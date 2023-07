Max Ibarrola, psicólogo y escritor: "El circo y su misterio fueron el lugar ideal para mi historia"

El veterinario de un circo inglés aparece muerto. ¿Aplastado por los elefantes a los que cuida? ¿Asesinado por algún payaso, equilibrista o trapecista con el que comparte caravana y esa vida itinerante que atrae y repele a partes iguales? Un misterio por resolver. Así arranca la primera novela de Max Ibarrola. Muy alejada de su Pamplona natal, su trabajo en una consulta de psicología clínica o su vida diaria acelerada y ajetreada, como la de cualquier padre de familia numerosa. “Desde niño me ha gustado leer y escribir. Además, mi hermana tiene una librería en el centro de Pamplona (Librería Miriam, en Castillo de Maya), por lo que tengo un fácil acceso a todas las novedades. Pero ahora he dado un paso más y he escrito esta historia como un experimento”. Así califica Max Ibarrola Guillén (Pamplona, 1974, con los mismos apellidos que la nueva alcaldesa de la ciudad, aunque, aclara, no es de su familia) su libro. Esas 196 páginas que, con toda la ilusión de un escritor novel, envío a la editorial Planeta y que, contra todo pronóstico, decidieron editar con el título de 'Los girasoles indolentes'. En Click Ediciones, el sello digital del grupo, para las primeras obras de ficción o no ficción de autores que publican por primera vez. Esta novela negra (4,99 euros), de momento, solo se puede leer en formato digital (en e-book, tablet, móvil...) pero, asegura el autor, “si las ventas van bien” y el público “la acoge”, podría publicarse en papel un futuro.

Llama la atención que la trama de su novela se desarrolle en un circo en Inglaterra. ¿Por qué lo decidió así?

Para cualquier historia se precisa un contexto en el que desarrollarla. Y me pareció que un circo era el lugar idóneo, ya que entraña esa atmósfera de misterio, de camaradería, en el que todos los empleados forman parte casi de una misma familia. Además, me recordaba a los lugares cerrados en los que se desarrollan algunas novelas de Agatha Christie, como una casa (Diez negritos), un tren (Asesinato en el Orient Express) o un barco (Muerte en el Nilo). Son lugares que dan mucho juego.

¿Le gustan especialmente los circos? ¿Ha visitado alguno para documentarse?

Como a muchas personas, me provocan un sentimiento ambivalente. Por un lado, me encantan. Y por otro, su atmósfera me resulta algo tétrica. No he hecho ninguna investigación ‘in situ’. Pero estos Sanfermines volveré al circo con mis hijos (se ríe).

¿Y por qué en Inglaterra? ¿Conoce bien el país?

¡Nunca he estado! (se ríe). Lo más cerca que viajé una vez fue a Irlanda a visitar a una prima. Pero pensé que la trama encajaba mucho mejor en Inglaterra que en España. Actualmente, la documentación es muy sencilla con Internet. Dediqué mucho tiempo a documentarme sobre la vida en los circos, la policía inglesa, el tiempo que hacía un día concreto o qué día de la semana era... Son detalles que nadie va a comprobar pero que a mí me gusta que sean acordes a la realidad. Para eso, soy muy escrupuloso. Sé que hay escritores que viajan a los lugares en los que se desarrolla la acción de sus novelas para darle su toque personal (contar cómo huele, cómo saben...)

¿Por qué los ‘girasoles indolentes’? ¿Qué significan?

Los títulos son algo fundamental en una novela. Deben atraer al lector. En este caso, se refiere a algo que ocurre, con motivo de un sueño de un personaje. Pero no puedo contar más porque no voy a hacer ‘spoiler’ (risas).

Escribir como ‘hobby’

Cuenta que comenzó la novela como un reto, como un experimento tras una reunión familiar. ¿Cómo ha resultado el proceso de escritura? ¿Arduo? ¿Feliz?

La empecé después del confinamiento y he tardado siete meses. Pero no me dediqué en exclusiva porque, al mismo tiempo, tenía que trabajar en mi consulta, atender a mi familia, ayudar a mi hermana con la librería... Así que no sé el tiempo total que he destinado. No ha sido una labor sencilla pero sí, muy gratificante. Me he sentido muy bien. Cada vez que me sentaba al ordenador a escribir era una forma de salir de mi vida cotidiana y viajar a otra.

¿Qué le dicen sus hijos?

Al principio, me tomaban el pelo pero la verdad es que están muy orgullosos de mí.

¿Y las críticas? ¿Son buenas?

De momento, sí. El libro está muy bien posicionado. Ojalá que finalmente se pueda publicar en papel para llegar a más lectores.

¿Usted lee en papel?

Sí, como te digo, tengo fácil acceso a las novedades por la librería. Prefiero el papel a la pantalla pero entiendo que para mucha gente es más cómodo el libro electrónico. Además de más barato.

Escritor de novela negra, ¿también lee este tipo de libros?

Me encantan pero sigo el consejo del escritor Chesterton que decía que el autor de novela negra no debe dejarse influir por los títulos que lee. Es decir, cuando leo disfruto. Y cuando escribo, voy de lo complejo a lo simple, sin añadir más problemas a la trama.

¿Qué está leyendo ahora?

La chica olvidada, de la escritora estadounidense de novela negra Karin Slaughter, que me encanta.