Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

Ayuntamiento de Pamplona-600º Aniversario del Privilegio de la Unión. Programa hoy: Charla con recreación histórica: ‘Vestir el poder. El vestuario noble en el siglo XV’. Con Histórica Vestimentum. Ciudadela. 19 horas. Entrada libre. Charla con recreación histórica: ‘Las mujeres navarras y el poder en la Baja Edad Media’. Grupos de recreación histórica. Dirección: HPLab (UZ). Ciudadela. 19.30 horas. Entrada libre. Espectáculo musical: ‘Raíces’. Civivox Condestable. 20 horas. Música e historia van de la mano, con el grupo Suakai Entrada libre hasta completar aforo. Sesión de DJs. Plaza del Castillo. 22 horas.

Libros-José Miguel Albizu presenta su primera novela ‘El latido de los tres burgos’. Nuevo Casino Principal de Pamplona.19 horas. Estará acompañado por Juan José Martinena, historiador, archivero y prologuista del libro; y por María Oset, editora. El libro se presenta en una semana que culmina con la celebración, el 8 de septiembre, del 600 aniversario del Privilegio de la Unión

MÚSICA NAK

IX Festival de Música Contemporánea de Navarra ‘NAK 23: KRONOS’. Actividades hoy: Aulas de Saxofón, Flauta Travesera, Txistu & Cámara del CPM Pablo Sarasate: ‘Ciclos Sonoros’. Conservatorio Superior de Música de Navarra. 19:30 horas. ‘NAK Didáctico’. Concierto. Las obras interpretadas presentan una primera aproximación a sonoridades y estilos de vanguardia, con grafías propias de las corrientes musicales actuales. Para ello se han seleccionado piezas de compositores que han desarrollado un trabajo de investigación específico de los propios instrumentos, como François Rossé con el ensemble de saxofones, o Wil Offermans con la orquesta de flautas… Entrada libre hasta completar aforo.

MAS MUSICA

‘Terraza con Arte’: Concierto con Arima Soul. Plaza del complejo cultural de Barañáin. 20 horas. Arima Soul interpreta "Negro con Sabor a Salitre". El álbum debut de este cuarteto de Soul se alza desde la primera melodía como las olas que en las mareas vivas golpean el malecón de Zarautz. Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. Entrada libre hasta completar aforo.

SALÓN CÓMIC

XIV Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikiaren XIV. Azoka. Actividades hoy: Paco López-Mesa redonda en torno al artista con Txus Elizondo. 19:30 a 21 h. Civivox Condestable.

CHARLAS

Ciclo ‘Caminos de Santiago de Navarra. De todos para todos’, promovido por las asociaciones navarras de amigos de la Ruta Jacobea. Entrada gratuita. Programa hoy: ‘El poder de las reliquias: relicarios y su relación con las mujeres”. Palacio Vallesantoro de Sangüesa. 19 horas. Ponente: Begoña López. ‘Un nuevo modelo de acogida tradicional jacobea para el siglo XXI”. Casa del Almirante, Tudela. 19 horas. Ponente: Román Felones.

Charla sobre el estudio lexicográfico de Joakin Lizarraga. Delegación de la Real Academia de la Lengua Vasca en Navarra. 18 horas. En euskara. Organiza Euskaltzaindia.

LITERATURA

Conversación con Rosario Villajos. Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres Silvia Fernández Viguera de IPES Elkartea, c/Aoiz 9 (edificio Casa de las Mujeres). 18.30 horas. Presentación y coloquio sobre su libro ‘La educación física’, en conversación con Nerea Madariaga. Ciclo ‘Encuentros con autoras en la Biblioteca Rosario Villajos/Topaketak idazleekin liburutegian’, promovido por Fundación IPES. Plazas limitadas, necesaria inscripción.

TEATRO

Escape Room: ‘Houdini Experience’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. Con la compañía Héctor Sansegundo. Del 5 al 9 de septiembre. Cada día funciones a las 18 h., 18:45 h., 19:30 h. y 20:15 h. Descubre el primer escape room en una caravana. Viaja hasta 1908 y entra en el interior de la casa del mayor escapista e ilusionista de todos los tiempos: el gran Harry Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su mujer Bess. Después de asombrarte con increíbles artilugios mágicos y artefactos extraños usados por su marido, pondrá a prueba tus dotes de escapista retándote a meterte en la piel del mismísimo Harry. ¿Serás capaz de escapar de su casa antes de que una trampa mortal os atrape? ¿Podrá la magia ayudarte…? Disfruta de una experiencia única y 100% original llena de historia, misterio y magia en una antigua caravana transformada. Y recuerda, los desafíos de Houdini siempre son al límite. Para mayores de 12 años. Entradas: 2 euros.

CINE

Navarra Shortzinema. Filmoteca de Navarra.17:30 horas. ‘Ciclo Filmoteca navarra’. ‘O’ (España, 2022). María de la O es una mujer que acaba de enviudar y sufre un trastorno de pica que se manifiesta en su necesidad compulsiva de tragar aceitunas enteras sin curar. Tras asumir las funciones de su marido en el campo y ante la negativa de los colaboradores habituales a trabajar con ella, tendrá que aceptar a un grupo de jornaleros poco común. Dirección: María Monreal Otano. 'Krutxalteatik Uronarat' (España, 2022). Entre las fuentes Krutxaltea y Urona se encuentra el pueblo de Uztárroz. Hasta el verano de 2022 allí se habían rodado 3 películas sin contar con la autoría de sus habitantes. Una cineasta es invitada al pueblo a hacer un proyecto que dialogue con esta realidad y propone a los uztarroztarras hacer una cuarta película de manera colectiva en la que ellos determinen cómo autorrepresentarse. Dirección: Habitantes de Uztárroz y Marina Lameiro. 'Mamä'(España, 2022). Pamplona, septiembre de 2018. Max, un adolescente de dieciséis años, intenta conseguir pruebas para convencer a su madre de que Amador, su nueva pareja, no es quien dice ser. Junto a sus dos mejores amigos, Salva y Zero, forman un grupo inseparable dispuestos a todo con tal de ayudar a su amigo y alejarlo de la madre.Dirección y guion: Maite Astiz e Ibon Landa. Entradas: 1 € .

Navarra Shortzinema. Filmoteca de Navarra.19:30 horas. ‘Ciclo Filmoteca navarra’. Presentación y coloquio con los directores y las directoras de los proyectos. 'Ballenas aplastadas por el hielo' (España, 2022). Año 2015. Siete años después del colapso de la economía mundial de 2008, cinco amigos -casi en la treintena- siguen teniendo que trabajar en todo tipo de empleos precarios, viven en pisos infames o incluso han tenido que volver a vivir con sus padres, mientras tratan de crear una obra de teatro. Dirección y guión: Andrea Jaurrieta. '(R)ojo por (R)ojo' (España, 2023). Caridad ha ganado una lavadora en un sorteo de su peluquería. Su hija Helena cree que ese ‘‘armatoste’’ solo va a traer más gastos. Sin embargo, entre todas encontrarán una manera de rentabilizarlo. Las envidias aflorarán y Paloma hará todo lo posible por hundirles el negocio. Dirección: Lucía Aparici. ‘El vuelo de las libélulas’ (España, 2023). Coreografía entre las difíciles vidas de las nueve mujeres de 50/60 años del grupo de natación artística Mariburruntzi (Libélula en euskera). Mujeres totalmente diferentes que fuera del agua nunca hubiesen coincidido y que superan sus problemas gracias a la empatía, la amistad y la sororidad. Dirección: Iñaki Alforja. Entradas: 1 € .

EN EL BARRIO

‘Milagrosa: codo con codo’. Organizan Civivox y Biblioteca Milagrosa y la Asociación de Vecinos y Vecinas Santa María la Real. Programa hoy: 10.30 a 12 h Taller de cuentos teatralizados en familia. 11 a 13 h Taller de ganchillo. Se aprenderá a tejer flores, sobre todo rosas, con las que decorar el barrio de Arrosadía. Imparte Silvia Martínez, de Pausadamente. Entrada libre hasta completar aforo. 10 a 13 h y 17 a 21 h Taller participativo de pintura mural, organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres de Pintura Santa María La Real, la Unidad de Barrio de Lezkairu, la asociación SEI y la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Se quieren decorar las paredes del patio de Civivox Milagrosa con tres nuevos murales. Imparte el taller Diana Arboniés, de La Crafetera. Gratuito, y para todos los públicos. 10.30 a 12.30 h Patio Civivox Milagrosa. Punto Informativo sobre el programa de intervención con familias gitanas de origen rumano ‘Sune Lafela’. Espacio abierto donde que se brindará información sobre la realidad de la comunidad gitana rumana, poniendo en valor la diversidad cultural del barrio a través de juegos y dinámicas. En colaboración con la ONG Médicos del Mundo.

VARIOS

Navarra LAN Party 2023. Pabellón Universitario de la UPNA. De jueves a domingo. El evento tecnológico más grande de Navarra. 2 Zonas: 1º Zona OpenSpace. Espacio de acceso libre y gratuito donde se podrán ver torneos, conferencias tecnológicas, visitar distintos stands, disfrutar de experiencias de realidad virtual, simuladores, consolas. Abierto el viernes 8 y sábado 9 de 10 a 20 h .2º Zona Party Place. 4 días ininterrumpidos de diversión con puestos para colocar tu ordenador o consola. 400 puestos. 10 competiciones eSports. 25 actividades offline. 3000€ en premios. Precio: 1. 45€ acceso los 4 días con puesto para ordenador en la zona PartyPlace. 2. Acceso gratuito a la zona OpenSpace, abierta el viernes 2 y sábado 3 de 10 a 20 h. Más info: https://navarralanparty.org/

FIESTAS

Andosilla-Chupinazo. 10 h Almuerzos de la peña El Motarrón y Herriko Gazteak en sus respectivos locales (previo pago). 10:30 a 11:30 h En la Plaza del ayuntamiento, imposición del pañuelo, nacidos 2022, asociaciones y premios carteles etc. 12 h Desde la plaza del Ayuntamiento “Chupinazo” anunciador del inicio de nuestras fiestas patronales, lanzado por nuestro Coro Parroquial. Amenizado por la charanga Los Cachorros. La comparsa de gigantes y cabezudos recorrerá las calles del pueblo.18 a 20 h Electrocharanga Rockalean recorrerá nuestras calles acabando en la sede de la Peña Motarron. 19 a 20 h Jotas en la plaza del ayuntamiento con el grupo Voces Navarras. 20:15 h Merienda/cena organizada por Herriko Gazteak, Motarron y Kint@s.(Sede Motarron). Seguidamente actuación de DJ Oxi y DJ Javi Colina, a cargo de peña El Motarron. 20:30 h Vísperas y ofrenda floral, en la subidica, los Auror@s de Andosilla, cantarán la salve a nuestra Madre, la Virgen de la Cerca. 22 h. Toro de fuego por el recorrido habitual. A continuación, toro de agua. 00:00 a 4:30 h Disco móvil El Bailodromo en el corro.

Artajona-Día del Cohete. 12 h Imposición de pañuelos en la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Jerusalén. 13 h Disparo del cohete anunciador desde la Casa Consistorial con el volteo de campanas. La comparsa de gigantes y cabezudos recorrerá las calles del pueblo acompañados de los Gaiteros de Artajona y la Txaranga Goxo. 13.45 h Imposición de pañuelos a los niños y niñas empadronados en Artajona nacidos del 1 de Septiembre de 2022 al 31 de Agosto de 2023 junto al monumento al bandeo. 14.15 h Concierto de los Gaiteros de Artajona en la Plaza de La Fruta. 18.30 h Salida desde el Ayuntamiento de la Corporación Municipal, acompañada de la Banda de Música de Artajona y la Comparsa hacia la Basílica de Nuestra Sra. de Jerusalén. 19 h Solemnes Vísperas en la Basílica de Nuestra Señora de Jerusalén con el traslado de nuestra Patrona a la Parroquia de San Pedro. 20 h Dj en la Calle Hospital con Photocall. 21.30 h Torico de fuego por la Calle Hospital.

Arróniz-Día de las Cuadrillas. 11 h En el Atrio, inscripciones para el Campeonato Relámpago de Mus Y Brisca. Apúntate y pasa un rato de órdago y triunfo. 11:15 h Comienzo del campeonato de Mus Y Brisca, con sendos trofeos de jamón para primeros y segundos. 12 h En el recorrido del encierro, Encierro Txiki para los más pequeños con las reses de la Ganadería de Victor Navas, con la actuación de la incansable Banda Mendi Zarra. 15 h En el Atrio, Pochada Popular. Apuntarse por grupos o cuadrillas en el ayuntamiento hasta el miércoles día 6. A los postres, Bingo exprés organizado por la Peña Taurina Olibaldea y sobremesa animada con el Dúo Imperial. Se habilitarán zonas de sombra. 19 h Animado Encierro de las reses bravas para crear adrenalina (Ganadería Javier Taixé de Artajona). 20 h En la Plaza, Capea popular. La Banda realzará el acto. La juventud nos deleitará con su valentía delante de los astados y el Gran Prix (Organizado por AJ Ibarrea EG. 20:30 h En la Fuente, Disco Móvil para seguir bailando y divirtiéndonos. 21:45 h En la Fuente, juego de otro Bingo exprés, organizado por la Asociación de Padres y Madres del Colegio La Balsa. 22 h Salida del legendario Torico De Fuego por el itinerario acostumbrado. 00:30 h Encierro Nocturno de vaquillas para nuevas andanzas toreras, amenizado con la Banda. 01:30-03:30 h. En la Fuente, continuación de la Disco hasta las 01:30 h. Pasacalles organizado por la Asociación Juvenil Ibarrea con la txaranga Delirium.

Azagra-Chupinazo. 10:30 h. Almuerzo popular en la Peña La Resaka. 11:30 h Recibimiento Asociaciones en el Ayuntamiento. 12 h. Lanzamiento Chupinazo por Pedro Romero Delgado desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación, pasacalles con la Charanga Los Rrotundos y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 16:30 h. Riau ...Riau. 19:30 h. Misa y Novena en la ermita de la Virgen del Olmo. 20:30 h. Desde el balcón de la Casa Consistorial, Coronación de la Reina y Damas de las Fiestas 2023. A continuación, desde la ermita, Bajada de Nuestra Patrona la Virgen del Olmo portada por los Quintos de 2024. Seguidamente, en la Iglesia, Himno a Nuestra Patrona y Salve de Eslava por la Coral Virgen del Olmo. 00:00 h. Verbena con la orquesta Esenzia. Actos en las Peñas. Peña La Resaka: A continuación del Chupinazo, Fiesta Remember para disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. 23 h. VII Concurso Beer Pong (Inscripciones: Gratis socios/No socios 5€ por pareja, media hora antes en el local). Peña El Jolgorio: Apertura de la Peña desde las 11 hasta el Riau Riau.

Caparroso-Día de Las Peñas. 10:30 h Almuerzo de en la trasera del Ayuntamiento, organizado por el Club Deportivo Azkarrena. Precio: 1,50 €. 11:30 a 13:30 h En la Plaza, degustación de vinos tintos, blancos y espumosos de diferentes bodegas, acompañados de queso. 4 vinos + copa de cristal: 7 €. 12:00 h Capea en la plaza con la ganadería de Javier y Miriam Pérez. 13:00 h Concentración en la plaza de las Peñas y ronda con la charanga por todos los bares, hasta la hora de la comida. 14:30 h Comida de las peñas en la Sociedad, organizada por el Club Iluna, con reparto de regalos. 17:30 h Salida desde la zona de bares con la charanga Cidacos y cántico de los jóvenes a Santa Fe, en la Casa de Cultura. 18:00 h Encierro de reses bravas desde La Cabrería, a cargo de la ganadería Javier y Miriam Pérez. 19:15 h Grand Prix con vaquillas para las peñas en la Plaza. 21:00 h Ronda de bares acompañados por la Charanga. 21:30 h Comienzo del asado de la ternera (donada por vaquería Valle de Odieta). 23 h En la carpa, Cocktail Tributov + Dj´s.

Caseda. 7 h. Dianas. 10 h. Tiro al plato. 11 h. Parque infantil en el frontón. 12 h. Gigantes y cabezudos. 16.30 h. Café concierto con Orquesta Vendetta. 17.30 h. Merienda frontón. 18.30 h. Fiesta pirata y discomóivl infantil. 18.45 h. Mister Cover. 21 h. Orquesta Vendetta. 22 h. Torico de fuego. 23 h. Dj en Plaza de Oriente. 1 h. Orquesta Vendetta. 4.30 h. Pasacalles con txaranga Txurrumuski.

Cintruénigo-El Cohete. 8 h Desde la Plaza de la Iglesia, Rosario de la Aurora, organizado por la Parroquia San Juan Bautista, con la colaboración del Grupo de Auroros de Cintruénigo. 12 h Disparo del Cohete anunciador de las Fiestas desde el Balcón de la Casa Consistorial, acto seguido la Banda Municipal, la Charanga La Unión y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, recorrerán en pasacalles el itinerario: Plaza del Ayuntamiento, calle Larga, Diezma, Barón de la Torre, Cantarrondas, Avda. Rubio, Residencia, Ligués, Rúa y Plaza del Ayuntamiento. 18 h. Concierto en Los Paseos con la gran orquesta espectáculo Centauro. 18,30 h En el Parque de Capuchinos, actuación para los más pequeños de Gorgorito y sus amigos de Maese Villarejo. 20 h Misa, Novena Y Canto de la Salve en honor de Ntra. Sra. La Virgen de la Paz, en la Parroquia. 20 h. Pasacalles con la Banda de Música, la Charanga La Unión y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón. 20,45 h Encierrillo Infantil a cargo de la ganadería Victorino Redenthil desde la Plaza del Ayuntamiento. 21 h Toro De Fuego. Plaza del Ayuntamiento. 21,15 h Danzas de la Tierra en el Quiosco, con el Grupo de Gaiteros. 21,30 h Quema de la tradicional Hoguera en la Avda. Rubio. Encendido a cargo de la Junta Parroquial de la Iglesia San Juan Bautista. 00,00 h Verbena en Los Paseos amenizada por la gran orquesta espectáculo Centauro. 00,00 h. Salida Charanga La Unión desde la Peña El Colocón (Barón de la Torre, 62) hasta Los Paseos.

Fontellas-Día de La Patrona. 7,30 h. Canto de la Aurora por las calles de la villa. 11,30 h. Recepción de Autoridades en la Casa Consistorial. 12 h. Solemne Misa, con la asistencia de Autoridades y del M.I Ayuntamiento en la Iglesia Parroquial. La Misa será cantada por el grupo de Jotas Acordes Navarros. Seguidamente Procesión con la imagen de la Virgen del Rosario, con la participación de la Comparsa de Gigantes Perrinche de Tudela,y Gaiteros de Tudela. Recorrido de la Procesión: Plaza de la Iglesia, Barrio Verde, C/ Las Palomas, C/ Horno, C/ Constitución, Avda. de Tudela, Barrio Verde, Iglesia. 18:30 h. Vacas en la plaza, seguido de vacas en la calle por el recorrido habitual. 21 h. Recorrido habitual del Toro de Fuego y encierro chiqui. 22 h Cena en la carpa (organiza las peñas) a continuación Disco móvil Tremendo show. 23 h. Atracción Trío Veracruz (Casa de Cultura).

Garínoain-Día Infantil. 9 h Dianas con Alai-Taldea. 12 h Taller de creación artística y dinamización de juegos a cargo del grupo de animación Pausoka. 16:30 h Hinchables para los más txikis 17 h 1er Completo en la carpa a cargo de Pantxo Balbuena. 20 h Bailables con la orquesta Yatagan y disfraces infantiles con cabezudos para los niños. Reparto de chuches. Tras el descanso, desfile de disfraces de adultos. Tema “Videojuegos” 22 h Jabalí de fuego Krisantemo y toro de fuego Txiki. 22:30 h Cena Popular con disfraces en la carpa. 00:30 h Verbena popular con la orquesta Yatagan y entrega del premio al mejor disfraz. 05:00 h Música en la carpa. Después after-hours en los garitos.

Milagro-Dia del Jubilado. 9 h Encierro desde la calle Dos de Mayo con la ganadería de Bretos Fernández de Villafranca 10 h Tiro al plato en el Olivo 11:30 h Trashumancia para niños/as por el recorrido de la calle Mayor 11:30-13:30 h Parque infantil de hinchables en el patio de Spacium 11:45 h Recepción en el Ayuntamiento por el Sr. Alcalde y Comisión de Derechos Sociales a la Asociación del club de jubilados/as 12 h Ronda jotera por la zona de los bares saliendo desde el escenario de las verbenas 12:30 h Visita de la Corporación municipal y Junta de Jubilados a la Residencia El Pinar, con la charanga 13 h Misa en la ermita para los mayores 14 h Comida para los jubilados en el Pabellón La Cereza. Homenaje en los postres a los nacidos en 1943. 17 h Concierto para las personas mayores en el lugar de la comida con el Trío Azabache 17:30-18:30 h Parque infantil de hinchables en el patio de Spacium 18:30 h Suelta de reses bravas en la calle y en la plaza 19:30 h Espectáculo taurino en la plaza a cargo de los Quintos de 2005 20:30 h Bajadica con la charanga. A continuación toro de fuego 00:00 h Verbena a cargo de Azabache.

Monreal-Día del Ajoarriero. 9 h. Dianas 12 h. Aperitivo Popular en la Era amenizado con gaiteros ¡Txistorra y sidra para todos! 12:30 h. Baño de espuma en la Plaza Roja 12:30 h. IV Concurso de lanzamiento de bacalao en la Era. Categorias senior e infantil 14:30 h. XLVII Edición del Concurso de Ajoarriero en el Frontón Nuevo. Jurado: Profesoras y Profesores del Colegio Santa Barbara 17:30 h. Ronda copera por las calles del pueblo con Ilumberriko txaranga. 18:30 h. Encierro Txiki, Toro Refrescante en la Plaza del Mercado y aledaños. 20 a 22 h. Baile con DJ animador en el Frontón Viejo. 22:15 h. Torico de Fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas. 01:00 a 05:00 h. DJ animador. Baile de disfraces. Temática: Dibujos animados.

Peralta. 8 h. Encierrillo. 8:30 h. Dianas con la txaranga El Garrafón. 9 h. Encierro de Novillos- toros de la ganadería “Pincha” de Lodosa. 11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Ustárroz- Sanz de Fustiñana.12:30 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de gaiteros. Baile de honor a los abuelos en la trasera de la residencia San Miguel. A continuación, recorrido por la calle Julián Gayarre, Nueva, Tejedores, Ayuntamiento, Irurzun y recogida en San Miguel. 13 h. Música en la Plaza Principal con el grupo Trío Veracruz. 13 h. Apartado de los toros que se lidiarán por la tarde. 16:30h. Encierro de reses bravas de la ganadería Ustárroz- Sanz de Fustiñana. 17:30 h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 18 h. Novillada de la ganadería Pincha de Lodosa para los novilleros, Diego Bastos, Felipe Miguel Negret y Alejandro Chicharro. A continuación, salida de las peñas con la txaranga El Garrafón. 18:30 h. Fiesta de la cerveza organizada por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria, amenizada por cantautores y cantautoras. Concurso de lanzamiento de riñonera. 20 h. Actuación infantil en la Plaza de los Fueros con el espectáculo “El carro de las maravillas”. 21 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta London. 21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 00:30 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta London.

San Adrián. 19 h. En el Ayuntamiento Cohete apertura inicio fiestas patronales. Animamos a que durante las fiestas todos llevemos el pañuelo de fiestas. 19:15 h. En el Ayuntamiento, concentración para que juntos: la Corporación, reyes de las fiestas, madrinas y padrinos de las peñas, banda de música y gaiteros de San Adrián, acudamos a la iglesia. 19:30 h. Misa y Salve en honor a Nuestra Señora de la Virgen de la Palma. A continuación, en el Rebote, hoguera tradicional donde se repartirán patatas asadas, cacahuetes, refrescos y vino amenizado por los gaiteros de San Adrián. 21 h. Concierto en el Rebote de Sergio Jiménez y Dj Gurpe.