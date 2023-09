Entrevista Edu Soto, actor y cómico: "En este monólogo soy yo al cien por cien y hago lo que me apetece" El polifacético Edu Soto vuelve a los teatros en solitario con ‘Más vale solo que ciento volando’, un espectáculo que él define como una “locura improvisada”. Este viernes comienza su gira en el Teatro Gayarre

CERRAR