Sting actuará el 16 de diciembre en el Navarra Arena

Una nueva gira internacional recalará este año en el Navarra Arena. Se trata del artista británico Sting, que sumará Pamplona a su gira internacional My Songs, con la que aterrizará en la capital navarra el próximo 16 de diciembre.

Las entradas saldrán a la venta este jueves, día 11 de mayo, a las 10 horas a través de lasttour.org y seetickets.com. Asimismo, se abrirá una preventa 24 horas antes -el miércoles, día 10, a las 10 h.- para miembros del Club de Fans de Sting, que durará hasta las 18h del miércoles, y para las personas registradas en lasttour.org, que estará habilitada hasta el jueves a las 9h.

Los precios de las entradas en el Navarra Arena oscilarán entre los 50€ y 85€, más gastos de gestión, en grada y los 75 y 85€, más gastos de gestión, en pista.

La gira My Songs 2023 arrancará en Europa con la cita en Bilbao, el próximo 1 de junio, que tiene colgado ya el cartel de “últimas entradas a la venta”. Pamplona será, por lo tanto, la segunda fecha en la península en la gira del cantante, quien ya anunció previamente las dos primeras fechas en España: Tenerife (3 de junio) y Gran Canaria (4 de junio).

My Songs recoge las canciones míticas tanto de The Police como de la trayectoria de Sting en solitario. Entre los temas del ganador de 17 premios Grammy figuran los grandes éxitos como 'Fields of Gold', 'Shape of my Heart', 'Roxanne', 'Demolition Man', 'Englishman In New York', 'Every Breath You Take', 'Message In A Bottle' y otras muchas.

Durante esta gira, Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico y por el artista Joe Sumner, hijo del cantante, encargado de abrir el concierto en la capital navarra.