Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

600º Aniversario del Privilegio de la Unión-Programación Infantil y Juvenil. Palacio del Condestable. Programa hoy: 10 a 13 h. Escape room ‘Los tres burgos’, con Kokea. Para niños y niñas de 7 a 14 años. Requiere inscripción previa (2 €).

600º Aniversario del Privilegio de la Unión-Programación Todos los públicos. Exhibición y talleres de esgrima histórica, con Asociación Navarra Histórica Corvus. Escenificación de un duelo. Pases: 17.30, 18.30 y 19.30 h. Talleres de iniciación en esgrima histórica. Pases: 17.40, 18.40 y 19.40 h. Exhibición de asaltos. Pases: 18, 19 y 20 h.

SALÓN CÓMIC

XIV Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikiaren XIV. Azoka. Actividades hoy:

Stéphane Levallois: una reflexión sobre las guerras carlistas’-Mural en vivo. 11 h. Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. Acceso libre hasta completar aforo.

Stéphane Levallois-Firma de ejemplares. 18 a 19 h. Librería Dragón Comics, Estella.

MÚSICA ANTIGUA

54ª Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra (SMADE) 2023: ‘Los siete’. Programa hoy:

Campaneros de la Catedral de Pamplona. Iglesias de Estella-Lizarra. 18 h. ‘SMADE a pie de calle’. Todas las campanas de las iglesias de Estella-Lizarra celebran el inicio de la Semana con redobles y repiques, envolviendo a la ciudad entera en su sonido alegre y acogedor.

Artefactum. Iglesia San Miguel de Estella-Lizarra. 19 h. Concierto. ‘SMADE 2023’. Intérpretes: José Manuel Vaquero, canto, organetto y zanfoña. Alberto Barea, canto, rota y cornamusa. César Carazo, canto y viola. Aníbal Soriano, cuerda pulsada. Ignacio Gil, flautas, chirimía y gaita. Álvaro Garrido, percusiones. Los siete pecados capitales han sido desde el siglo VI motivo de estudio por teólogos, filósofos y pensadores de todo el mundo occidental. Artefactum ahonda en el que, sin duda alguna, es el más sabroso de todos: la gula… Tanto la comida como la bebida, esos placeres culpables, fueron motivos recurrentes en cantigas y canciones de trovadores y juglares. Recetas antiguas, guisos y asados —regados siempre con buenos caldos— conforman el menú de este banquete musical. ¡Buen provecho! Entradas: 12 €. (6 € con carné joven).

MÁS MÚSICA

Mielotxin folk taldea. Plaza Rafael Alberti de Ansoáin. 19:30 h. Ciclo ‘Cultura en la Plaza’ organizado por el Ayuntamiento. Mielotxin se forma en el 2003 con el objetivo de reactualizar y revitalizar la música popular navarra de norte a sur con canciones cantadas tanto en castellano como en euskera, otras instrumentales, de danza, populares o de autor, que reflejan nuestra riqueza y variedad cultural desde una propuesta moderna en la línea de la wordmusic actual. El virtuosismo de sus músicos y la variedad tímbrica de instrumentos como el txistu, la txirula, la alboka o el acordeón se fusionan con el contrabajo, el piano y un set de percusiones del mundo en un directo de gran fuerza, frescura y calidad.

Nufolk 2023-Festival Internacional de Folk-Desojo. Entrada libre. Más info: nufolkfestival.com Programa hoy: 11.30 h Apertura del mercado y zona de restauración. (12 h Performance “Escultura en directo”. 12.30 h Apertura de la exhibición ucraniana y polaca ‘Maria Prymachenko y Nikifor. Universos Pictóricos’, con el concierto de Nanushka. 18.30 h Juegos infantiles de antaño. 20 h Concierto de Muro Kvartet. 22 h Concierto de Balkan Bomba.

Navarjota: ‘La Jota Navarra, expresión de un pueblo’. Casa de Cultura de Corella. 20 h. Programa ‘Cultur-Izan. Espectáculo creado por la Asociación Navarjota, cuyo hilo conductor será la Jota navarra cantada, bailada e instrumentada como expresión lírica de los más hondos sentimientos humanos y de las más fuertes convicciones y vivencias. Se irán contextualizando las explicaciones referentes a la jota, enfocadas en ambientes actuales donde está presente, a través de la proyección de imágenes y de las actuaciones de los diversos grupos participantes. Se hará un recorrido por las manifestaciones de la Jota en el territorio navarro y se mostrará como expresión musical variada en su vertiente instrumental, con rondalla, txistularis y gaiteros.

Acetre. Plaza Alfonso I El Batallador de Tudela. 20:30 h. ‘Kultur 2023’. Grupo folk de Extremadura. Creado en 1976, Acetre, que trae A la casa de las locas, es uno de los grupos más veteranos y emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura y su música resulta imprescindible para entender la trayectoria de la música folk en España. Creación y renovación musical sobre una rica base tradicional se unen a su larga experiencia como músicos, para acertar en un engranaje de calidad instrumental y vocal capaz de abrir nuevos horizontes dentro de las músicas inspiradas en las raíces tradicionales.

Viki Lafuente. C/ San Isidro (Junto al polideportivo) de Cabanillas. 20:30 h ‘Kultur 2023`. El nuevo espectáculo de Viki Lafuente es una oda a las grandes mujeres y voces femeninas de la historia que, al margen de crear la banda sonora de nuestras vidas, marcaron un antes y un después, histórica, social y culturalmente. Mujeres que arriesgaron todo por ser un poco más libres. El espectáculo, con su potente e inconfundible voz al frente, propone un enérgico y dinámico recorrido por la historia de algunas de las grandes voces femeninas del mundo. Está mayormente centrado en la música negra, aunque también incluye voces latinoamericanas y españolas, y se adereza con proyecciones y narraciones ilustrativas. Arropada por un ensemble de músicos de renombre en el panorama aragonés y navarro, dan vida de una forma personal e incomparable a estos clásicos tan potentes y emblemáticos, ofrecen un espectáculo con claras influencias del soul con una personalidad incontestable e inconformista, apto para toda la familia que disfrutará de Janis Joplin, Billie Holiday, Tina Turner, Nina Simone, Mercedes Sosa, Cecilia, Joan Báez, Luz Casal.

‘Estaciones Sonoras Verano’-Cascante. Plaza de los Fueros. 23:15 h. Conciertos de Smile, Fresones Rebeldes y Noah DJ. En el marco de las fiestas patronales de la localidad. Entrada gratuita.

II Festival Maula Rock 2023 en Castejón. Complejo Deportivo el Romeral. 17:30h. Organiza Asociación Garrote Rock. Conciertos de Machete en Boca, XpresidentX, Shock, Khous, Zerko y Brutus Daughters.

Doan. Bar Legarzia de Abarzuza. 21 h. Concierto. Entrada gratuita.

Grupo Dingwash. Aterpe de Arantza. 22:30 h. Concierto.

DANZA

IkasMutilDantzak. Casa de Cultura de Aoiz. Taller 9:30-14 y 16-18:50 h. Exhibición: 19 h Programa ‘Cultur-Izan 2023’. Ciclo formativo organizado por Nafarroako Dantzarien Biltzarra-Federación de Dantzaris de Navarra, en torno a las mutildantzas del valle de Baztan. Sesiones dirigidas por integrantes del Grupo Baztandarrak. El objetivo es impulsar su conocimiento y socialización en toda la Comunidad Foral. La actividad se ha diseñado atendiendo a los valores de igualdad e inclusividad y está abierta a la participación de todas las personas interesadas. Cada sesión formativa terminará con la exhibición de lo aprendido en un ambiente participativo y convivencial.

TEATRO

‘Olvido Flores. Las maravillas de Júpiter’. Fachada del Teatro Gayarre, 12:30 h., 13:30 h., 18:30 h., 19:15 h., 20:00 h. y 20:45 h. El 18 de julio de 1936, coincidiendo con el levantamiento golpista contra la República que dio paso a la Guerra Civil, la troupe de 50 artistas del Circo Anastasini que había llegado a Lodosa (Navarra) desapareció sin dejar rastro. Dicen que algunos fueron fusilados y que el resto fueron obligados a entretener a la tropa. Tras el éxito de «La Reina del Arga», Estefanía de Paz Asín regresa con esta nueva propuesta de teatro de objetos para todos los públicos. Una historia de belleza amarga, poesía, circo y guerra, dentro de una caravana habilitada para acoger a una veintena de espectadores y que quiere ser un homenaje a la memoria, y a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó flores. Se trata de la primera de las maravillas que podrá disfrutarse en el interior de esta nueva sala rodante. Compañía, dirige y actúa: Estefanía de Paz Asin. Espectáculo apto para mayores de 2 años. Entradas: 2 €.

‘Serafín: una vida reciclada’. Biblioteca Sartaguda. 18:30 h. Con Patxi Larrea. Representación teatral organizada por Asociación de Consumidores Irache y Gobierno de Navarra. Todos los públicos.

CINE

I Muestra de Cinefórum Rural en la Sierra de Codés. Plaza del bar de El Busto. 21 h. Se proyectarán los cortometrajes El último pensionista, Txori maitea y Yegua, producidos por Male Figueroa, que participará en el coloquio posterior a la proyección.

EN FAMILIA

‘30 Años de vida. 30 Años de historia’. Plaza de la Casa de Cultura de Zizur Mayor. 19.30 h. Con motivo de su XXX Aniversario, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor realizará un viaje teatral y musical a través de sus 30 años de vida. Con la colaboración de distintos colectivos culturales del pueblo crearán un espectáculo mágico e inolvidable para presentar las nuevas figuras de la Comparsa. Entrada libre.

Viana-XXI Festival de Circo de Navarra ‘Más difícil todavía. Ezin zailagoa’. 18:30 h. Ruinas de San Pedro. ‘Jacuzzi’ de la compañía niMú. 19 h. Plaza de los Fueros ‘Back2clasic’ de Planeta Trampolin. 19:45 h. Plaza del Coso. ‘Kasumay’ de Circo Los. Entrada libre.

EVENTOS

EKOmercado de Pamplona y VII Concurso de tomate antiguo, local y ecológico. Antigua estación de autobuses. 10 a 14 h. Se podrán degustar, conocer y conprar una gran variedad de tomates como: Tomate Rosa, tomate Jack, Negro de Crimea, etc. Además, de 12 a 14 h habrá degustación gratuita en el espacio ‘Ven y pruébalo’. También se podrán adquirir los alimentos habituales: quesos, ajos, aceite, huevos, verduras… Como invitado acudirá Assena, la asociación de endometriosis de Navarra con un puesto informativo. Paralelamente, en Geltoki se hará el concurso de tomate a cargo de la asociación Gasterea y la sociedad Gazteluleku.

‘Festival Baifest Barañáin 2023-Territorio Lurraldea’. Plaza del Ayuntamiento de Barañáin. Del 1 al 3 de septiembre. Amplia programación: Conciertos, feria de la cerveza, feria del pintxo, concentración de motos y coches, actividades infantiles, artesanía, food trucks y ¡mucho más! Programa hoy: 11 h Apertura Feria. 12 h Maikampanilla, Animación Infantil. 12 h Shady Bluejais. Concierto. 13 h Willy Folk + Alatz López Concierto Y Pintura. 16 h B. Jive (DJ Vinilo). 18 h B. Jive. Bailes 18 h Maikampanilla. Tattoos Pinup 19 h Levelibular. Taller Circo. 20 h The Big Flyers. Concierto. 21.30 h Fame And The Flames Concierto. 23 h The Troupers Swing. Band Concierto.

XXI Fiesta de la Vendimia de Navarra. Organiza la Cofradía del Vino de Navarra. 18 h. Paseo guiado ‘Historia, Arte y Vino’. El historiador Javier Corcín y la enóloga Roser Girbau nos acompañarán por un recorrido siguiendo las huellas de la cultura del vino en Olite, copa de vino en mano. Precio: 5 € 20:30 h. ‘Semilla de Uva Negra’ recital poético-musical de poemas al vino. Patio de la Morera del Palacio Real de Olite. Javier Asiáin. Poeta. Maia Catalán. Cantante. Pedro Planillo. Guitarra. Precio: 5 €. Inscripción y venta de entradas: Reyna de Copas. 655 09 40 54 - info@reynadecopasolite.com

VARIOS

VII Aniversario de la Asociación Motorista P.I.C.A Navarra. Desde las 17:30 h en Polígono Ezcabarte Calle M Nº 14 Arre. Entrada gratuita.

Cata de vino y queso y visita al Centro El Molinar de Tudela. Comenzará a las 11:30 de la mañana, en el Centro Cívico El Molinar, con una duración de una hora. Tiene un precio de 12 euros para grupos de mínimo 10 personas. ‘Kultur 2023’. Más información e inscripciones en info@18grados.es o al teléfono 696601934

FIESTAS

Ablitas–Día del Entreverado. 8 h Se correrá el “II Encierro Matutino” desde La Vicera a la plaza y vuelta al finalizar. A continuación, vacas en la plaza hasta las 9 h. Después de las vacas en la plaza, habrá reparto de churros con chocolate. 11 a 14 h: Gran Parque Infantil en la Carpa Municipal. 12 h Ronda por los bares con los Txistularis de Ablitas. 12 a 13 h Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de los Fueros. 13 h XXIII Campeonato Mundial De Lanzamiento De Melón en la Plaza de los Fueros, organiza la Peña “el Jabato”. Inscripciones una hora antes del comienzo de la prueba. Se celebrará una prueba infantil para los niños entre 10 y 14 años. Obsequios Donados Por Joyería Sacramento. 14.15 h En la Calle Mayor, Concurso Calderetes.. Los guisos se harán en las Peñas o donde se quiera, y la degustación se hará en la c/ Mayor. Se premiará la participación con 10 euros 1º trofeo y 150 euros; 2º Trofeo y 100 euros; 3º Trofeo y 50 euros. 16.30 h Continúa el Gran Parque Infantil en la Carpa Municipal. 17 a 23.30 horas: Tardeo, Música Entreverada en la calle Nueva del Río. 18 a 20.30 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. de la tarde. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. Encierro desde el portal a la plaza y subida al finalizar. 20.30 h: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle Mayor hasta el Portal, y posterior bajada de los Gigantes de Ablitas hasta la Plaza. Con su despedida hasta el año que viene. Acompañados por los Gaiteros de Ablitas. 00.00 h: Verbena popular a cargo orquesta Platinum en la plaza de los Fueros. 00.00 h Concentración de las Peñas en el Portal. Y bajada con la Charanga hasta la Plaza de los Fueros. A continuación, Pregón de Fin de Fiestas desde el antiguo Ayuntamiento, y amenizado por la charanga, Pobre de Mí en la Plaza de los Fueros. Ganadería: mañana: José Arriazu e Hijos.

Arraioz. 10 h Dianas 11 h Juegos de cartas y almuerzo en el barrio de Mardea. 11:30 Pesca infantil de truchas. 17 h Campeonato de mus. 18 h Festival infantil de danzas. A continuación, concurso de tortillas y postres, y posterior degustación. 19:30 h Bailables con Hauspolariek. 00:00 h Elektrotxaranga Xakun y Dj Xuritabeltz.

Arróniz-Víspera y gaupasa. 11 h En los Portales del ayuntamiento, popular Chistorrada. Concurre, para entrar con buen pie en la fiesta. 12 h Desde el insigne balcón de la Casa Consistorial, disparo del carismático Chupinazo anunciador del inicio oficial de las fiestas, con repique de campanas, amenizado por la Banda Mendi-Zarra y los cabezudos. A continuación, rondas por las calles, tras saborear la deliciosa sangría elaborada por el C.D. Zarramonza. En el Salón de Sesiones se realizará la Recepción Oficial de autoridades, asociaciones, premiados del Concurso de Portadas, entrega de subvenciones y premios acompañados por la Escuela de Jotas de Arróniz. 13 h Ronda con la txaranga, organizada por la A. J. Ibarrea. 13:30 h En la Fuente, sesión vermú con el Grupo Tijuana. 15 h En el Frontón, Comida Popular organizada por el Ayuntamiento y Asociaciones locales. Tras los postres, sobremesa animada y pasacalles hasta la plaza con la txaranga Mutil Gazteak. 18 h Primer Encierro del ganado bravo (Ganadería Ustarroz de Arguedas). 19:15 h En la Plaza, Capea para deleite de todos los aficionados. 20:30 h En la Fuente, presentación de la Orquesta Vendetta Show. 21:45 h En la Fuente, Gran BingO organizado por La Asociación Juvenil Ibarrea. 01:00 h En la Fuente, continuación de la Verbena con la Orquesta Vendetta Show. 01:30 h En la Plaza, Actuación Sorpresa en la Barraca, organizada por la A.J.Ibarrea.

Ayegui-Día del Niño y de la Mujer. 11 h Pasacalles con la banda de música Zuloandia. Finalizando a las 11:55 h en el ayuntamiento. 11 h Imposición De Pañuelos a los niñ@s nacidos en el 2022. 11:30 h Recepción De La Corporación Txiki y entrega de pañuelo e imposición de banda a la Corporación Txiqui. 12 h Lanzamiento del Cohete Txiki y lluvia de golosinas. 11 a 14 h Súper Hinchables para los más peques y no tan peques: Superwipeout, Demolition, todo en la calle del Polideportivo. 14:15 h Comida organizada por la asociación de mujeres Mendisaura. En colaboración con el Ayuntamiento de Ayegui. Catering Hotel Alhama. 16 h Sobremesa amenizada por Ana Ganuza. 17:30 h Repetimos, pero con grandes y espectaculares novedades. En la calle Merindad de Olite, espectáculo del motor que no te puedes perder. Exhibiciones 666. 17:30 a 19:30 h Continuamos con los espectaculares Hinchables, Superwipeout, Demolition, todo en la calle del Polideportivo. 19:30 h Tercer encierro infantil simulado en la calle Nueva con los Súper Toros De Agua Tripulados Y Sus Becerros 20:30 h Presentación de una de las mejores orquestas del momento: Nueva Etapa. 21:30 h Espectacularrrrr Bingo Popular en la plaza de los Fueros. A continuación, quema del tercer Toro De Fuego en la plaza Baja Navarra. 00:30 a 4:00 h Fantástica noche musical con la orquesta Nueva Etapa.

Beriáin-Casco Nuevo.11 h Preparación de los calderetes. 12 h Salida de la comparsa de gigantes desde el polideportivo con las dulzaineras Artaz. 13 h Piñata infantil en la Plaza Larre organizada por la APYMA. 13:30 h Aperitivo en la Pª Sierra Izaga ofrecido por las sociedades "El patio viejo" y "Agaz". 15:00 h Comida de calderetes en el merendero. Sobremesa ofrecida por el Club de Jubilados. 17 h Juegos infantiles con el grupo de tiempo libre Los Kaskicos en la Plaza Higa de Monreal. 18 h Exhibición de herri kirol con Migueltxo Saralegi: aizkolaris, juegos de Iparralde, levantamiento de piedra. Concurso de deporte rural por cuadrillas. 20 h Baile de tarde con la orquesta En Essenzia. 22:15 h Toro de fuego. 01:00 - 05:00 h Baile de noche con la orquesta En Essenzia.

Berriozar. 7 h Dianas con la Banda de Música Doinua de Berriozar. 11 h Concentración de Gigantes y Cabezudos. Salida desde Parque Lantzeluze 11:30 h Castillos Hinchables Acuático-Terrestres. Plaza Donantes 12 h Suelta De Vaquillas ganadería Reta. Calle San Agustín 17 h Castillos Hinchables Acuático-Terrestres. Plaza Donantes. Suelta De Vaquillas ganadería Reta. Calle San Agustín. Baile de los Jubilados y Jubiladas. En el Club de Jubilados 18:30 h Festival de Deporte Rural. Parque Ilargi. Toricos de Ruedas. C/ San Agustín 20 h Festival de Pelota Escuela de Pelota Mano de Berriozar Y Partido de Profesionales. Frontón municipal 20:15 h Verbena. Orquesta Boulevard. Plaza Eguzki. 21:45 h Bailes Populares con los Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki. 22:15 h 2 Toros De Fuego. Paseo Basoa. 00:00 h Conciertos de Rock. Grupos: La Mala Pécora, Dupla y Trikidantz. Parque Ilargi. 01:00 h Verbena. Orquesta Boulevard. Plaza Eguzki. 01:00 h Salida Nocturna Con Eguzki Txaranga. Desde el Kulturgune.

Cascante. Animación musical de día: Charanga Ceda el Vaso. 8:30 h Alegres dianas por las calles, amenizadas por los Gaiteros. 9 h Encierro de toros de la Ganadería SAT Ustarroz de Arguedas. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de Toros. A continuación suelta de reses bravas en la calle, recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá magdalenas y mistela en la puerta del Ayto para todo aquel que lo desee. Al finalizar los gaiteros harán la tradicional subida hasta el almuerzo popular. 10 h: Almuerzo popular en el Parque de San Juan. A continuación: Gaita de Navarra. Durante todo el día grupos de gaiteros, recorrerán y animarán las calles al son de la gaita. Organiza: Kaskanteko Gaiteroak. 11:30 h Encierro chiqui. 12:30 h Encierro de reses bravas de la Ganadería SAT Ustarroz de Arguedas. Recorrido de Plaza de Toros a Plaza de los Fueros. Durante el encierro y a continuación vermouth musical con los gaiteros. 13:30 h Desfile de la comparsa de Gigantes con los Gaiteros. 17:30 h Espectáculo infantil en los Bajos del Club de Jubilados a cargo del Mago Tinín. 18 h En la Plaza de Toros Concurso de recortadores con anillas a cargo de la Ganadería de Arriazu de Ablitas. 20:15 h Encierro de reses bravas de la Ganadería SAT Ustarroz de Arguedas. La Bajadica y recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. A continuación, Toro embolado de fuego infantil en la Plaza de los Fueros. 21:45 h Bailes regionales con los Gaiteros en la Plaza de los Fueros. 23:15 h: Conciertos Estaciones Sonoras Verano Escenario #YoComproEnCascante en la Plaza de los Fueros, Los Fresones Rebeldes - Smile - Noah DJ. 01:00 h: Revoltosa amenizada por la Charanga Ceda el Vaso. 01:30 h: Continuación Conciertos Estaciones Sonoras en la Plaza de los Fueros. Nota: Retroarcade. Lugar: Casa de Cultura. 12 a 14 y 18 a 00:00 horas.

Día del Valle San Esteban de Deio 2023 de los Ayuntamientos de Igúzquiza y Villamayor de Monjardín. Urbiola. 8:30 h Auroras 11:30 h Hinchables con Gretel 12 h Misa 14:30 h Degustación de Calderetes 15 h Comida Popular 16:30 h Juegos Infantiles con Ludobus Kukutan 18 h Rifa y entrega de Premios 18:30 h Mejicanas con Txingones de la Rencle 20 h DJ Apesteguia.

Dicastillo. 10:30 h: Dianas con la Banda Bizkarra.12:30 h: Exhibición de Herri Kirolak con el grupo Zurgai. A continuación, prueba popular de tronza. 18 h: Partidos de pelota. Exhibición con pelotaris locales y exhibición en categoría senior. 20:00 h: Verbena popular con la orquesta Ilargi. En el descanso, encierro infantil. 22 h: Torico de fuego. 00:30 h: Verbena popular con la orquesta Ilargi.

Eugi 7 h Magras con tomate en el Hostal Etxeberri. 13:30 h Actuación del grupo Menditarrak en la plaza. 14:30 h Comida popular ofrecida por Hostal Santamaria y amenizada por el grupo Menditarrak. 16:30 h Talleres creativos a cargo de Dindaia. 20-22 h Baile en la plaza con la orquesta Muxutruk. 22 h Torico de fuego. 01:00-04:00 h Baile en la plaza con la orquesta Muxutruk.

Muneta. 13:30 h XXII Campeonato de Lanzamiento de Sartén. 17:30 h XXXVIII Campeonato de mus 18 h Arno y sus animales 19 h Chocolatada popular 19:30 h Desfile de disfraces y carrozas con DJ. 22 h Cena popular (todos disfrazados) 00:30 h Conciertos: A Deshoras + Herenegun 02:00 h Bingo popular con premio y siguen los conciertos 06:00 h Tradicional carrera de cruceros de papel en el regacho (premio seguro) 06:30 h Pilonada popular.

Murillo el Fruto. 10:30 h. Almuerzo de joteros en la plaza del ayuntamiento. 11:30 h. Ronda jotera por los bares del pueblo. 16:45 h. Concierto de la orquesta La Bohemia en el centro socio-cultural. 18 h. Desencajonamiento de vacas en la plaza. 18:15 h. Encierro de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. 19:30 h. Suelta de vaquillas en la plaza con III concurso de recortes de jóvenes promesas, amenizado con la txaranga. 20:50 h. Ronda con la txaranga El Encierro, gigantes y cabezudas 22 h.Toro de fuego. 12:30 h. Concierto de la orquesta La Bohemia en el centro socio-cultural.

Obanos-Día de los Calderetes. 11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes la Obanesa por las calles del pueblo con Gaiteros Zubiondo y despedida de la Comparsa desde la Plaza San Guillermo. 12 h. XXVIII Concurso de Calderetes. 13:30 h Cata De Vinos. 14 h. Degustación de los calderetes y entrega de premios. 14:30 h. Comida por cuadrillas en la Calle San Ignacio. 16:30 h. Sobremesa con Digital. 18-20 h. Encierro. Último festejo taurino con Ganadería Macua. 20 h. Concierto de Epsilon en el Bar Gazólaz. 21-22:30 h. Primera sesión de Baile con orquesta La Wilton. 22:30 h. Torico. 01:00-5:00 h. Segunda sesión de Baile con Orquesta La Wilton.