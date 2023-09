El Kanka: "Vamos a involucrarnos en la vida y a comprometernos con lo que hacemos"

El Kanka se ha convertido con el paso de los años en un excelente cronista de costumbres y sentimientos. Al margen de hacer excelentes radiografías cargadas de humor e ironía de las situaciones que le rodean y del mundo en el que le ha tocado vivir. Se ha ido ganando una legión de seguidores que se han ido acercando a él por una transmisión incontestable del boca/oído, por su poderoso directo y el influjo y mensaje de sus letras. En ese arte construye canciones en las que todos nos reconocemos intensamente. Es igual que hable de amores, engaños, desengaños, o pegue sus buenos palos a las injusticias sociales. Y por ende en este nuevo trabajo que publicó a principios de año y que sigue presentando por España.

¿Con este nuevo disco se siente más un ser viviente o un ser humano?

Ambas cosas. El ser humano además vive de una manera muy particular porque es el único “bicho” consciente de su propia existencia. El perro tira para adelante con su instinto y no da peso a esas cosas a las que nosotros sí le damos. En el fondo me gustaría más ser como un perrillo porque cuando eres demasiado consciente de las cosas -por ejemplo con la vida y la muerte- y eres consciente de que te vas a morir te amarga un poco la existencia.

Uno de las canciones se titula 'Cosas de los vivientes' y que comenta un “No me canso de vivir”.

Mis padres se fueron de la vida relativamente pronto -mi padre hace sólo dos años- y quizá por eso tengo demasiado presente que me voy a morir, más pronto que tarde. No me quiero morir y seguiría siempre para adelante. Pero tomo la enseñanza de que vamos a vivir y disfrutar aunque en ocasiones haya que sufrir, a involucrarnos y a comprometernos con lo que hacemos. Y este mensaje está en todo el disco.

¿El compromiso con lo que se hace es fundamental para nuestra dignidad?

Más que ahora, en otros momentos de mi vida he sido un poco escapista. Me considero una persona bastante sensible. Y por el miedo al sufrimiento y al dolor me he mantenido a una distancia prudencial de muchas cosas. Me ha pasado en las relaciones personales. He compartido mi vida con algunas mujeres, y muy en serio, pero en lo emocional me he mantenido a cierta distancia sin querer. Pero he cambiado y ahora estoy comprometido conmigo mismo, con esas personas, con el trabajo y la parte creativa de mi profesión. Hay que poner empeño, corazón y los sentidos en todo. Si no haces todo eso te ahorraras disgustos pero pasarás por la vida de puntillas.

¿La cultura del hedonismo, que ahora está tan de moda, es respetuosa con la vida?

Creo que hay que disfrutar de las pequeñas cosas, pero está muy mal negar y dar la espalda a la otra parte que también existe, la del dolor y la desgracia. En las redes sociales solo ves a gente feliz y disfrutando. Y entiendo esa dinámica. Pero parece que no existe otra cosa. La operación de colon también es la vida. No lo perdamos de vista. Un duelo no se disfruta, pero tiene mucho de enseñanza. También hay que comprometerse e involucrarse en ello. Hay que saber vivirlo y entresacar su dignidad.

¿Cosas de los vivientes es un canto a la épica de lo cotidiano?

Creo que este disco es marca de la casa. Partir de lo cotidiano siempre tiene un trasfondo muy serio. Y me gusta esa forma de escribir. Por ejemplo el poeta Carmelo Iribarren parte de estadios similares de imágenes muy cotidianas del día a día y transmite enseñanzas muy profundas, con mucha sabiduría. Yo lo intento hacer así. Lo cotidiano tiene peso. Yo estudié filosofía y puedo filosofar y colgarme de las nubes pero en el fondo la mayor parte de nuestra vida la pasamos “cotidianeando”, con problemas y ambiciones pequeñas. Somos un bichito. Hay que quitarse importancia a uno mismo y a las cosas. Es cierto que solo vives una vida, pero dentro de cien años todos calvos.

Dice una de sus canciones que “cuando la pena aprieta se llora antes de cantar”… ¿y también se llora al cantar?

Yo no. Pero los mejicanos que son tan pasionales a veces lloran cantando. Sí que he llorado alguna vez componiendo. Pero en el escenario estoy en otro estadio, buscando un equilibrio un poco particular. Me emociono con las canciones y mucho. Pero el luto lo dejo debajo del escenario. Y cuando vuelva a bajar de él ya me hincharé a llorar.

¿En lo musical 'Cosas de los vivientes' tiene apego por los ritmos del otro lado del charco?

Mi padre era un enamorado del folklore sudamericano, especialmente el argentino, la milonga, la zamba, la chacarera, etc. Y era muy fanático de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Los Panchos, Chavela Vargas. Era una generación de “izquierdas” muy inspirada por esa música. Y había discos de Camarón y de Paco de Lucía, pero se escuchaba más lo otro. Y para mí la música de raíz no es sólo la que se hace en tu tierra. Y para mí todos esos ritmos son muy familiares y cercanos. Y ese sentimiento ha crecido aún más al visitar y actuar en Hispanoamérica. Por ejempo en Colombia ya he estado siete veces. Así que no estoy pensando en salirme de tiesto sino que sencillamente la canción sea cantable, pegadiza y que transmita muchas cosas. No pienso en la fusión sino en la canción.

¿Y contar con colaboraciones de cantantes femeninas?

Es que el contraste de las voces me parece realmente bonito. Y en este disco canta conmigo la mejicana Silvana Estrada que ahora se ha hecho muy famosa pero yo la conocí porque la pusieron de telonera en uno de mis conciertos allí. Me gustó tanto que le pedí que por favor viniera al siguiente. Y luego ya un día nos juntamos para cantar en casa y tranquilos alguna de mis canciones y le ofrecí Para vivir y aceptó encantada.

¿Y aquel susto de que se podía retirar del mundo artístico, al final se ha quedado en un solo año o va a haber más episodios similares?

Que la gente que me sigue haya pensado “cabrón no me des más sustos” es la reacción más lógica. La verdad es que jugamos a crear misterio, equívoco… Y fue una noticia porque yo no había parado nunca desde que comencé mi carrera en serio. Así que estar como estuve, nueve meses sin aparecer en medios ni hacer entrevistas ni publicar musicalmente nada y estar fuera de los escenarios se convirtió en noticia. Tenía que parar y en mente tuve que fuera durante un año. Habían sido muchos años seguidos con casi 90 conciertos al año. Así que me vino muy bien para poder reflexionar. Ha sido el primer disco que he podido grabar sin salir de gira. Y toda la gente ha seguido ahí. Espero mucho de este concierto en Baluarte. Creo que va a ser precioso.