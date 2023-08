Flamenco On Fire Estrella Morente: "Ahora no quiero inventos ni 'rebujinas', me apetecen la naturalidad y la sencillez" La cantaora granadina protagoniza este domingo el último de los 'Grandes conciertos' de Flamenco On Fire. Presentará 'Desde la cuna', espectáculo creado junto a su tío Montoyita que será un canto al arte que le ha rodeado desde que nació

