dentro del panorama urbano y electrónico. Hitos como su celebrado set en Boiler Room, sus innumerables giras por LATAM o la creación de su propia fiesta “Chukiteo”, desde donde apoya el talento latino, reafirman su estatus de pionera dentro de la nueva ola de latin kids.

Taller 1: Montaje de sintetizadores modulares analógicos. Aula 2 Civican. 9 a 14 y de 16 a 18 h. Impartido por Javier Ucar, DJ AMSIA y fundador de 333 modules. ‘NAK Festival’. 333 modules es un colectivo de carácter colaborativo. Su filosofía promueve las ideas de comunidad y conocimiento compartido abogando por el reciclaje y las prácticas contra la obsolescencia programada, fomentando las reparaciones electrónicas, la reutilización de componentes y la conciencia ecológica. Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la creación musical de modulares analógicos.

Binomio de Oro de América. Sala Totem, Villava. Apertura: 21 h. ¡ Concierto: 00:30 h. Ven a cantar todos los éxitos de la banda colombiana de música vallenata, fundada en Barranquilla en 1976: Olvídada, Osito dormilón, Y si tu amor no vuelve, Me Ilusioné, Me Sobran las Palabras y muchas más. Entradas: General 39 €. Vip 59 €. Vip Silver 79 €. Vil Gold 89 €. Palco 99 €.

Allo-’Noches a la Fresca’. Mariachis. 19 h.

Chuchín Ibáñez. Bienara Bistrot, Estella-Lizarra. Cena Mexicana celebrando Dia de la Independencia

DANZA

Festival 3Dance. Valle de Egüés. 18 horas. Festival de danza urbana, iniciativa en red de los Ayuntamientos de Huarte, Villava-Atarrabia y Valle de Egüés. 18 h ‘Feeling the vibe’, Breakers-Ethan & Cía.19 h Open 3Dance con Dhelia Ardanaz.

SALON CÓMIC

XIV Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikiaren XIV. Azoka. Actividades hoy: Mikel Janín: Firma de ejemplares. Librería Comics Pamplona. 17 a 19 h. Entrevista con público. Civivox Condestable. 19:30 a 21 h.

TEATRO

Edu Soto: ‘Más vale solo que ciento volando. Reloaded’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Edu Soto se vuelca en su espectáculo más loco y divertido, donde el monólogo, la comedia musical, la improvisación y la interacción con el público devuelven al directo a este artista inclasificable. Porque Edu Soto va a cantar y bailar para ti, y seguramente toque algún instrumento y hasta componga alguna canción contigo, y conociéndolo como lo conocemos, se acabará metiendo en la piel de un montón de personajes. Un show que te mostrará los pájaros que revolotean en la cabeza de este artista al que nunca has olvidado dónde lo viste por primera vez. ¿A que sí? Entradas: 15 €.

CINE

‘Brubaker’. Filmoteca de Navarra. 19:30 h. Ciclo ‘Proyectando reinserción’. EEUU, 1980. Dirección: Stuart Rosenberg. Drama basado en la historia real de Tom Murtom, el director de prisiones que conmocionó el mundo político de Arkansas al destapar los escandalosos abusos y asesinatos que tuvieron lugar en la prisión estatal. Antes de presentarse como el nuevo alcaide, Brubaker se hace pasar por un preso recién llegado, gracias a lo cual descubre que la situación en la cárcel es de corrupción endémica. Sus esfuerzos por reformar y sanear el sistema lo colocan en una situación muy peligrosa, sobre todo cuando insiste en investigar una serie de asesinatos que se cometieron unos años antes. Presenta Patxi Burillo. Coloquio con Pedro Lacal, director del Centro Penitenciario de Pamplona. Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

‘Tu cuerpo, el mejor instrumento’. Espacio bienestar de Civican. 18 h. ‘Festival NAK’. Experiencia musical de carácter inclusivo dirigida a niños/as de entre 7 y 10 años. Con Bea Monreal y Uxue Roncal (CMC Garaikideak). Se explorarán las posibilidades sonoras y rítmicas que nuestro organismo ofrece. A través de una participación activa y por medio de diferentes actividades se conocerán distintas posibilidades sonoras para crear ritmos corporales aplicados a la música.

Taller ‘17 versos en Verona’. Civivox San Jorge. 19 horas. ‘Jornadas Infanto-Juveniles de San Jorge’. Con Ketak Producciones. Comparte un MP3 con otra persona y en pareja métete en los zapatos de los desafortunados amantes. Caminando entre los parques del barrio se experimentará si una persona se puede enamorar a primera vista, de la misma forma que Romeo y Julieta lo hacen en apenas 17 Versos. Taller gratuito, con inscripción previa en tfno. 010, los Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

EVENTOS

VIII Feria Navarra Ecológica. Parque de los Sentidos de Noáin. Mercado con más de treinta puestos, zona gastronómica, charlas, talleres, música, teatro y actividades infantiles. Viernes a domingo. Horario: Viernes de 17 a 20:30 h. Sábado de 11 a 14:30 y de 17 a 20:30 h. Domingo de 11 a 14:30 h. Programa actividades hoy: 17-20:30 h Hinchable de la orgánica y juegos infantiles.: Zona infantil. 17-18 h Egieder musika Taldea. Parque de los Sentidos. 18-21 h DJ La Chica Tequila. Zona gastronómica. 18-19 h Taller cestería con restos de poda. Con Alejandra Izcue. Zona Talleres. Elaboración de una jabonera con restos de poda. Punto de encuentro: carpa CPAEN/NNPEK. Con inscripción. 18-19 h Taller txikizumo de merienda-actividad infantil. Zona: TxikiEkoZona. Con inscripción. 19-20 h Cata a dos manos. Vino, embutido de vaca Betizu y queso Idiazabal. Zona charlas y talleres Entrada libre hasta completar aforo.

Mercado Medieval de las Tres Culturas, Tudela. 18 a 00:00h en la Ciudad de Tudela; Paseo del Queiles, Herrerías, Mercadal y Plaza Vieja. Organiza: Turismo (Ayuntamiento de Tudela),

EN EL BARRIO

‘Callejeando por la Rocha’-Taller intergeneracional. Museo itinerante. Civivox Jus la Rocha, 11 h. El Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta) te invita a saciar tu curiosidad con algunas piezas del museo que viajan hasta la Rotxapea para que podamos contar y escuchar las historias que esconden. Os invitamos a sentir, tocar, oler, ver… Y lo mejor de todo es que puedes asistir ¡sin importar la edad que tengas! Entrada libre, hasta completar el aforo.

Callejeando por la Rocha-Muestra de trabajos y demostración de actividad artesanal. Civivox Jus la Rocha. 17 h Exhibición de trabajos realizados durante el año en el centro por las personas usuarias de la asociación ANASAPS. Se realizará una actividad artesanal en la que podrán participar todas las personas que se acerquen a conocer la asociación. Entrada libre.

‘Callejeando por la Rocha’-Visita teatralizada ‘Patrimonio industrial del barrio de Rochapea’. Civivox Jus la Rocha, 18 horas. El patrimonio industrial es parte de la memoria histórica. Conocerlo nos ayuda a entender la historia del barrio y cómo ha ido evolucionando. A través de este recorrido acompañado podrás conocer qué industrias hubo y cuáles han sido reconvertidas con nuevos usos. Con Araitz Urbeltz, Habíateatro y Aula de Teatro de Jus la Rocha. Entrada libre, hasta completar aforo.

‘Callejeando por la Rocha’-Exhibición de handbike. Civivox Jus la Rocha. 19.30 h. Demostración de handbike, modalidad de ciclismo adaptado en la que se pedalea con las manos. Con la asociación IBILI. En caso de condiciones climatológicas adversas se trasladará al interior de Civivox Jus la Rocha. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Callejeando por la Rocha. Exhibición de esgrima. Civivox Jus la Rocha. 20 h. Exhibición y escenificación de un duelo. Con la Asociación Navarra de Esgrima Histórica Corvus. en caso de condiciones climatológicas adversas se trasladará al interior de Civivox Jus la Rocha. Entrada libre, hasta completar el aforo.

VARIOS

Inauguración con Aurélien Mauplot, Alberto Odériz e Irene Zottola. Horno & Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. 18.30 h. ‘Mapamundistas 2023’. Para celebrar la inauguración de sus exposiciones, las artistas guiarán al público por un recorrido sorpresa. Además compartirán la historia de cómo han concebido sus instalaciones para los espacios singulares de la Ciudadela. Entrada libre.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Actividad con entrada libre.

Semana de la Hermandad Estella. Concierto de la Rondalla Guilaudban en la Iglesia del Santo Sepulcro. 19 h.

FIESTAS

Alsasua. 9:30 h Dianas con el alumnado de txistu de la Escuela Municipal de Música y Danza. 10-13 h XCIV Prueba Ciclista Alsasua organizada por Sociedad Deportiva Alsasua. 10-13 h Kalejira organizada por el Centro Cultural La Encina. Sede del Centro Cultural La Encina. 11:30 h Auzate ofrecido por la Sociedad Beti Jaten. Pl. Fueros. Elvi El Ventrílocuo. Pl. Zumalakarregi. 12 h Homenaje a las personas de mayor edad de Alsasua. 12 h Ofrenda de enramada, amenizado por la Escuela de Música. 12-14 h Macarronada organizada por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros. 13 h Actuación de mediodía. Laia, danza a cargo de Alurr Dantza taldea. Pl. Fueros. 14:30 h Comida Homenaje a las Personas Mayores. A continuación, baile hasta las 20 h con Fidel. Centro Cultural Iortia. 16-17 h Café organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros. 17-20 h Elkartepoteo y Merienda organizada por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalakarregi. Merienda durante el recorrido. 17-21 h Kalejira organizada por el Centro Cultural La Encina. Sede del Centro Cultural La Encina. 18 h Kalejira con los personajes mitológicos de Orritz (Irurtzun). Pl. Fueros.19:30 h Cabezudos. Pl. Fueros. 19:30-22 h Verbena. Orquesta Edelweis. Pl. Fueros. 20 h Bajadica de las Peñas organizada por Altsasuko Peñak. Salida Pl. Zumalakarregi, 21:15 h llegada Pl. Fueros. 21:30 h Zortziko de Alsasua y Baile de la Era con Burundar txistulariak y los Gaiteros de Etxarri Aranatz. Pl. Fueros. 22 h Toro de Fuego. Pl. Fueros. 22-00:00 h Kalejira. Goxo Txaranga. Organiza el Servicio de Juventud del Ayuntamiento. 23:30-02:00 h Verbena. Orquesta Edelweis. Pl. fueros.

Ansoáin. 11-14 h Juegos Tradicionales de Madera. Jokai. CP. Ezkaba. Taller de Circo. Zirika Zirkus. CP. Ezkaba. 12:30 h Exhibición de Trial. Benito Ros. Plaza Lapurbide. 17 h Animación Infantil Gora Bihotzak!. Eidabe. En euskera. Plaza Lapurbide. 18 h Comparsa de gigantes y cabezudos. Salida del Ayuntamiento. Jotas. Voces Navarras. Plaza Berria. 18:30 h Karrikadantza. Txoznas. 19:30 h Encierro Txiki. Parque Zelaia. 20-22 h Verbena. Orquesta Nueva Samuray. Plaza Rafael Alberti. 21:30 h Concierto. Munlet, Alarma Morea, The Lio, Brava. Txoznas. 22 h Toro de Fuego. Parque Zelaia. 00:30-03:00 h. Verbena. Orquesta Nueva Samuray. Plaza Rafael Alberti. Nota: En caso de lluvia las actividades se trasladarán al Patio del Colegio, al Polideportivo o al Frontón.

Cárcar-Día de la Pochada. Durante el vermut, apoya al C.D. Cárcar comprando boletos para el sorteo de camisetas. Aupa Cárcar!! 15 h Comida Popular “Pochas con txistorra y tocino curado”, el ayuntamiento repartirá pan, vino y guindillas. La sobremesa estará amenizada por la orquesta Ingenio. 18:30 h Encierro a cargo de la ganadería Eulogio Mateo. 20:30–22 h Verbena con la orquesta Ingenio. 22 h Toro de agua y toro de fuego. 01:30-03:30 h Sesión de baile con la orquesta Ingenio.

Cirauqui-Día de la Juventud. 13 h Sardinada. 14-15 h Vermouth con Kresala.15 h Comida de la juventud en la plaza. 18-20 h Ronda copera con txaranga Malatxo. 20:30-22 h Baile con la orquesta Kresala. A continuación, torico de fuego. 23:00-00:30 h Ronda con txaranga Malatxo. 01:00-05:00 h Verbena con la orquesta Kresala.

Elbete.14:30 h Paellada. A continuación, Grand Prix con la charanga Tuku-tuku 19 h Concierto en la Zapatillera. Harat. 22 h Baile con Bizphiru Pelau.

Fitero-Día de la Vega. 9 h. Alegres dianas y alboradas que darán comienzo en el Humilladero a cargo de la Banda de Música de Fitero. 12:30 h. Recorrido por los bares de la localidad acompañados de la charanga Riau-Riau. 14:30 h. Tradicional calderete en el paseo viejo. Colaboran: Asociación de Mujeres de Fitero y Ricardo Hernández. 16 h. Actividad infantil en el paseo viejo: Loca Academia de Magia, por Charly Braun. 16:30 h. Actuación en el Paseo Viejo de la Banda de Música de Fitero. 17:30 h. Salida del Paseo Viejo hasta el recorrido del encierro con la Banda de Música de Fitero. 18 h. Encierro largo y vaquillas de la ganadería Merino, de Marcilla, amenizado por la charanga Riau Riau. 20:15 h. Encierro infantil en la calle Mayor. 20:30-03:00 h Fiesta de Djs en la carpa municipal. Organiza: Asociación Roscas Sound.

Hogar Extremeño de Navarra. 18.30 h. Pregón a cargo de Jesús Javier Corpas. Presentación de damas y abanderado. 19.30 h. Cierre del acto. Vino de honor.

Huarte-Prefiestas. Concierto “Años 80”. 20 h. Polideportivo Ugarrandia. Diferentes grupos musicales e intérpretes de Huarte llevarán a cabo este concierto con la Coral Virgen Blanca.

Lodosa. 10.30 h Diana a cargo de los Gaiteros que recorrerán las calles. 12 h Desde el cajón y en el sitio de costumbre salida del Toro con Soga. Toro de la ganadería de Alba Reta Guembe de Grocin, donado por la Peña Lodosa por el Toro. 18 h Desde el cajón y en el sitio de costumbre salida del Toro con Soga.. Toro de la ganadería El Ruiseñor de Fréscano (Zaragoza) donado por una cuadrilla de aficionados. Al finalizar, saldrá desde la Plaza de Toros el Carretón Ensogado. 21 h En el Paseo, Concierto con la orquesta Onda Futura. 21.30 h Malkoak Txalaparta en La Plazuela, organizado por Peña La Plazuela 22 h Toro de Fuego. 22 h Costillada Popular en La Plazuela. Organizado por “Peña La Plazuela”. 00.00 h Milindris Band (tributo a Melendi) en La Plazuela. Organizado y financiado por Peña La Plazuela. 00.00 h Verbena en El Paseo a cargo de la orquesta Onda Futura. En el descanso la txaranga Aburrecalles recorrerá las calles de Lodosa.

Olite-Día de las Mujeres. Mañana. 7 h Diana de las mujeres con la banda municipal de música 9 h Chocolatada en la plaza Carlos III 10 h Becerrada en la plaza Carlos III (ganadería Gorriti) 12 h Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos de Olite-Erriberri 12:30 h Pasacalles por los bares con la txaranga Berriak 14:45 h Catering en la plaza Carlos III. Tarde 16:30 h Café concierto a cargo de la orquesta Saturno 17 h Hinchables en el parque de las piscinas (si llueve en el polideportivo del colegio) 17:30 h Pasacalles por los bares con la txaranga Berriak 19 h Encierro de reses bravas. Premio al mejor recortador. Noche 21 h Novenario 21 h Música con los gaiteros merindad de Olite-Erriberri 21:45 h Torico de fuego 22:30 h Cine infantil en la Casa de Cultura 00:00 h Verbena a cargo de la orquesta Saturno 01:00 h Bingo a beneficio de la asociación Emakusen 03:30 h Ronda final con la txaranga Berriak.

Sangüesa-Día Infantil. 8 h Dianas de la Txaranga Eskartxa y de los Gaiteros de Sangüesa. 9.00 Encierro de novillos. A continuación Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Txaranga Eskartxa. 11 h Entrega de pañuelos en la Casa de Cultura a los/as niños/as nacidos/as entre septiembre de 2022 y agosto de 2023. 11 h Desencajonamiento de las reses que se lidiarán el sábado 16 y domingo 17 de septiembre. 11.30 h Salida de la Corporación infantil desde el Ayuntamiento con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. A continuación ofrenda floral en la Parroquia de Santiago. 12.30-13.30 h “A pie de pista”. Show de magia familiar con Mago D’Miguel en el jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 13 h Clase de toreo de salón en la Galería. 13 h Pasacalles con la Txaranga Eskartxa. 14.00 Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Mulillas, Caballero en plaza, Gaiteros y Asociación Banda Municipal. 17.30 h Novillada sin picadores de 6 novillos. A continuación vaquillas. Regreso de la Txaranga Eskartxa, mozos y mozas a la Calle Mayor. 18-19.15 h “Carabin Caraban”. Show musical de La Almozandia para todos los públicos en el jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 19.30-20.30 h Verbena en la Galería con la Orquesta Nueva Etapa. 21.15 h Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa y “Ensemble musical de Sangüesa- Zangozako Ensemble musikala” en las Arcadas. 22 h Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Txaranga Eskartxa. 23.30-01.15 h Baile Joven. Discomóvil con DJ Marzzel en el Prau. 01.20 h Jota vieja y Bajadica del “Práu” con la Txaranga Eskartxa. 01.45-04.45 h Verbena con la Orquesta Nueva Etapa en la Galería.

Villafranca-El Chupinazo. 10 h. Imposición de pañuelos a nuestros mayores en la residencia Virgen del Portal, amenizada por los auroros. 10.45 h. Imposición de pañuelos a los nacidos en el año 2022, en la plaza de Los Fueros. 11.30 h. Entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles anunciadores de las fiestas. 12 h. Lanzamiento del Cohete anunciador de las fiestas del 2023 desde el balcón del Ayuntamiento, por Mª Carmen Segura Moreno. A continuación la charanga La Pacharanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos comenzarán a dar alegría por las calles. 17 h. Actuación de circo con Kini y Jano en la Plaza de los Fueros. 18 h. Riau Riau amenizado por la charanga La Pacharanga. 20 h. Salve solemne en honor a Santa Eufemia, cantada por el Coro y Rondalla. Durante la misma la Comparsa de Gigantes realizará un baile en el interior de la iglesia acompañada por el grupo de Auroros. 21 h. Salida de la Salve hasta la Plaza España, con La Villafranquesa. 22 h. Fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Tomás. Visibles desde el Atrio.

Zizur Mayor. 9:30 h Dianas a cargo de Gaiteros de Zizur. Calles y plazas. 11 h Juegos de calle en euskera. Dindaia. Edad recomendada: 6-11 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en el cubierto del parque Luis Ibero) 12 h Kalejira con Zizurko Trikitilariak. Parque Erreniega. 17 h Juegos en la calle. Navar Producciones. Edad recomendada: 7-12 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en el cubierto del parque Luis Ibero). 17 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor, con Gaiteros de Zizur y Gaiteros Baztan. Salida y llegada: trasera de la plaza de la Mujer. 17 h "Zona Zero". 0 humo, 0 alcohol. Para personas nacidas entre 2008 y 2012, exclusivamente. 18 h Vacas. Con la ganadería Hnos. Ganuza. Casco Antiguo. 19 h Encierro infantil con toricos de ruedas. Plaza Idoia. 20 h Danzas del país a cargo de Gaiteros de Zizur y Txistularis Ilunabarra. Plaza de los Fueros de Navarra. 20:30 h Sesión de Baile con la orquesta Escala. Casco Antiguo (frontón). 21:30 h Toro de Fuego. 22 h Área Tecno. Organiza: Rebels Techno. Cubierto del parque Luis Ibero. 00:30 h Sesión de Baile con la orquesta Escala. Casco Antiguo (frontón).