'La quietud en la tormenta', una ópera prima contra la inteligencia artificial

Alberto Gastesi, que era aún un renacuajo, se ponía malo cuando veía a su madre por las mañanas a través de Euskal Telebista. Ella ha sido actriz, dobladora y presentadora desde muy joven, y entre 1987 y 1990 condujo el programa 'Poli eta Loinaz'; dirigido, por cierto, por la novelista Toti Martínez de Lezea. Ella era Loinaz, Loinaz Jauregi, mientras que su partenaire Poli era Polikarpo, un muñeco de trapo del que el futuro cineasta sintió sus primeros celos. Alberto Gastesi (San Sebastián, 1985) creció con el medio audiovisual muy presente en su vida. Además, tenían un vecino muy cinéfilo que desde niño le empapó de cine. Sólo fue cuestión de tiempo que cogiera la cámara del abuelo para empezar a experimentar con ella desde muy pronto. A su hermano Iñigo le ocurrió un poco lo mismo, pero con casi cinco años menos. Creció cerca del audiovisual, con Alberto como referente. “Freddy Krueger me lo pusieron muy pronto”, recuerda Iñigo. Él también vio muchas películas, pero era más de videojuego y Arcade, así que tomó el camino de vivir las películas desde dentro, de ser actor.

Los cines Golem Yamaguchi estrenan este viernes en Navarra el primer largometraje de los Gastesi, 'La quietud en la tormenta', que fue presentada en la última edición del Festival de San Sebastián. Se trata de una cinta que no sólo desoye el algoritmo del audiovisual actual, sino que lo rechaza abiertamente. “Le escuché la semana pasada a la guionista Alicia Luna decir que era la película anti AI (inteligencia artificial) y me gusta, porque por un lado estamos al dictado del cine que las plataformas nos meten en casa, que está llevando a que los espectadores nos estemos acostumbrando a unos ritmos que para mí van en contra de la experiencia cinematográfica, al final todo se convierte en información, en traspaso de información, y el cine es más que eso”, protesta Alberto, que ha dirigido la película. “Por otro lado no me preocuparía que el cine que nos llega de plataformas o de Marvel pueda parecer salido de una IA, lo que me preocupa más es que un cierto cine de autor español pueda parecer también a veces salido de una IA, por una repetición de ciertas formas y temáticas”, añade.

vidania

'La quietud en la tormenta' es un bastión contra todo eso, una propuesta en blanco y negro, largos diálogos en euskera y castellano, rodada en formato 4:3 y con una narrativa muy personal, que llega desde los márgenes y que está encontrando su hueco. “Para nosotros ha sido un ejercicio radical de hacer lo que nos apetecía, de darnos el placer de hacer muchas cosas”, señala Alberto.

La película cuenta una no-historia, una historia que no ocurrió pero que, sin embargo, existe. Lara (Loreto Mauleón) vuelve de París a San Sebastián con su pareja, Telmo (Aitor Beltrán). Cuando la pareja va a buscar piso, la inmobiliaria manda a enseñárselo a Daniel (Iñigo Gastesi), que vive con su novia Vera (Vera Milán). Las vidas de Lara y Daniel se cruzan en la visita a ese piso, pero puede que no por primera vez, aunque luego ella tomara el camino a París y él no saliera nunca de Donosti. “Es una no-historia pero creo que somos no historias nosotros”, asiente Alberto Gastesi. “Estamos proyectados hacia delante y hacia detrás en todas esas posibilidades que han podido ser, estamos constantemente cuestionándonos cuál ha sido nuestro valor, nuestro coraje, en el camino que hemos terminado cogiendo”, añade el director. “La vida son decisiones”, abunda Iñigo Gastesi. “En una decisión como mínimo dejas un camino sin recorrer, y esta película habla de que también te acompaña ese camino, también forma parte de ti”.

'La quietud en la tormenta' muestra la San Sebastián de estos hermanos, con lo que en cierto modo acaba hablando de ellos mismos y de su generación, algo que no habían planeado a priori. Meterse en ese personaje que tiene tanto de sí mismo ha sido, por tanto, “un reto, un placer y una golosina”, para Iñigo Gastesi. Todo bajo una lluvia persistente que tiene su importancia en el desarrollo de los acontecimientos y que les ha dado pie a disfrutar de la experiencia estética audiovisual. “Hay un agradecimiento al espectador de la sala de cine y la pantalla grande, con una fotografía que es exquisita y un diseño de sonido impecable”, apunta el director. Sin cambiar el guion cada día, sí que dejaron el proceso de escritura abierto hasta el final. “Cuando hemos salido a localizar ya con el equipo se nos han abierto nuevas ideas por ver lugares que nos han llevado a reescribir, a incorporar... ha sido un trabajo más holístico”, señala Alberto.

vidania

Después del Festival de San Sebastián, la película pasó por los de Gijón, Ibiza, la Semana del Cine Vasco y el D’A de Barcelona. Su estreno internacional tendrá lugar en junio en el Festival de Cine de Transilvania. La película se estrenó en más de 20 cines el pasado 12 de mayo y se convirtió en la más vista en varias salas de Euskadi.

El filme supone también la puesta de largo de la productora Vidania, con la que llevaban muchos años haciendo cortos y produciéndoselo a otros. Desde que Vidania se oficializa como productora en el ICAA para poder hacer largometrajes éste es el primero que han rodado y ya tienen el segundo en el punto de mira, titulado 'Singular', y enclavado en el género de la ciencia ficción.

“Tiene que ver con la inteligencia artificial para trabajar contra ella”, adelanta Alberto Gastesi. “Es la peli que llevábamos más años preparando, antes de que entrara esta oportunidad”, explica. Singular será un thriller con un trasfondo de ciencia ficción muy fuerte que protagonizará Patricia López Arnaiz y Javier Rey, producido por White Loaf desde Madrid y Vidania desde Euskadi. “Aparentemente es una película opuesta a ésta pero acabará hablando de las mismas obsesiones”, admite Alberto Gastesi: “Hablará de un respeto al acontecimiento, a la imperfección, a la experiencia humana, a lo salvaje, a la vida... son dos pelis muy vitalistas”, asegura.