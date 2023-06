La Muestra de cine y mujeres de Pamplona convoca al presente y futuro del cine

La Muestra internacional de cine y mujeres de Pamplona abre el próximo viernes una nueva edición con los mismos objetivos con los que lanzó el primer festival de estas características en España hace 37 años: “Visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres en el cine, su liderazgo, difundir otras miradas, otros relatos del mundo a través del cine y llevar la perspectiva del género y del feminismo a todos los ámbitos usando el cine como herramienta”, según detalla Amaia Zufia, de la Fundación IPES. La situación en el cine no es la misma que entonces, basta mirar la cantidad de directoras triunfando en festivales y premios, pero aún hay mucha tarea que hacer. Según un estudio del observatorio de igualdad de RTVE, el 85% de los directores que hicieron una película el último en España fueron hombres, y contaron además con mayores presupuestos y apoyo de las televisiones generalistas, según apunta Zufia.

Este año serán cinco las directoras que presentarán sus películas y participarán en los coloquios que tendrán lugar en los cines Golem Baiona de Pamplona. Serán la pamplonesa Ainara Vera, que inaugurará la muestra el viernes con 'Polaris'; la guipuzcoana Izaskun Arandia, que presentará 'My Way Out' el martes 13; la riojana con vínculos navarros Ángela Palacios, que acudirá con 'De eso hablábamos', y la catalana Alba Cros y la andorrana Nora Haddad, directoras de 'Alteritats'. Son directoras de entre 32 y 51 años que representan el presente y el futuro del cine nacional, según explicaron las responsables del certamen.

Organizado por Fundación IPES y Golem, con ayuda del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra, la muestra exhibirá a lo largo de seis días un total de 8 largometrajes (4 de ellos documentales) y 5 cortometrajes. La muestra tendrá además dos réplicas en Tafalla, donde podrán verse tres películas los días 13 y 16, y en Estella, donde se proyectarán dos, los días 14 y 15. En estas localidades habrá conexiones en streaming para la presentación de coloquios.

Las películas tienen el aval de haber sido premiadas en festivales internacionales, son difíciles de encontrar en los circuitos comerciales y presentan personajes femeninos que se salen de los estereotipos tradicionales. Son historias de países tan dispares como Dinamarca, Puerto Rico, los Balcanes, Suiza, Reino Unido y España. Todas se proyectan en versión original. El miércoles 14, por su parte, será el día de los cortos, con un programa conformado por cinco películas breves.

Ainara Vera volverá a su Pamplona natal para presentar 'Polaris', después de ganar el premio Genziana de Oro en el Festival de Trento, un logro que no conseguía el cine español desde 'Tasio', de Montxo Armendáriz (1984). Cuenta la historia de una capitana de barco que navega por el Ártico, huyendo de su pasado, que está a punto de reaparecer cuando su hermana va a dar a luz.

La mirada de Maite Mutuberria

​Maite Mutuberria firma el cartel de este año. “El cine es mirada” -explica- “y esta muestra pone el foco sobre todo en la mirada de la mujeres”. El cartel representa cómo en el cine “las mujeres han dejado de ser objeto de mirada para convertirse en sujeto de mirada”, apunta. En él, cuatro mujeres atraviesan la pantalla de una sala. Antes de hacerlo pidió consejo a su amiga Ainara Vera, le preguntó qué era para ella el cine, y Vera le envió su opinión y la de muchas otras cineastas. Luego, curiosamente, se enteró de que Vera inaugurará la muestra con Polaris.

Programación



‘Polaris’

Ainara Vera (Francia, Dinamarca, 2002, 78’). Premiada en el Festival de Trento, cuenta la historia de una capitana de barco que surca el Ártico alejándose de su pasado en Francia pero su hermana está a punto de dar a luz.

Viernes 9, a las 19.30 h.

‘The happiest Man in the World’

Teona Strugar Mitevska (Macedonia, 2022, 100’). Una mujer que espera encontrar a alguien con quien formar una familia y un hombre que vive atravesado por la culpa coinciden en Sarajevo, una ciudad que aún muestra las cicatrices del conflicto.

Lunes 12, a las 11 y 19.30 horas

‘My way out’

Izaskun Arandia (España, 2022, 70’). El documental recupera la memoria y celebra el presente de The Way Out, un club musical londinense pionero de la comunidad trans.

Martes 13, a las 11 horas

‘De eso no hablábamos’

Ángela Palacios (España, 2019, 70’). La directora emprende el camino para entender el enorme silencio que siempre ha rodeado la muerte de su madre.

Martes 13, a las 18 horas

‘Alteritats’

Alba Cros, Nora Haddad (España, 2023, 91’). Documental que recoge la voz de lesbianas de diferentes condiciones que cuentan sus experiencias.

Martes 13, a las 20 horas

‘La pecera’

Glorimar Marrero Sánchez (Puerto Rico, 2023, 92’). A medida que su cáncer se extiende, Noelia regresa a su Vieques natal y reclama su libertad para decidir su propio destino.

Miércoles 14, a las 11 y 19.30 h

Cortos en femenino

Incluye: 'Alegre y Olé' (Clara Santaolaya), 'Anatomía Dunha Serea' (Adriana Páramo), 'Harta' (Julia de Paz), 'Hondarrak' (Paula Iglesias y Marta Gómez) y 'La loca y el feminista' (Sandra Gállego)

Miércoles 14, a las 17.30 y 22.30

‘Foudre’

Carmen Jaquier (Suiza, 2022, 92’). Suiza, año 1900. La repentina muerte de su hermana mayor obliga a Elisabeth a regresar a casa. Allí le asfixian las estrictas normas del pueblo.

Jueves 15, a las 11 y 19.30 h.

‘Blue jean’

Georgia Oakley (Reino Unido, 2022, 97’). Margaret Thatcher va a aprobar una ley que estigmatiza la presión sobre gays y lesbianas, obligando a Jean, una profesora de gimnasia, a vivir una doble vida.

Viernes 16, a las 11 y 19.30 h.