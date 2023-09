Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

Visita guiada por Los Burgos, con Ana Ulargui y Aitziber Imizcoz. Punto de encuentro: plaza de los Burgos. Horario: 12 horas, en castellano; 18 horas, en euskera. Un paseo por los burgos de la ciudad para analizar su historia y su patrimonio. Ana Ulargui (Doctora en Historia) y Aitziber Imízcoz (Licenciada en Humanidades). Gratuito con inscripción previa. ‘600º Aniversario del Privilegio de la Unión-Programación Todos los públicos’.

MÚSICA NAK

IX Festival de Música Contemporánea de Navarra ‘NAK 23: KRONOS’. A ctividades hoy: Xabie Erkizia: ‘Doble Tiempo’. Civican. 19 horas. Instalación Audiovisual. ‘NAK Explorer’. Dentro del espacio de pensamiento y cultura compartida que promueve Civican, la novena edición del Festival NAK realizará su acto de apertura: un encuentro con el público donde se expondrán las líneas que han articulado esta nueva edición y la presentación de la instalación audiovisual del artista Xabier Erkizia, que permanecerá activa durante los días de celebración del evento. La instalación toma como base la escucha de las emisiones radiofónicas WWV, cuya principal función es anunciar el tiempo de cada día a cada minuto en formato Tiempo Universal coordinado, el principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo. El artista intenta representar ese espacio ambiguo utilizando dos tipos de reproducción: sonora y audiovisual. La sonora reproducirá grabaciones de las emisiones de radio tras ser procesadas. La lumínica estará sincronizada con esta señal sonora, a modo de reloj de luz que marcará los segundos y los minutos de forma minimalista… Entrada libre previa inscripción.

TEATRO

Escape Room: ‘Houdini Experience’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. Con la compañía Héctor Sansegundo. Del 5 al 9 de septiembre. Cada día funciones a las 18 h., 18:45 h., 19:30 h. y 20:15 h. Descubre el primer escape room en una caravana. Viaja hasta 1908 y entra en el interior de la casa del mayor escapista e ilusionista de todos los tiempos: el gran Harry Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su mujer Bess. Después de asombrarte con increíbles artilugios mágicos y artefactos extraños usados por su marido, pondrá a prueba tus dotes de escapista retándote a meterte en la piel del mismísimo Harry. ¿Serás capaz de escapar de su casa antes de que una trampa mortal os atrape? ¿Podrá la magia ayudarte…? Disfruta de una experiencia única y 100% original llena de historia, misterio y magia en una antigua caravana transformada. Y recuerda, los desafíos de Houdini siempre son al límite. Espectáculo dirigido a mayores de 12 años. Entradas: 2 euros.

MÚSICA ANTIGUA

54ª Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra (SMADE) 2023: ‘Los siete’. Programa hoy:

#GENERACIÓNSMADE (Muestra 1). Casa de Cultura “Fray Diego” de Estella-Lizarra. 11 horas. Por tercer año consecutivo, descubrimos a los talentos emergentes de la música antigua en el ámbito europeo. Un máximo de seis formaciones exhibirá su virtuosismo y musicalidad, de cara a la actuación final en la iglesia de Santa Clara el 7 de septiembre.

Ludovice Ensemble: ‘Amorrua-Esprits de haine et de rage!’. Iglesia de San Miguel (Estella-Lizarra). 19 horas. Intérpretes: Eduarda Melo, soprano. Hugo Oliveira, barítono. Joana Amorim, flauta travesera. Jacek Kurzydło, violin. Sofia Diniz, viola da gamba. Fernando Miguel Jalôto, clave y dirección. ‘Esprits de haine et de rage!’. Tanto los celos como el amor no correspondido, en forma de indiferencia o traición, conducen inevitablemente a las reacciones más extremas, las iracundias más descontroladas y las manifestaciones más violentas del odio. Partiendo de narraciones mitológicas y textos literarios firmados, entre otros, por Ariosto y Tasso, compositores como Lully, Charpentier, Rameau y Clérambault pusieron música a las emociones más apasionadas, los afectos más enfermizos y las pasiones más insanas: Orlando furioso, abandonado por Angélica, y ejemplo paradigmático de la ira, el repugnante sadismo infanticida de la hechicera Medea, el feroz duelo entre Júpiter y Neptuno compitiendo por el amor de la ninfa Tetis o la sed vengativa de la maga Armida contra el caballero Rinaldo se expresan con una elocuencia sutil y vehemente, al más puro estilo francés. Entradas: 12 €.

MÁS MÚSICA

Joselito El Mariachi. Residencia San Jerónimo de Estella.11 horas.

CHARLAS

Conferencias ‘Caminos de Santiago de Navarra. De todos para todos’, promovido por las asociaciones navarras de amigos de la Ruta Jacobea. Entrada gratuita. Programa hoy:

‘Las dependencias de la Colegiata de Roncesvalles en los Pirineos y más allá”.‘ Itzandegia, Roncesvalles.19 horas. Ponente: Bertrand Saint-Macary.

‘Relatar la peregrinación y el culto a Santiago: el Liber Sancti Iacobi’. Casa del Almirante, Tudela. 19 horas. Ponente: Julia Pavón.

CINE

‘María (y los demás)’. Casa de las Mujeres de Pamplona.18 horas. Cine Fórum.Ç

CON NIÑOS

Presentación del libro ‘Amaia y Martín en la fiesta de la verdura’. Sala infantil de la Biblioteca de Navarra, 12 horas. Se trata de un cuento didáctico dirigido a niños y niñas y el escenario en el que transcurre la narración es entre diferentes verduras de la huerta navarra que cobran vida propia. Promovido por Reyno Gourmet para dar a conocer y acercar los diferentes productos de cercanía de carácter vegetal y las figuras de calidad agroalimentarias de Navarra entre el público infantil. Al acto acudirán Natalia Bellostas, directora gerente de INTIA-Reyno Gourmet; Itziar Ancín, autora del libro; Leire Urbeltz, ilustradora de la obra; y Asunción Maestro, directora del Servicio de Bibliotecas. El cuento está editado en castellano y euskera y además se dispone de una versión accesible con descripción de los dibujos y los audiocuentos en los dos idiomas. Cuando se presente está previsto se cuelgue en todas sus versiones en: www.reynogourmet.com/amaia-y-martin-en-la-fiesta-de-la-verdura

EN EL BARRIO

‘Milagrosa: codo con codo’. Organizan Civivox y Biblioteca Milagrosa y la Asociación de Vecinos y Vecinas Santa María la Real. Programa hoy: 10.30 a 12 h Taller de cuentos teatralizados en familia. 11 a 13 h Taller de ganchillo. Se aprenderá a tejer flores, sobre todo rosas, con las que decorar el barrio de Arrosadía. Imparte Silvia Martínez, de Pausadamente. Entrada libre hasta completar aforo. 10 a 13 h y 17 a 21 h Taller participativo de pintura mural, organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres de Pintura Santa María La Real, la Unidad de Barrio de Lezkairu, la asociación SEI y la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Se quieren decorar las paredes del patio de Civivox Milagrosa con tres nuevos murales. Imparte el taller Diana Arboniés, de La Crafetera. Gratuito, y para todos los públicos. 10.30 a 12.30 h Patio Civivox Milagrosa. Punto Informativo sobre el programa de intervención con familias gitanas de origen rumano ‘Sune Lafela’. Espacio abierto donde que se brindará información sobre la realidad de la comunidad gitana rumana, poniendo en valor la diversidad cultural del barrio a través de juegos y dinámicas. En colaboración con la ONG Médicos del Mundo. 18 h En colaboración con Creanavarra, sesión de ‘Shooting fotográfico body painting’, fotos con modelos, mientras se va a realizando la pintura corporal. Una vez terminada la labor, se montará un set fotográfico con atrezo, donde se podrán tomar fotos espectaculares con diferentes estilos de iluminación. El taller está dirigido a mayores de 16 años y requiere de inscripción previa en Civivox

ARTE

Encuentro con la artista Diana Chow. Pabellón de Mixtos, Ciudadela de Pamplona. 18:30 horas. Para comentar su exposición ’水Shuǐ 墨Mò / Agua+Tinta’, en la que hace un ejercicio de aproximación contemporánea a la caligrafía y la pintura oriental.

Inauguración de la exposición solidaria de la artista tudelana Merche Blasco. Patio del Palacio del Marqués de San Adrián, sede de UNED Tudela, UNED Tudela. Colección de obras que se inaugura hoy y que permanecerán expuestas hasta el 29 de septiembre. Los fondos obtenidos por la venta de las mismas se destinarán directamente a la Fundación Tudela Comparte, que trabaja desde el año 2015 por la igualdad social y la defensa de la inclusión. Se trata de una retrospectiva de su obra. Quienes se acerquen a verla podrán realizar un viaje a un tiempo y a un lugar en los cuales el diálogo y la dialéctica “campan a sus anchas” con toques cromáticos y manchas de colores, y el trazo liberado o el collage les llevará hacia una interpretación abierta de lo que la pintora pretende trasladar… Horario visitas: lunes a viernes, de 10 a 14 h.

DANZAS

Bailables de txistu y gaita. Música folklore. Plaza del Castillo.18:30 a 20.30 horas. Se interpretarán pasacajotas, porrusaldas, polkas y pasodobles.

FIESTAS

Arróniz-Día de Nuestros Mayores. 13 h En la Parroquia, Misa y Homenaje a nuestros mayores. Al finalizar, se les ofrecerá un Aperitivo en los portales del ayuntamiento. 13:45 En la Fuente, Jotas con el grupo Alegría Ribera. 15 h En el Frontón, comida de hermandad de los jubilados. A los postres, sobremesa amenizada por Silvia y Manolo. 18 h En la barraca de la juventud, Concurso de Tortillas de Patata (presentación de tortillas, fallo del jurado y posterior degustación durante la capea), 18 h Por el recorrido de costumbre, nuevo Encierro del ganado bravo (ganadería Bretos Fernández de Villafranca). 19:15 h En la plaza, suelta de Vaquillas con quiebros y alardes para hacer historia, que resonarán con la Banda. 20:30 h En la Fuente, Discomóvil. 22 h Quema de un nuevo Torico de Fuego siguiendo el itinerario de costumbre. 00:30 h Encierro Nocturno de vaquillas para nuevas andanzas toreras, amenizado con la Banda. 01:30 h En la fuente, Música para todos con Discomóvil..

Caparroso. 9 h Pasacalles por la Chantrea, con la charanga Strapalucio. 10 h Almuerzo con txistorra y panceta en el parque C/ Constitución. Precio: 1,5 €. 11:30 Espectáculo ecuestre en la Plaza. 13 h Vermú-Concierto con el grupo Relocos en la parte detrás Ayuntamiento. 17:30 h Salida desde la zona de bares hasta la plaza con la charanga Strapalucio. 18 h Encierro de reses bravas desde La Cabrería a cargo de la ganadería Magallón. 19:15 h Capea de ganado bravo en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde 200 €. 20:30 h Pasacalles con la comparsa de Gigantes y la charanga Strapalucio. 21:30 a 22:30 h Concierto con la orquesta London. 00:00 h Sesión de baile con la orquesta London.

Milagro-Dia de la Mujer. 9 h Encierro desde la calle Dos de Mayo con reses de la ganadería de Pedro Domínguez de Funes 12-13 h Suelta de vacas por el recorrido de costumbre. 13 h Encierro chiqui y a continuación charanga. 13:05 h Concentración de mujeres en el patio escolar para el lanzamiento del cohete anunciador del Día de la Mujer. 13:15 h Ofrenda oral de las mujeres a la Virgen del Patrocinio en la Ermita. 13:30 h Pasacalles con la charanga Los Rotundos. 13:45 h Aperitivo para las mujeres en la Calle Mayor (frente al Europa). 14:30 h Comida popular para las mujeres en el Pabellón La Cereza. 17:30 h Concierto en el escenario de verbenas con la orquesta Nueva Etapa. 17:30 h Actuación infantil en el patio de Spacium con Los Inventores. 18:30-19 h Suelta de vacas en la calle y en la plaza. 19 h Subida de las mujeres a la plaza acompañadas de la charanga. 19:30-20:30 h Festival taurino para las mujeres en la plaza y vacas en la calle. 20:15 h Merienda para las mujeres en el mirador de la iglesia 20:30 h Bajadica con las charangas. A continuación toro de fuego. 00:00-03:00 h Verbena con la orquesta Nueva Etapa.

Peralta-Dia de la Mujer. 8 h. Encierrillo. 8:30 h. Dianas con la txaranga El Garrafón. 9 h. Encierro de Novillos- toros de la ganadería Pablo Hermoso de Mendoza. 11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Víctor Arriazu de Ablitas. 12:30 h. Ofrenda floral a la Virgen de Nieva ofrecida por la asociación Piedra Alta. 12:30 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de gaiteros por la calle Méndez Núñez, Aguardienterías, Paseo del Arga e Irurzun. 13 h. Música en la Plaza Principal con el grupo Entre amigos. 13 h. Apartado de los toros que se lidiarán por la tarde. 14 h. Comida del Día de la Mujer organizada por la asociación Piedra Alta. 17 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Víctor Arriazu de Ablitas. 18 h. Taller de Parkour por los paseos de Peralta (Lugar de encuentro: Punto de Información Turística, a partir de 9 años) de la mano de Ribera en Danza. 18 h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 18:30 h. Festejo de rejones de la ganadería Pablo Hermoso de Mendoza para los rejoneadores, Roberto Armendáriz y Rocío Arrogante. 18:30 h. Fiesta de la sidra y el queso organizada por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria. Concurso “El peso justo”. 20 h. Espectáculo infantil a cargo de Maese Villarejo con Gorgorito en la Plaza de los Fueros. 21-21:30 y 22:00-00:30 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta La Fania. Torico de fuego por la calle Irurzun. Cena infantil (11 a 14 años) en la carpa municipal. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta La Fania.