Love of Lesbian conquista Baluarte en acústico

Love of Lesbian está curtido en mil batallas. Con más de un cuarto de siglo de actividad musical a sus espaldas, ni siquiera un pronóstico de lluvia es capaz de alterar sus intenciones. Hubo que trasladar el espectáculo de ayer, previsto en la terraza de sala principal del auditorio, pero el formato íntimo prometido apareció en su máxima expresión. Entre balada y balada, la banda repasó ante doscientas personas un repertorio inusual, “de estar sentado”, calificó sorprendido Santi Balmes, vocalista de la formación catalana, al ver a su público de pie. está curtido en mil batallas. Con más de un cuarto de siglo de actividad musical a sus espaldas, ni siquiera un pronóstico de lluvia es capaz de alterar sus intenciones. Hubo que trasladar el espectáculo de ayer, previsto en la terraza de Baluarte , al escenario de la, pero el formato íntimo prometido apareció en su máxima expresión. Entre balada y balada, la banda repasó ante doscientas personas un, “de estar sentado”, calificó sorprendido, vocalista de la formación catalana, al ver a su público de pie.

“¿Os suena Domingo astromántico? Pues no es esta”, bromeó Balmes mientras acariciaba, acompañado por Julián Saldarriaga a la guitarra y Dani Ferrer al piano, los primeros acordes de una canción que refutó su ironía y recibió los primeros aplausos de los oyentes. Los primeros de muchos. Y entre baladas, bromas y aplausos se conformó un concierto en el que también hubo tiempo para jugar al bingo. “Dime un número”, pidió Saldarriaga a una de las personas que más cerca se situaron de los artistas. “El 5”, gritó. La apuesta activó Música de ascensores. Una apuesta ganadora. Al 5 le siguieron el 7, el 8 y el 11, construyendo un desorden de lo más ordenado. El público continuó ensimismado ante lo que ocurría a dos metros de distancia y la banda aprovechó la complicidad para persistir en sus guiños a la pequeña multitud y a Baluarte, al que dedicó Sesenta memorias perdidas. “Aunque no tiene fotos nuestras en los pasillos”, se quejó Saldarriaga entre risas. “De momento, bien, vamos muy, muy bien”, concluyó la canción. Hizo justicia a la valoración general de artistas y asistentes.

Diario de Navarra

Tan cómodo fue el concierto que Balmes requirió el asesoramiento del público para titular una canción del próximo disco. “¿Qué preferís: Ya ha salido el sol o Noches de blanco Satán?”. Sin alcanzar una conclusión -el tiempo la revelará- comenzó a sonar Incendios de nieve, que no abandonó el estilo acústico pero consiguió lanzar los brazos de los asistentes al cielo. “Tocamos dos temas más, y un tercero si lo pedís, y nos vamos”, avisó. Otra promesa felizmente incumplida. Muy fuerte debió de ser la petición de que el concierto no acabase porque el bis no se extendió una, sino casi una decena de canciones envueltas en vítores y aplausos. “Muchas gracias por haber venido en estos momentos tan duros para la cultura y la economía”, devolvió Saldarriaga el cariño. Buen sabor de boca para concluir el espectáculo. Love of Lesbian regresará en su siguiente gira. Pamplona lo necesita.