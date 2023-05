Íñigo Álvarez, guitarrista de la banda:"Nos lanzamos pero sin ocultar nuestros miedos; por eso nos llamamos Cobardes"

El 21 de abril lanzaron su último proyecto, 'Que empiece el baile', y sus dos videoclips ya alcanzan récords de visualizaciones en YouTube. Además, han llenado la sala Caverna de Madrid y han ocupado el puesto nº6 de la lista Promusicae de los 100 discos más vendidos. El sábado 3 de junio quieren “darlo todo” en la sala Totem de Villava (20h), para compensar el tiempo perdido y porque buscan “un día para enmarcar”. Cobardes son la voz y guitarra de Javier Janices 'Cordobés', el bajo de Iban Sánchez, la batería de Íñigo Idoate y la guitarra solista de Íñigo Álvarez, quien responde a esta entrevista.

¿Por qué un nombre como Cobardes para un proyecto que siempre requiere un acto de valentía?

Queríamos reflejar que todos llevamos dentro una parte cobarde, pero que intentamos superar. Somos así y nos lanzamos con nuestros miedos para salir adelante.

La pandemia frenó los conciertos de presentación de su primer trabajo. ¿Qué sacaron de positivo de ese periodo?

Nuestro primer concierto fue en la sala Copérnico de Madrid, como teloneros de Bocanada; después tocamos en Pamplona y cuando íbamos rumbo a Gijón a nuestro tercer escenario se decretó el confinamiento. Así que nos dijimos: ‘Si no podemos tocar, empecemos a componer’ y así avanzamos para nuestro 2º trabajo. Y el 21 de mayo abrimos el primer festival online de pago en Navarra, el KM Zero Musik Fest, en la sala principal de Baluarte ante un patio de butacas vacío... ¡Toda una experiencia!

¿Puede hablarse de evolución entre ‘Ceniza y viento’, de 2020, y el disco que acaban de lanzar?

De evolución, no; pero sí de punto de inflexión. Ceniza y viento lo produjo Kolibrí Díaz (David Díaz), guitarrista de Marea. Nos enseñó muchísimo, así que todas las ideas y los aprendizajes de ese primer disco los hemos aplicado a este segundo. En Que empiece el baile hemos querido buscar el punto de rock and roll navarro y ese mayor protagonismo de la guitarra.

¿Cuáles creen que son sus mejores ganchos, para que estén pegando tan fuerte?

El principal, la importancia que le damos a las melodías. Se puede escuchar a los músicos más virtuosos, pero si cuando te vas a tu casa no sigues tarareando su canción es que no te han llegado. Al final, la gente busca que le emociones. Tenemos la suerte de que lo que hacemos conecta con el público, pero no porque nos hayamos propuesto gustarle. Nosotros somos los jueces de nuestro propio trabajo.

¿Y qué me dice de la voz de Javier Janices?

Es una voz rota, muy presente en los grupos de rock and roll. Y... que puedo decir... [risas] la mejor voz del rock and roll a día de hoy...

¿Qué bandas serían sus precedentes musicales?

Todos nosotros hemos escuchado música de muy distinto tipo; pero si tuviéramos que elegir a grupos de Pamplona: Barricada, Marea, La fuga... Y en las guitarras, Héroes del silencio...

¿Les han comparado alguna vez con Extremoduro?

Ójala nos comparen con los grandes... [risas]

Si tuvieran que definir su estilo, ¿cómo lo harían?

Si hubiera que encasillarse, algo que muchas veces es inevitable, diríamos que hacemos rock melódico. Por un lado, caña y, por otro, una melodía pegadiza. [risas]

¿Y las letras?

Esas son todas mérito de Javi. El cabrón escribe muy bien. Se basa en vivencias propias y en las de sus seres cercanos... Y con ellas es difícil contener la emoción. Con Solo tú, inspirada en su hijo, se pone la piel de gallina; y con Otra noche se te encoge el corazón...

¿Cómo es la relación entre ustedes fuera del escenario?

Lo nuestro ha sido a fuerza de trabajar y de meter horas. Hemos pasado tanto tiempo juntos que hemos podido evolucionar muy bien como banda. Nos entendemos a la hora de componer, a la hora de tomar decisiones... Y hemos aprendido a compartirlo todo. Como hay que hacer en otros muchos aspectos de la vida.

En sus dos discos, hay agradecimiento expreso a sus familias... ¿Cómo lo han llevado ellas?

Hemos trabajado tanto con los discos, ahora con la gira... que a nosotros no nos ha dado ni tiempo de digerirlo todo. Son nuestras parejas y nuestras familias las que han estado apoyándonos y contándonos lo que estaba pasando fuera.

¿Y qué tienen preparado para el concierto del 3 de junio en Totem?

Es el broche de oro a nuestra primera gira, de la que han dicho que somos mejores en directo que en el disco. Estaremos en casa, así que lo daremos todo. Javi se meterá al público en el bolsillo desde el minuto uno y los demás intentaremos transmitir toda esa energía que tenemos dentro.

DNI

Cobardes, relevo natural en el rock urbano, nació en 2016 como un proyecto personal de Javier Janices ‘Cordobés’, y empezó a tener relevancia en 2018 tras imponerse en el Avetoro Fest (Pitillas) y en los Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra. Su primer álbum, Ceniza y viento, de febrero de 2020, contó con las colaboraciones de Kolibrí Díaz (Marea); Iñaki ‘Uoho’ Antón (de Platero y Tú, Extremoduro, Inconscientes) y Rulo. El 2º, Que empiece el baile, acaba de salir. Ambos discos han sido editados por El Dromedario Records.