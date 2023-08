Salón del Cómic de Navarra 2023: programa completo

Este viernes arranca el XIV Salón del Cómic de Navarra, que finalizará el 24 de septiembre y cuyo cartel anunciador ha sido diseñado por Nadia Hafid. La autora, además, contará con una exposición en Civivox Condestable. En ella compartirá su trabajo como ilustradora, así como sus premiadas novelas gráficas 'El buen padre' y 'Chacales'. Hafid visitará Pamplona el viernes 8 de septiembre para ofrecer las habituales firmas de libros y entrevista con público.

El Salón del Cómic de Navarra contará también en primicia con la exposición GOYA-HELLBOY, una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois. En ella, el artista francés reflexionará sobre la iconografía fantástica creada por Goya -de las pinturas negras del Museo Nacional del Prado, a los aquelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano-, incorporando a ésta un monstruo contemporáneo.

Se trata de Hellboy, el personaje creado por Mike Mignola. Levallois se acerca al grafismo goyesco en un total de 72 obras y un vídeo. La exposición se completa con dos ilustraciones de Mignola: la portada de la saga de Hellboy In the Chapel of Moloch, y una ilustración de dicho personaje que homenajea el lienzo Átropos o Las Parcas, de Goya. GOYA-HELLBOY es una exposición comisariada por Asier Mensuro para AFUNDACION, obra social ABANCA y el Ayuntamiento de Pamplona.

Stephane Levallois visitará Pamplona el viernes 1 de septiembre, donde, además de firmar ejemplares y ofrecer una visita guiada a su exposición, realizará dos intervenciones en las que el público tendrá la oportunidad de conocer su proceso de creación en directo.

PROGRAMA COMPLETO DEL SALÓN DEL CÓMIC DE NAVARRA

ACTIVIDADES

1 DE SEPTIEMBRE

17.30-18.00. STÉPHANE LEVALLOIS. Firma de ejemplares. Librería TBO

19.30- 21.00. Visita guiada con el artista y Asier Mensuro, comisario de la exposición. Civivox Condestable. Salas nobles

2 DE SEPTIEMBRE

11.00. STÉPHANE LEVALLOIS. Una reflexión sobre las guerras carlistas. Mural en vivo. Museo del Carlismo (Estella)

18.00-19.00. Firma de ejemplares. Librería Dragón Comics (Estella)

6 DE SEPTIEMBRE

19.30-20.30. ZART! Presentación del quinto número de la publicación. Lamai Artesanía artística (c/ Mercaderes 21. Pamplona)

7 DE SEPTIEMBRE

19. 30-21.00. PACO LÓPEZ Mesa redonda en torno al artista con Txus Elizondo. Civivox Condestable. Sala de Conferencias

8 DE SEPTIEMBRE

18.00-20.30. TALLER DE INTRODUCCIÓN AL ÁLBUM POP-UP (1ª sesión) a cargo de Mila García, de Similarte Estudio. Público adulto. Plazas limitadas. Inscripciones a través de tizacomic@gmail.com. Civivox Condestable. Taller 2 (2ª planta)

18.00-19.00. NADIA HAFID. Firma de ejemplares. Librería Chundarata

19.30-21.00 Entrevista con público. Civivox Condestable. Sala de conferencias

9 DE SEPTIEMBRE

10.30-14.00. TALLER DE INTRODUCCIÓN AL ÁLBUM POP-UP (2ª sesión) a cargo de Mila García, de Similarte Estudio. Público adulto. Plazas limitadas. Inscripciones a través de tizacomic@gmail.com. Civivox Condestable. Taller 2 (2ª planta)

12.00-13.30. TALLER CREATIVO CON LEGO, SÚPER HÉROES a cargo de Discover Bricks. A partir de 5 años. Plazas agotadas. Casa de Cultura Fray Diego de Estella

11.00-20.00*Ver KOMIKITOKI ·FERIA DE AUTOEDICIÓN Y CÓMIC DE SEGUNDA MANO

12 DE SEPTIEMBRE

17.00-19.00. REVISIÓN DE PORTAFOLIOS. Encuentro entre artistas y editoriales.Previa inscripción en tizacomic@gmail.com. Civivox Condestable. Sala 12 (2ª planta)

18.00-19.00. KIKE INFAME Y MIKEL BEGOÑA. Visita guiada a la exposición Azalak. Civivox Condestable. 2ª planta

19.30-21.00. MESA REDONDA EDITORIALES NAVARRAS. Modera: Euskal Irudigileak. En euskera. Civivox Condestable. Salón de actos

14 DE SEPTIEMBRE

18.00-19.00. IDOIA IRIBERTEGUI. Firma de ejemplares Librería Dragón Cómics (Estella)

19.30-20.30. Visita guiada y encuentro con la artista. Casa de Cultura Fray Diego de Estella

15 DE SEPTIEMBRE

17.00-19.00. MIKEL JANÍN Firma de ejemplares. Librería Comics Pamplona

19.30-21.00. Entrevista con público. Civivox Condestable. Sala de conferencias

16 DE SEPTIEMBRE

11.30. MASTER CLASS DE DIBUJO DIGITAL CON TABLETA GRÁFICA HUION. Taller impartido por Mikel Janín. Civivox Condestable. Salón de Actos

11.00-12.30. TALLER CREATIVO CON LEGO, SÚPER HÉROES a cargo de Discover Bricks. A partir de 5 años. Plazas limitadas. Inscripciones a través de tizacomic@gmail.com. C/ Bardenas Reales 30 (Sarriguren)

12.00-13.30. TALLER DE COLLAGE EN TORNO AL CÓMIC a cargo de Tacto Sutil Kollage Taldea. A partir de 10 años. Plazas limitadas. Inscripciones en tizacomic@gmail.com. Casa de Cultura Fray Diego de Estella

18.30-19.30. CÓMO ENFRENTARTE A TU PEOR ENEMIGO. Presentación del manga de kárate a cargo de su guionista Jokin Ilundain. Civivox Condestable. Salón de Actos

19 DE SEPTIEMBRE

19.00-20.15. IRUÑA DIBUJADA. UN PASEO POR LOS HITOS DE NUESTRO CÓMIC. Visita guiada a cargo de Javier Pérez de Zabalza. Inicio: Entrada de la catedral de Pamplona

21 DE SEPTIEMBRE

20.00-21.00. 40 AÑOS DE TBO Entrevista/homenaje al librero Julio Atienza. Civivox Condestable. Salón de actos

22 DE SEPTIEMBRE

17.30-18.30. JAVIER MINA Y PEDRO OSÉS. Firma de ejemplares. Librería Dragón Cómics (Estella)

19.00-20.00. Visita guiada a la exposición “Non gogoa…” Casa de Cultura Fray Diego de Estella

23 DE SEPTIEMBRE

11.00-12.00. TALLER “CUENTA Y CREA ESPECIAL CÓMIC” CON EL CÓMIC “DINO Y PABLO”. A partir de 3 años (pueden ir acompañados). Plazas limitadas. Inscripciones: tizacomic@gmail.com. KOKEA (calle María Lacunza 3, Soto Lezkairu)

24 DE SEPTIEMBRE

12.00. Subida a la web de la exposición virtual de Relatoría gráfica. www.salondelcomicdenavarra.com

EXPOSICIONES

CIVIVOX CONDESTABLE

NADIA HAFID “Nadia Hafid”

PACO LÓPEZ “Paco López”

MIKEL JANÍN “Mikel Janín: De Pamplona a Gotham” | “Mikel Janín: Iruñetik Gothamera”

STÉPHANE LEVALLOIS “Goya-Hellboy. Una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois” | “Goya-Hellboy. Stéphane Levalloisen munstroen ikuskera ikonografikoa”

EASD “Tributo a Goya y Hellboy” | “Goyaren eta Hellboyren omenez”

VV.AA. | EGILE ASKO “Azalak”

De lunes a domingo de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21.00 (domingos 3 y 10 de septiembre cerrado)

GELTOKI

J.J. CHAS & YOLANDA MJ “Neurocómic”

De lunes a sábado de 10.00 a 21.00

LAMAI ARTESANÍA ARTÍSTICA

VV.AA. | EGILE ASKO “Zart!” Del 1 al 16 de septiembre

De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00

CENTRO COMERCIAL LA MOREA

VV.AA. | EGILE ASKO “Salón Exprés”

De lunes a sábado de 9.30 a 21.30

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA

PEDRO OSÉS & JAVIER MINA “Non Gogoa...”

IDOIA IRIBERTEGUI “Desdichas de una familia victoriana”

Lunes cerrado. De martes a viernes de 18.30 a 20.30. Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 20.30. Domingos de 12.00 a 14.00

KOMIKITOKI FERIA DE AUTOEDICIÓN Y CÓMIC DE SEGUNDA MANO

Sábado 9 en los andenes de la Antigua Estación de Autobuses de Pamplona

11.00. Apertura de puertas

11.00-14.00. Collage mural participativo con Tacto Sutil Kollage Taldea

11.30-16.00. Ejecución en vivo del comic mural a cargo de artistas locales

12.00. Dj Funk Fatale Caricaturas a cargo de Roberto Flores y Txema Esteban

12.00. Presentación del cómic-mural

16.30. Mesa redonda ‘Fanzines y autoedición’ a cargo de Fanzinoteca El Polvorín

18.00. Actuación musical de Charo Díez

18.30. Actuación musical de Don Rogelio J.

20.00. Fin del evento

ESCAPARATES ILUSTRADOS

Campaña de street art a cargo de artistas locales en comercios de Pamplona

Lunes 28 de agosto a domingo 3 de septiembre