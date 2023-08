Nadia Hafid firma el cartel del XIV Salón de Cómic de Navarra, que se celebrará del 1 y al 24 de septiembre

La ilustradora Nadia Hafid es la autora elegida para crear el cartel anunciador de la XIV edición del Salón de Cómic de Navarra. Hafid aplica su inconfundible estilo minimalista a una propuesta que parte de los carteles de ediciones previas del evento. Como explica la autora, “siguiendo la estela que dejaron, el cartel está inspirado en las leyendas y mitos que forman parte del folklore de la región de Navarra y su amplio patrimonio arquitectónico de castillos y fortalezas”. Y añade, además, que el diseño busca representar el cómic “como intercambio de ideas y construcción de pensamiento que ayuda a plasmar identidades diversas”.

La artista de Tarrasa contará con una exposición en Civivox Condestable en la que compartirá su trabajo como ilustradora, así como sus premiadas novelas gráficas 'El buen padre' y 'Chacales'. Hafid visitará Pamplona el viernes 8 de septiembre para ofrecer las habituales firma de libros y entrevista con público.

El Salón del Cómic de Navarra contará también en primicia con la exposición 'GOYA-HELLBOY' una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois. En ella, el reputado artista francés reflexionará sobre la iconografía fantástica creada por Goya —de las pinturas negras del Museo Nacional del Prado, a los aquelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano— incorporando a ésta un monstruo contemporáneo. Se trata de Hellboy, el personaje creado por Mike Mignola. Levallois se acerca al grafismo goyesco en un total de 72 obras y un vídeo en el que se enfrenta cara a cara a la obra del genial sordo aragonés. La exposición se completa con dos ilustraciones de Mignola: la portada de la saga de Hellboy In the Chapel of Moloch, y una ilustración de dicho personaje que homenajea el lienzo Átropos o Las Parcas, de Goya.

'GOYA-HELLBOY' es una exposición comisariada por Asier Mensuro para AFUNDACION, obra social ABANCA y el Ayuntamiento de Pamplona.

Stephane Levallois visitará Pamplona el viernes 1 de septiembre, donde, además de firmar ejemplares y ofrecer una visita guiada a su exposición, realizará dos intervenciones en las que el público tendrá la oportunidad de conocer su proceso de creación en directo.

A lo largo de las próximas semanas, la organización del evento irá desvelando el resto de exposiciones, artistas participantes y actividades, que, al igual que en anteriores ediciones rondará la cuarentena.

NADIA HAFID

Nadia Hafid (Terrassa, 1990) se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y estudió Artes Aplicadas al Muro en la escuela de Llotja. Combina ilustración y cómic, y sus dibujos han sido portadas para el suplemento Babelia de El País, así como para artículos en medios internacionales como The New York Times, The Economist, The New Yorker, The Washington Post, entre otros.

El buen padre (2020), su debut con Sapristi, se llevó el premio al mejor autor emergente de la Asociación de Críticos de Cómic, y fue incluido en la lista de los cien mejores cómics nacionales por Rockdelux. Ha sido traducido al francés por la editorial Casterman y al turco por Beta Basim Yayin Dagitim ediciones.

CEDIDA

Chacales (2022) es su segundo cómic, publicado por Sapristi y ha sido galardonado con el premio “El ojo crítico 2022” en la categoría de cómic y nominado a mejor obra en la 41.ª edición del Cómics Barcelona.

Ha formado parte de la exposición Constelación gráfica en el Centro de cultura contemporánea de Barcelona (CCCB) dedicada al cómic experimental y en la exposición Perdona estoy hablando de CentroCentro (2023) Madrid.

STÉPHANE LEVALLOIS

Es uno de los grandes artistas franceses del siglo XXI. En cine es reclamado por los grandes directores de Hollywood para diseñar el “concept art” para personajes monstruosos de películas como la saga de Alien de Ridley Scott, Harry Potter, Jurassic Park, Piratas del Caribe, King Kong y la Isla Calavera, la saga de Narnia, Los guardianes de la Galaxia, etc.

Además, realiza videoclips y publicidad con las mejores agencias del planeta, para artistas tan prestigiosos como Kayne West. En el 9.º arte ha realizado cómics como Los desaparecidos de Orsay, por encargo del Museo de Orsay, o Leonard 2 Vinci, por encargo del Museo del Louvre (publicado en España por DOLMEN). También ha ilustrado libros como La Metamorfosis de Kafka, y Croc– Croc, escuela de los pequeños esqueletos (Publicada en España por Libros del Zorro Rojo).

Organizado por TIZA. Asociación para la promoción del cómic, el salón navarro se diferencia de otras citas con el cómic por ser un evento de autor, con el programa de exposiciones y charlas como eje principal, más centrado en lo artístico que en lo comercial. El Salón del Cómic de Navarra /Nafarroako komikiaren azoka está financiado por el Gobierno de Navarra, los ayuntamientos de Pamplona y Estella y el programa INNOVA. Cuenta además con el patrocinio de Fnac La Morea y con la colaboración de Geltoki, las revistas El Mono y Faktoría, Estudios Pigmento y Discoverbricks.