Michael Chaves: "'La monja 2' es más violenta y oscura de lo esperado"

Con el fin del verano los cines empiezan a llenarse de películas de terror. Taissa Farmiga volverá a vestir el hábito de Irene en 'La Monja 2', secuela de la película del mismo nombre que recaudó 366 millones de dólares en todo el mundo. En esta entrega, que se estrena hoy en salas, figura como protagonista la hermana mayor de Farmiga, Vera, que vuelve a meterse en la piel de Lorraine Warren, la investigadora paranormal a la que ya ha encarnado en las tres cintas de la saga 'Expediente Warren: The Conjuring'. La cinta la dirige Michael Chaves, con acreditada solvencia para infundir pesadillas en la mente de los espectadores. Chaves ya se hizo cargo del séptimo estreno de la saga: 'Expediente Warren 3: Obligado por el demonio'. Bonnie Aarons, que da vida a la diabólica monja, y Storm Reid, que se mete en la piel de Debra, acompañan a Farmiga en el reparto. La saga de cine de terror sigue enriqueciendo su desfile de monstruos y sucesos atroces con esta nueva película, que aspira a recobrar el aplauso de la cinta original.

¿Qué han estado haciendo la hermana Irene y Maurice desde la última vez que los vimos?

Han pasado cinco años desde la última película y pensaron que habían derrotado a Valak, pero nos damos cuenta de que, en realidad, Valak escapó. Esa es una de las pequeñas pistas que puedo revelar.

EXISTENCIA ANÓNIMA

Pero, ¿qué ocurre con Irene?

En estos cinco años, Irene ha vivido una vida tranquila. Ella reside en un convento en Italia y está muy feliz con su existencia anónima. Allí nadie sabe de sus aventuras. Pero aunque no quiere contar su historia, la leyenda de la película anterior se ha extendido por todo el convento.

Debe de ser difícil ponerse en su piel.

Irene es una monja legendaria, que ha matado al demonio, pero ella está tratando escapar de esa imagen y de la admiración.

¿Y cómo son las andanzas de Maurice?

Maurice, ya se sabe por la película anterior, tiene a Valak dentro de él. Valak ha escapado dentro de Maurice, que vive y trabaja en un internado del sur de Francia, en Exxon Provence.

Valak se ha convertido en uno de los demonios más icónicos de la historia del cine. ¿Pasaremos mucho miedo?

Sin duda vamos a tener momentos que van a ser legendarios. Bonnie Aarons es una actriz increíble que entiende su papel a la perfección. Sabe cómo crear tensión y añadir miedo a su interpretación.

NADA DE REVELACIONES

En la película se juega con la idea de las caretas.

La historia se traslada a Francia, un país donde las muecas y la mímica es un arte muy celebrado. Si la gente ve una tapa de alcantarilla y hay dos agujeros, dibujará una carita sonriente o una cara. Es una idea que me pareció interesante para trasladarla a la pantalla.

¿'La Monja 2' conduce directamente a 'The Conjuring 4'?

Sin comentarios. ¡Hay que ver la película! Creo que sí, pero no quisiera revelar nada para no estropear la experiencia al público. Me encantaría que así fuera como fan que soy de la franquicia.

Es 'La Monja 2' la película mas violenta del universo 'The Conjuring'.

Es la más oscura. Incluso el público lo reconoció cuando la proyectamos en pruebas. Definitivamente es más violenta de lo que esperaban de una película de 'The Conjuring'. Se trata de conseguir un equilibrio delicado entre el terror, el suspense y la violencia. 'La Monja 2' da miedo, en eso cumplimos. Sé que el público amante del terror ha desarrollado un apetito diferente por este género. La avidez por la violencia ha aumentado y soy consciente de ello.

¿Qué siente al compartir por fin la película con el público?

Estoy emocionado por que el público vea esta película, ya que es una pesadilla aterradora. Como director, creo que es importante que la audiencia vea este estreno en los cines. Me encanta la experiencia de ir al cine, especialmente con películas de terror. Estar en una sala con gente a tu alrededor hace que la experiencia sea mucho más poderosa. Además de los sustos, 'La Monja 2' cuenta con escenarios únicos y una historia convincente que lleva a los personajes que amamos más lejos en su viaje, a lugares conocidos donde deberán tomar decisiones difíciles.

¿Le gusta Valak?

Creo que la Monja Demonio se ha convertido ya en uno de esos monstruos legendarios al estilo Drácula o Pennywise. Su imagen se reproduce en carteles, camisetas y gorras. Es un nuevo Nosferatu, atemporal e icónico. Con esta película, hemos querido llevarla más allá. Explorar su manifestación en el mundo desde diferentes ángulos. También hemos tratado de profundizar más en la historia, o al menos en el mito o las teorías sobre sus orígenes.

Han rodado en una iglesia abandonada.

Sí, una iglesia muy antigua y bella. Fue algo realmente espeluznante. Sentí claustrofobia.

¿Se crió en la fe católica?

Sí, como mucha gente. A algunas personas que se educaron en colegios católicos, como mi mujer, las monjas les dan miedo. Pueden llegar a ser aterradoras para muchos niños. En la película hay un giro que puede ser considerado blasfemo. El hecho de que un demonio adquiera la forma de una monja y la utilice como una suerte de máscara para hacer su trabajo pérfido es genial.