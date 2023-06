El tudelano Alejandro Mesa, protagonista del musical 'The Book of Mormon'

El actor tudelano Alejandro Mesa, de 24 años, será uno de los protagonistas de la versión española del musical 'The Book of Mormon', que se estrenará el 6 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid con un elenco de 25 actores. Multipremiado con nueve Tony y cuatro Olivier (incluido Mejor Musical) y aplaudido por más de 9 millones de espectadores, por fin podrá verse en España tras haber triunfado en Broadway y Londres durante más de una década.

Se trata de un título de los creadores de la irreverente serie 'South Park' (Trey Parker y Matt Stone) y del compositor Robert López, responsable de grandes éxitos como 'Coco' y 'Frozen'.

'The Book of Mormon' es una sátira de las religiones organizadas y del teatro musical tradicional. La historia se centra en dos misioneros mormones (Elder Price y Elder Cunningham) que viajan a Uganda con la esperanza de convertir a sus habitantes explicándoles la historia de Joseph Smith, el fundador de la Iglesia Mormona. El problema es que tan sólo uno de los dos se ha leído realmente el 'Libro de los Mormones'.

Tras un multitudinario y exigente proceso de casting, Alejandro Mesa fue elegido para interpretar a Elder Cunnigham, uno de los dos protagonistas. El actor tudelano participó en tres rondas de audiciones durante la fase de casting, que duró un mes y medio. “Eran pruebas de baile, de claqué, de canto y de interpretación”, detalla Mesa.

“MI MUSICAL FAVORITO"

Fue en marzo cuando le confirmaron que había sido seleccionado para el papel de Cunningham. “The Book of Mormon' es mi musical favorito desde hace mucho tiempo. Lo vi en Londres y en Nueva York. Me gusta por su humor negro y ese punto tan gamberro que tienen los creadores de 'South Park'. Además, la música me parece alucinante”, cuenta.

“Mientras el personaje de Elder Price representa al mormón perfecto, Cunningham es el antimormón. Él es un friki de 'Star Wars', de 'Star Trek'... Lo que realmente le gusta es el mundo de la ciencia-ficción. Por otro lado, Cunningham es una persona que intenta encajar con todo el mundo, lo que dará pie a situaciones muy cómicas”, avanza sobre el argumento del musical.

Alejandro Mesa valora así esta oportunidad: “Para mí es un reto y una responsabilidad bastante grande, tanto a nivel vocal como interpretativo”, destaca. En cuanto a las coreografías, tendrá la oportunidad de lucir sus conocimientos de claqué. “En cuanto me vine a Madrid, fue una de las primeras cosas a las que me apunté. El claqué me ha gustado mucho desde siempre”, cuenta.

Alejandro Mesa se inició en el mundo de la danza a los 4 años y a los 6 entró en la Escuela de Teatro y Danza de Ángel Martínez, en su Tudela natal. Debutó en el teatro musical a los 12 años, encarnando a uno de los niños que participaban en el musical 'Sonrisas y lágrimas'. “En cada plaza cogían a tres niños y yo estuve dos semanas actuando en Zaragoza. Entonces me di cuenta de que quería dedicarme al teatro musical”, recuerda.

A los 17 años se trasladó a Madrid para formarse profesionalmente como actor. Recibió clases de clown, claqué, interpretación ante la cámara, teatro musical y expresión corporal. Su gran oportunidad le llegó a los 19 años con el musical 'La familia Addams', donde interpretó el personaje de Pugsley durante tres años. Este montaje se representó en el Gayarre en mayo de 2018.

En los últimos años, Alejandro Mesa también ha participado en una decena de cortometrajes. Además, en 2019 apareció en un capítulo de la serie 'Cuéntame cómo pasó' y en 2022 interpretó un pequeño papel en la película 'En los márgenes' de Juan Diego Botto. Desde el pasado 11 de mayo participa en el musical 'The Rhythm Of The Night', estrenado en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, donde interpreta el personaje de Melero.