Los Encuentros de Pamplona 72-22 ya han quedado por escrito

Las sensaciones y experiencias que vivieron miembros del equipo de programación de los Encuentros de Pamplona 72-22, moderadores de los diálogos que tuvieron lugar durante aquellos trece días de octubre del año pasado, autores de los proyectos artísticos y periodistas se han convertido en crónicas que dan cuerpo a la memoria literaria de este evento que reunió a un centenar de pensadores, pensadoras y artistas de dieciséis nacionalidades. Un evento que convirtió a la capital navarra en referente internacional del pensamiento, la cultura y el arte, “un hito dentro de la historia cultural de Navarra”, en palabras este viernes del comisario de los Encuentros, el filósofo y poeta Ramón Andrés. Porque fueron “una conmemoración y una apuesta para cambiar el devenir cultural de una comunidad como la de Navarra”. Esta memoria literaria se nutre de 39 crónicas de 27 autores y autoras “en las que no hay voluntad de especular con el contenido, sino de contar”. La ilustran 54 fotos.

Manteniendo un espíritu de reflexión intelectual y cultural que se generó cincuenta años antes en Pamplona, los Encuentros del año pasado pusieron la mirada en el siglo XXI y en los retos que presenta, con el pensamiento y el diálogo como ejes centrales. Eso se tradujo en que más de 12.000 personas participaron en diálogos, mesas redondas, talleres y espectáculos artísticos, así como que “innumerable ciudadanía tomó parte en las acciones de calle e interactuó con las propuestas creativas”, setenta eventos diferentes entre el 6 y el 18 de octubre. Porque en el “programa hubo hueco para la filosofía, la tecnología, la danza, el feminismo, la sociología o el activismo”, ha señalado también en la presentación del libro la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola. “Fue un privilegio contar con figuras tan relevantes como Peter Sloterdijk, Isidoro Reguera, Donatella di Cesare, Svetlana Aleksievich, Victor Kossakovsky o Anne Walden”.

Por eso, “era necesario dejar un testimonio escrito que perdure en el tiempo de lo que la ciudadanía vivió durante esos días”, ha argumentado Esnaola la existencia de esta memoria literaria. En sus más de 200 páginas se recogen las crónicas, agrupadas y dividas en torno a los diez temas principales que configuraron el programa. “Sus miradas”, se ha referido Esnaola a quienes firman las crónicas, “nos ayudarán a comprender mejor lo vivido en unos días con tanta intensidad cultural e intelectual”. Se ilustran con fotografías que Rodrigo Pérez 'Txisti' tomó en esos trece días.

Iban Ainciburu, de Franziska, el estudio que ha realizado el diseño de la memoria literaria, ha explicado que destaca “el detalle de la cubierta inspirada en una planta representativa de un templo griego como espacio físico clásico destinado al encuentro de las personas, que lleva a pensar también en el ágora” pero que también bebe gráficamente de los planos de José Miguel de Prada Poole para el proyecto de cúpulas neumáticas de los Encuentros de 1972. Igualmente, se han inspirado, entre otras referencias visuales, en “la obra La columna y el peso de Juan Navarro Baldeweg y la ilustración de Frederic Amat para los Encuentros de 2022”, ha añadido Ainciburu, que ha remarcado que sobre todo han intentado no intervenir con un exceso de diseño, sino “dejar que el propio contenido brillara por sí mismo”.

Esta memoria literaria forma parte de las “iniciativas que se están desarrollando este año para continuar generando reflexiones en la ciudadanía a partir de estos nuevos Encuentros”. Además, en próximos meses se irán presentando otra memoria de carácter audiovisual y el resultado de los cinco proyectos seleccionados a principios de año y que se están desarrollando de Aizpea de Atxa ('Al sol/Eguzkitan'), Iñaki Otsoa ('Encuentros de paja y esferas'), Juan José Eslava y Pablo Ramos ('Irrintzi'), Joseba Torre ('Estudio sonoro de tiempo, espacio y materia') y Rocío Wittib ('Ciudad deriva'). Son acciones que servirán de preludio para los Encuentros que se celebrarán el año que viene.

LOS ENCUENTROS DE 2024

Este viernes no era momento de comentar la programación, en preparación, para los próximos Encuentros, en 2024m pero Andrés si ha apuntado que es “magnífica”. “Pensaba que no podríamos igualar lo que hemos ofrecido, pero creo que sí, e incluso en algunos aspectos lo superamos. Creo que vamos a ofrecer otra vez a Navarra entera un programa digno que no hará más que afianzar una nueva línea de pensamiento más allá de ideologías”, ha señalado.