La música electrónica invadirá la Ciudadela con el festival 'Dantz Point'

La Ciudadela de Pamplona acogerá este sábado un gran evento de música electrónica con Dantz Point, un festival de pequeño formato que busca poner en valor el patrimonio fusionándolo con un género musical apto para todos los públicos. El donostiarra Jokin Tellería, director de Dantz Point, señaló que la música electrónica representa “un universo creativo casi sin límites donde no hay etiquetas y se puede fusionar todo”.

Artistas de diversas nacionalidades, como el británico Rex The Dog, el serbio Scalameriya o el francés Francois del Mundo encabezarán un cartel que también dará cabida a artistas de la escena local, como Íñigo Díaz o Nikka. La música arrancará a partir de las 17.00 horas en la Ciudadela, ofreciendo un “plan familiar, de cuadrilla o de melómanos”, y abierto a todas las edades, con un aforo máximo de mil personas.

Según explicó Tellería, Dantz Point pretende “unir la música electrónica con el patrimonio histórico, arquitectónico o natural”. Nacida hace siete años en San Sebastián como una “marca cultural y laboratorio de proyectos”, Dantz se propuso poner en valor el patrimonio cultural a través de la música electrónica. “Empezamos a hacer sesiones en sitios históricos, emblemáticos, como el Santuario de Aranzazu, el Flysch de Zumaia o el Santuario de Loyola”, detalló.

“Será uno de los eventos de música electrónica más potentes que ha acogido esta ciudad en los últimos años”, destacó Juan Suescun, del sello Müsex Industries, que se ha sumado a Dantz Point como “agitador cultural”.

El dj navarro Íñigo Díaz, más conocido como Kriptonita, consideró “un lujo” poder disponer de un “espacio de expresión” como la Ciudadela: “Para nosotros es motivo de celebración el poder trasladar nuestra creatividad a este tipo de espacios”.

Díaz, que actuará a partir de las 20.00 horas, se encargará de realizar la transición entre la tarde y la noche. Lo hará con “un sonido fresco” con carácter indie, que derivará al techno conforme llegue la noche. “Para nosotros existe un 90% de improvisación y un 10% de conocimiento, porque uno se guía por lo que va ocurriendo”, señaló Díaz. El festival concluirá a la una de la madrugada con el serbio Scalameriya, que ofrecerá una sesión de dos horas. “Es muy interesante que Dantz Point también potencie la escena de los clubs de Pamplona. A partir de la una de la madrugada, el público podrá acudir a los diferentes espacios y vivir en primera persona la escena local”, valoró Díaz.

Los organizadores de Dantz Point confían en que este festival tendrá una buena respuesta de público. “Estamos teniendo un alcance muy interesante. También se han vendido entradas fuera de España”, señaló Suescun. “Queremos acercar esta cultura a públicos que no son tan afines. No es un evento nocturno, como mucha gente podría pensar. Además, no es una música dura o difícil de entender”, aseguró.

“Nuestra idea es unir a diferentes tipos de público”, recalcó Jokin Tellería. “En otros Dantz Points solemos ver a gente de todas las edades. Es algo que va unido a los valores de la música electrónica: la amplitud, el no etiquetar, la apertura de miras...”, explicó el director de Dantz, que aspira a repetir la iniciativa en Pamplona. Dantz Point cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Pamplona y Caja Rural de Navarra, entre otros colaboradores. Algunas de las actuaciones se grabarán para emitirlas a través de las redes y así divulgar tanto a los artistas como a la Ciudadela.