Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

600º Aniversario del Privilegio de la Unión-Programación Infantil y Juvenil. Palacio del Condestable. 17 a 18.30 horas. Taller de impresión láser ‘Diseña y crea tu propio escudo’, con Kokea. Para niños y niñas de 7 a 14 años-. Requiere inscripción previa (2 euros)

MÚSICA NAK

IX Festival de Música Contemporánea de Navarra ‘NAK 23: KRONOS’. Actividades hoy: Aulas de Saxofón & Percusión del CSMN: ‘Música Incómoda’. Conservatorio Superior De Música de Navarra. 19:30 horas. ‘NAK Didáctico’. Concierto con obras que exploran las potencialidades expresivas de los instrumentos aprovechando las técnicas extendidas de difícil ejecución. Desde la experimentación sonora de Mysterious Morning de Tanada, o Pulse, del versátil compositor-saxofonista Vincent David, hasta el intenso lirismo de las obras del compositor Louis Aguirre… Entrada libre hasta completar aforo.

SALÓN CÓMIC

XIV Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikiaren XIV. Azoka. Actividades hoy: ZART!-Presentación del quinto número de la publicación. 19:30 a 20:30 h. Lamai, artesanía artística. c/Mercaderes 21, Pamplona

CHARLAS

Conferencias ‘Caminos de Santiago de Navarra. De todos para todos’, promovido por las asociaciones navarras de amigos de la Ruta Jacobea. Entrada gratuita. Programa hoy: ‘Piezas singulares de platería en torno al Camino de Santiago’. Itzandegia, Roncesvalles.19 horas. Ponente: Ignacio Miguéliz. ‘Trovadores y peregrinos en el Camino: imágenes e instrumentos’. Casa del Almirante, Tudela. 19 horas. Po nente: Enrique Galdeano. La parte musical correrá a cargo de Gloria Aleza, que interpretará música medieval del Camino con instrumentos musicales del Medievo: vihuela de arco, fídula, zanfoña y laúd. Las piezas que se van a interpretar son “Codex Calixtinus”; “Cantigas de Santa María” de Alfonso X, “Cantigas de amigo”, de Martín Codax;y canciones del rey Teobaldo. ‘Relatar la peregrinación y el culto a Santiago: el Liber Sancti Iacobi’ . Palacio Vallesantoro de Sangüesa. 19 horas. Ponente: Julia Pavón.

TEATRO

Escape Room: ‘Houdini Experience’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. Con la compañía Héctor Sansegundo. Del 5 al 9 de septiembre. Cada día funciones a las 18 h., 18:45 h., 19:30 h. y 20:15 h. Descubre el primer escape room en una caravana. Viaja hasta 1908 y entra en el interior de la casa del mayor escapista e ilusionista de todos los tiempos: el gran Harry Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su mujer Bess. Después de asombrarte con increíbles artilugios mágicos y artefactos extraños usados por su marido, pondrá a prueba tus dotes de escapista retándote a meterte en la piel del mismísimo Harry. ¿Serás capaz de escapar de su casa antes de que una trampa mortal os atrape? ¿Podrá la magia ayudarte…? Disfruta de una experiencia única y 100% original llena de historia, misterio y magia en una antigua caravana transformada. Y recuerda, los desafíos de Houdini siempre son al límite. Espectáculo dirigido a mayores de 12 años. Entradas: 2 euros.

MÚSICA ANTIGUA

54ª Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra (SMADE) 2023. Hoy: #GeneraciónSMADE-Muestra 2. Casa de Cultura Fray Diego. 11 h. Michel Godard & Ursula S. Yeo: ‘Le concert des parfum’. Iglesia de San Miguel. 19 h. SOBERBIA. Michel Godard, serpentón y bajo eléctrico. Ursula S. Yeo, perfume. Airelle Besson, trompeta. Natasa Mirkovic, voz. Bruno Helstroffer, tiorba. ¿Puede haber algo más sugestivo y más proclive a alimentar la vanidad que un buen perfume? Mientras Ursula S. Yeo improvisa fragancias ante la mirada y el olfato del público, Michel Godard y su grupo de músicos interpretan un repertorio con tal virtuosismo que ni ellos mismo pueden resistir la tentación de alejarse por momentos de la música antigua para incurrir en tendencias más jazzísticas y contemporáneas, evidenciando que nadie está libre del pecado y que jamás se puede, ni se debe, tirar la primera piedra. Entradas: 12 euros (6 con carné joven).

MÁS MÚSICA

Massu Ferguson. Sala Informal de Tafalla. 21 horas. La banda de Seattle (USA) con sonido empapado de música americana clásica, se inclina más hacia el Rock que hacia el Country, con un sonido que fluye fácilmente en cualquier lugar. No parece extraño que el grupo tras 15 años como banda, esté en la posición en la que se encuentran, obteniendo premios en Nashville y muy buenas críticas en la prensa nacional estadounidense. La banda ha realizado numerosas giras a lo largo de estos años… Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

CINE

‘Good bye, Dragon Inn’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. ‘Ciclo Metacine Oriental’. Taiwán, 2003. Dirección: Tsai Ming-liang. La última proyección antes de que un viejo cine cierre sus puertas para siempre. Un joven japonés corre al cine para refugiarse de la tormenta. El lugar parece vacío, sin vida y, sin embargo, hay otras presencias más allá de las de los pocos espectadores que están ahí reunidos… La pantalla gigante brilla con Dragón Inn, una película de espadachines, hecha hace 36 años, que fue un éxito. Vemos un par de hombres que se parecen mucho a los actores que aparecen en la pantalla, pero más viejos, sentados en aquel oscuro y vacío cine. Están viendo su propia película, recordando, de luto… ¿Son reales estas personas o son espíritus que se niegan a marcharse? Presenta: José Félix Collazos Entradas: 3 €.

EN EL BARRIO

‘Milagrosa: codo con codo’. Organizan Civivox y Biblioteca Milagrosa y la Asociación de Vecinos y Vecinas Santa María la Real. Programa hoy: 10.30 a 12 h Taller de cuentos teatralizados en familia. 18 a 20 h Taller de ganchillo. Se aprenderá a tejer flores, sobre todo rosas, con las que decorar el barrio de Arrosadía. Imparte Silvia Martínez, de Pausadamente. Entrada libre hasta completar aforo. 10 a 13 h y 17 a 21 h Taller participativo de pintura mural, organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres de Pintura Santa María La Real, la Unidad de Barrio de Lezkairu, la asociación SEI y la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Se quieren decorar las paredes del patio de Civivox Milagrosa con tres nuevos murales. Imparte el taller Diana Arboniés, de La Crafetera. Gratuito, y para todos los públicos. 10.30 a 12.30 h Patio Civivox Milagrosa. Punto Informativo sobre el programa de intervención con familias gitanas de origen rumano ‘Sune Lafela’. Espacio abierto donde que se brindará información sobre la realidad de la comunidad gitana rumana, poniendo en valor la diversidad cultural del barrio a través de juegos y dinámicas. En colaboración con la ONG Médicos del Mundo. 10 a 14 y de 17 a 21 h Civivox Milagrosa. Taller de videojuegos, con un testeo de novedades a cargo de personal de mediación de Creanavarra. Será lo más parecido a estar en una feria de videojuegos, donde se podrán conocer de primera mano cómo se han desarrollado los videojuegos y sus mecánicas, trucos... para alcanzar el final de cada juego. Para mayores de 14 años, con inscripción previa en la red Civivox.

CON NIÑOS

Kamishibai. Sala Infantil Biblioteca de Navarra.18 horas. Cuentacuentos a cargo de Inés Bengoa Título: Amaia y Martín en la fiesta de la verdura (Reyno Gourmet). Idioma: castellano. Mayores de 4 años. Entrada libre.

FIESTAS

Artajona-Prefiestas. 20 h Concierto del grupo Gaita Brass en La Quinta.

Arróniz-Día de las Mujeres. 12 h En la Fuente, animación infantil con Gorgorito y la obra “Rosalinda al rescate”. 13 h En la Parroquia, Misa con la especial asistencia de las mujeres. Al finalizar se les ofrecerá un Aperitivo para matar el gusanillo en los portales del ayuntamiento. 13:45 h En la Fuente, Vermú Musical con la Banda Mendi Zarra. 14:30 h En el Frontón Municipal, privilegiada y divertida Comida para todos los públicos con animación a los postres, organizada por la Asociación de Mujeres Aranbeltza. 18 h Por el tradicional recorrido, Encierro con las astadas (Ganadería Pedro Domínguez de Funes). 19:15 h En la colorista arena, suelta de Vaquillas para todos los aficionados, acompañadas de la Banda. 20 h Desde el Frontón, Subida a la fuente de las cuadrillas de mujeres acompañadas por el grupo Os Moces. 20:30 En la Fuente, actuación de Os Moces. 22 h Divertido Torico de Fuego siguiendo el itinerario de costumbre. 22:15 h Cena de Picoteo en el Bar Urrea, organizada por la Asociación de Mujeres. 23:30 h En la Fuente, Karaoke para todos los públicos.

Azagra-Prefiestas. 19:30 h. Patio de la Casa de Cultura, 𝐕 𝐄𝐃𝐈𝐂𝐈ó𝐍 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀 𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐍𝐙𝐀. Con dos grupos: Compañía Arnau Pérez con la obra "Young Blood" y Julia Godino & Alexa Moya y su obra "Picnic in the Moon". 21 h. Carpa Festiva. 𝐗𝐕𝐈 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐑𝐆𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐎𝐋𝐌𝐎. Con la participación estelar de Patxi Murugarren; Las Chicas del Coro; Amos Sainz y Juanjo y Sergio Murugarren.

Caparroso-Día del jubilado y la jubilada. 9:30 h Almuerzo de sardinas acompañadas de sidra y vino. Paseo C/ Los Fueros (Frontón). 10:30 h Partidos de pelota mano. 12:45 h Imposición de pañuelicos en la Iglesia de Cristo Rey a la junta de Jubilados y Jubiladas. 13 h Misa para los Jubilados/as en la Iglesia de Cristo Rey. 14 h Aperitivo en la Sociedad La Previsión para nuestros mayores, amenizado con el grupo de mexicanas Chuchin Ibañez & Garibaldi Band Taldea. 17:30 h Salida desde la zona de bares hasta la plaza con la charanga Strapalucio. 18 h Encierro de reses bravas desde La Cabrería a cargo de la ganadería Santos Zapatería. 19:15 h Capea en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 200 €. 20:30 h Pasacalles con la comparsa de Gigantes y la charanga Strapalucio. 21:30 a 22:30 h Concierto en la zona de bares con la orquesta Vendetta Show. 23:30 h Capea en la plaza con la ganadería Santos Zapatería. 00:30 h Baile con la orquesta Vendetta Show.

Cintruénigo-Prefiestas. 19,30 h Partido Fútbol Regional Preferente entre el C.A. Cirbonero B y el C.D. Funes. Campo de fútbol San Juan. Cintruénigo. 20 h. Bajada de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde Las Aulas de Formación hasta la Plaza del Ayuntamiento.

Fontellas-Día del Niño. 11,15 h Imposición de Bandas de Alcalde y Alcaldesa infantiles a los niñ@s: Iria Lete Cristobal y Aimar Perez Magaña. 11.30 h. Imposición del Pañuelo de Fiestas a los niños nacidos durante el año 2022. 12 h. Desde la Casa Consistorial disparo del Cohete anunciador de las Fiestas Patronales, con volteo de campanas de la Iglesia Parroquial y lanzamiento de caramelos y balones. A continuación la Corporación acompañada por la charanga recorrerá las peñas para degustar el tradicional zurracapote. Se obsequiará a cada peña con una aportación económica por parte del Ayto. 16,30 h. y hasta las 19 h. Hinchables, en la c/ Norte. 18 h. Reparto de merienda para los niños y niñas en la sede de la Asoc. Cultural Fontevella. 18 h Fiesta de Dj (c/ Norte). 19 h Trashumancia infantil Bueyes y Mansos (recorrido encierro) 20,30 h. Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario Durante el recorrido cantarán los Auroros de Fontellas. 21 h. Discomovil Tribaluxe ( C/ Norte). Garínoain-Víspera. 15 h Comida-fiesta improvisada en la calle de los garitos. 17 h Imposición de pañuelicos a los y las nacidas después de septiembre de 2022, y entrega de premios de los carteles ganadores. 18 h Chupinazo desde la plaza del ayuntamiento y ronda por los garitos con la txaranga Alai-Taldea, con cabezudos para los niños. 20 h Concierto en la carpa a cargo del grupo Mr Cover. 22 h Jabalí de fuego Krisantemo y toro de fuego Txiki. 22:30 h Cena Sidrería Popular en SDCR Murugain. 00:30 h Rúa nocturna con la txaranga Malatxo. 04:30 h Música en la carpa. Después after-hours en los garitos.

Milagro-Dia del Niño. 9 h Encierro desde la calle Dos de Mayo con la ganadería Hnos. Ganuza de Artajona 10:15 h Entrega de poderes del alcalde José Ignacio Pardo, al Alcalde y Alcaldesa chiqui y a la Corporación infantil de 2023 en el Salón de Plenos del Ayto 10:30 h Chocolate con churros en el patio de las escuelas repartido por Apyma obsequio de Churrería De la Victoria. 11 h Chupinazo infantil y lanzamiento de bombas japonesas 11.30 h Ofrenda floral infantil en la Ermita Ntra. Sra. del Patrocinio 12 h Ponys en la Plaza de los Fueros 12 h Talleres creativos de tatuajes temporales y maquillaje artístico de cara en la plazoleta de la iglesia 12: h Concurso de calderetes en la Plaza Carriquiri 13 h Charanga de Milagro acompañada por los gigantes 13:15 h Encierro chiqui y toros de agua.14 h Degustación y fallo del concurso de calderetes en la Plaza Carriquiri. 14 h Comida popular para los niños en el Pabellón La Cereza. 17:30 h Actuación infantil en el escenario de las verbenas con Lu de Lurdes. 18:30 h Suelta de vacas en la calle y en la plaza 19:30-20:30 h Exhibición de recortadores con anillas con tres de las mejores parejas del circuito de anillas y vacas en la calle 20:30 h Bajadica con la Charanga. A continuación toro de fuego 00:00 h Verbena con el grupo Relocos.

Monreal-Víspera. 16:15 h. Recibimiento en el Ayuntamiento a los niños y niñas nacidos en 2022 y a los participantes del concurso de carteles infantiles. Entrega de pañuelicos y premios, 17 h Chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial amenizado por Ilunberriko Txaranga y los Cabezudos de Monreal. 17:30 h. Salve en honor a nuestra Patrona Nuestra Señora de la Natividad y ofrenda floral. 18 h. Final del VI Torneo de Verano de Futbito en el frontón nuevo. 19 h. XV Edición del Concurso de Tortillas en la Plazuela del Ayuntamiento, 20 a 22 h. Actuación de Puro Relajo en la plaza del mercado. 22:15 h. Torico de Fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas. A continuación, reparto de bacalao en el Ayuntamiento. 01:00 a 05:00 h. Bailables con DJ Álex Pardos en el frontón viejo.

Peralta-Día del Niño 9.15 h. Aurora infantil que saldrá de la Plaza de los Fueros hasta la casa de la alcaldesa y alcalde donde se celebrará una chocolatada. 9:15 h. Almuerzo popular y tiro al plato en el término de Cabizgordo (escombrera en los altos de Peralta). 11 h. Desencajonamiento de las reses que se lidiarán los días 7, 9 y 10 de septiembre. 12 h. Entrega de la vara de mando a la corporación infantil en el Ayuntamiento. 12:15 h. Cohete infantil desde el balcón de la casa consistorial. A continuación, los gigantes y cabezudos, gaiteros y la txaranga Peñalén acompañarán a la corporación infantil hasta la Iglesia. 12:30 h. Ofrenda floral infantil a Nuestra Señora la Virgen de Nieva en la parroquia. A continuación, Baile de honor de los gigantes a la corporación infantil y recorrido por la calle Tejedores y Nueva. Recogida de los gigantes en San Miguel. 12:45 h. Tren turístico por las calles de Peralta.13 h. Música en la Plaza Principal con Relocos. 15:30-19 h. Hinchables en la calle Irurzun. 18 h. Partidos de pelota en el frontón municipal. 18:30 h. Concierto de Marem, en el Paseo de San Miguel, organizado por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria. 19 h. Trashumancia de reses no bravas con la ganadería Javier Olcoz de Falces. 20 h. Concentración infantil en la Plaza Principal para acudir con la txaranga Peñalén a la chocolatada en la Plaza de los Fueros, ofrecida por la churrería El Artesano. 21 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta En Esenzia. 21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 22:30 h. Cena popular en la carpa municipal. 00:30h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta En Esenzia.