Mª Elena Castro González (Pamplona, 1963) se siente “orgullosa”. Por fin acaba de publicar 'Elemental', un poemario que tenía escrito desde el año 2019, fruto de un taller literario al que asistió antes de la pandemia, y al que ha podido poner punto y final “en un verano tranquilo” tras su jubilación, el pasado junio. Profesora de Infantil y Primaria durante 35 años -20 de ellos en el colegio público Xavier Zubiri y 12 como directora del centro-, casada y con dos hijos, lo presentó este miércoles en el Nuevo Casino de Pamplona.

¿Qué es ‘Elemental’?

Es una colección de 92 poemas cortos, que surgieron a partir de un taller de poesía con Daniel Aldaya [colaborador de Diario de Navarra], a los que fui dando forma durante mis ratos libres y, que ahora, por fin, después de la covid y otras muchas cosas, por fin, publico en autoedición.

¿Tiene alguna temática concreta?

No es un libro dedicado a ningún tema en específico. Habla de muchas cosas: la muerte, el deseo, la contradicción, el peligro oculto, lo fugaz, la culpa, el equilibrio... Es un poliedro con muchas caras, y cada cara es un poema. Está organizado en cuatro apartados, a los que he llamado Tierra, Aire, Agua y Fuego. Los poemas se distribuyen entre estos cuatro apartados del libro -que no tiene paginación- cada uno con un color.

¿Qué sentido tiene para usted la poesía?

Me gusta la poesía porque trasmite sentimientos y es una forma de llegar a los demás. Cuando escribo un poema me gusta pensar qué reacción provocará en la persona que lo lea, porque incluso la composición más sencilla te desplaza a algún lugar desconocido, ya sea interior o exterior. Me gusta imaginarlo con el siguiente interrogante: ‘¿Hacia dónde te desplazo cuando te ocupo?’.

¿De dónde le viene el gusto por la poesía?

Pues no lo sé. A lo largo de mi vida he escrito poco, aunque he leído mucho. Soy una gran lectora. Leo de todo: literatura, poesía, matemáticas, lengua, ciencias naturales.... La verdad es que soy muy curiosa y que todo me interesa. Debe ser porque he sido profesora de todas las asignaturas... [ríe] Lo único que no se me da muy bien es la música y la tecnología...

¿Había publicado algo antes?

Había publicado poemas en algunas revistas como 'Río Arga', 'Constantes vitales'... He participado en recitales poéticos y colaboré en la publicación 'Poemas contra el feminicidio', promovida por la Biblioteca de Artajona. También he escrito muchos haikus.

¿Cómo describiría su poesía?

No es una poesía típica, sino más conceptual. Mis poemas tienen muchas referencias científicas. Igual es un defecto, no lo sé. A veces hay que activar conocimientos previos para entenderlos y relacionarlos con tus vivencias personales. Al principio pueden parecer un poco fríos, pero después te das cuenta de que no lo son.

¿Qué poetas le inspiran?

Me gustan muchos. Los clásicos, por supuesto. Y también Sylvia Plath, Wisława Szymborska, José Mateos, Aitana Monzón...

¿Será ‘Elemental’ el primero de otros muchos poemarios?

Ojalá. Ahora que estoy jubilada, me gustaría poder escribir más. Hasta este momento tenía que emplear mis ratos libres, que no eran muchos. Así que Elemental no me lo podía sacar de la cabeza. Se me ocurrían poemas mientras nadaba en la piscina, me despertaba sobresaltada cuando dormía... Espero que a partir de ahora sea todo más tranquilo... [risas]