La piratería baja solo un 2,5% en 2022 y lleva a Hacienda a dejar de ingresar 551 millones de euros

Baja la piratería, pero el descenso es tan nimio que resulta "insuficiente" para el sector. Son las conclusiones a las que ha llegado el 'Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales', que recoge que el pasado año los internautas se descargaron o accedieron a 5.268 millones de contenidos ilícitos, lo que supone "solo" un 2,5% menos que el año anterior, aunque la caída acumulada sea del 11% desde 2018.

Según apunta el informe, elaborado por la consultora independiente GfK y presentado esta mañana por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el perjuicio de esta práctica para las industrias que componen el sector de los contenidos fue de 1.995 millones de euros, mientras que las arcas públicas dejaron de percibir 551 millones de euros en concepto de IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, con un acumulado en los últimos once años de 6.544 millones de euros. De no haber sido así, el estudio elaborado durante el último trimestre del pasado año, en base a 3.506 entrevistas a internautas de entre 11 a 74 años, apunta a que se habrían creado más de 85.350 puestos de trabajo directos e indirectos en un sector que en la actualidad ocupa a más de 103.000 profesionales. Unas pérdidas Miquel Iceta, ministro de Cultura en funciones, va a "recordar a Hacienda: no se pueden permitir estas actuaciones en un sector donde algunos usuarios están esquivando sus obligaciones".

Una vez más, la de la música ha vuelto a ser la industria más castigada, al registrar un total de 2.351 millones de accesos ilegales, seguida por la de las series, con 986 millones, y la de las imágenes, con 595 millones, que por vez primera se suman a este observatorio de carácter anual. Este dudoso ranking lo completan las películas, con 566 millones de accesos ilegales; los libros, con 540 millones; los videojuegos, con 325; los periódicos, con 266, y las revistas, con 113 millones. Curiosamente, solo se incrementa con respecto a 2021 en el cine (un 9% más) y en las series (un 5% más).

AUMENTA LA PIRATERÍA EN LIBROS Y PRENSA

Y aunque en casi todas las industrias el porcentaje de consumidores piratas desciende levemente, hay dos sectores en los que ha subido con respecto a 2021: el de los libros, donde el porcentaje de consumidores piratas en formato digital ha escalado un punto porcentual, del 34 al 35%, y el de los periódicos y las revistas, con incrementos del 3 y del 1%, hasta el 26 y el 17% respectivamente. "Progresamos, pero no mejoramos", aclaraba con sorna Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

En el sector de las series los consumidores piratas, ya sea en formato físico o digital, se mantienen en el 20%, y en el resto de los sectores baja. Así, en 2022 hubo un 32% de consumidores de música pirata, frente al 38% del año anterior; en películas descendió un punto hasta el 24%; en videojuegos, tres puntos hasta el 15%, en el fútbol un punto hasta el 20%, y en partituras, también un punto hasta el 4%.

De los 1.995 millones de euros del perjuicio al conjunto, la piratería le ha supuesto a la industria musical un daño de 543 millones. Le siguen en este ranking las películas y series (387 millones de euros), las revistas (255 millones de euros), los periódicos (240 millones de euros), los libros (217 millones de euros), el fútbol (170 millones de euros), los videojuegos (159 millones de euros), las imágenes (43 millones de euros) y, por último, las partituras (23 millones de euros).

BUSCADORES, REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA

¿Y de qué forma encuentran los contenidos pirata? Los buscadores -Google es el usado en el 94% de los casos-, que suponen el 60% de los accesos, las redes sociales -Facebook, Instagram, Youtube- y las de mensajería -WhatsApp, Telegram-, que suponen otro 27%. El estudio afirma además que el 20% de los internautas ha pagado por el consumo de algún contenido ilegal y que ha aumentado el uso de criptomonedas como método de pago. En este sentido, el presidente de FGEE ha lamentado "lo difícil" que resulta llegar a acuerdos con Google. "No han entendido que tienen que respetar la legislación. Nos es imposible llegar a acuerdos con WhatsApp y cualquier libro que se publica sale robado y difundido por WhatsApp inmediatamente. Y no lo puedo entender porque sí llegamos a acuerdo con Facebook, que son la misma empresa", ha denunciado.

La directora de la la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Digitales, Carlota Navarrete, hacía suyas unas palabras de Iceta y le decía que "para que la cultura lo sea todo hace falta revertir los datos de este observatorio. Hay que tomárselo de forma más contundente". En este sentido, los creadores han pedido a todas las fuerzas políticas y a las administraciones públicas un "compromiso drástico" para reforzar la lucha contra la piratería, además de aumentar las unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la creación un fiscal adscrito al Fiscal de Sala de Criminalidad Informática que pueda atender de forma especializada y coordinada los delitos contra la Propiedad Intelectual. No ha negado el ministro que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual que persigue estos contenidos ilegales "necesita más medios" para luchar contra unos actos que ha calificado de "robo" y "expolio".