"Argentina debería hacerse cargo del legado de Borges", dice Pérez-Reverte

El novelista y académico de la lengua española Arturo Pérez-Reverte afirma que el Estado argentino tiene la "obligación moral, cultural e histórica" de ser el que se haga cargo del legado de Jorge Luis Borges, al considerar que el célebre autor es "patrimonio nacional".

"Yo, que soy muy poco partidario de la intervención del Estado, en materia de cultura, como es este caso, (creo que) el Estado debería hacerse cargo, convertirse en administrador de la memoria literaria y narrativa", expresa el escritor español en declaraciones a EFE en Buenos Aires, en cuya feria del libro presenta este sábado su última novela, "Revolución".

El pasado 26 de marzo, María Kodama, viuda de Borges y titular de los derechos de autor de su obra literaria, falleció a los 86 años sin aparentemente haber dejado testamento, tras lo que los sobrinos de la también escritora se presentaron ante la Justicia como herederos, en un expediente sucesorio que aún sigue abierto.

"Hay casos que son indiscutibles. Hay cosas que no pueden estar en manos del interés económico inmediato de particulares, porque son patrimonio nacional. Borges es patrimonio nacional", señala Pérez-Reverte.

Al margen de la figura del autor argentino (1899-1986), artífice de clásicos como "Ficciones" y "El Aleph", el académico, que remarca que desconoce lo ocurrido con la herencia tras la muerte de Kodama, opina que cuando un país tiene un escritor de esa talla, es el Estado el que debe proteger, potenciar y difundir su legado.

"Borges posiblemente sea, después de Cervantes, lo más grande que ha dado la literatura en español. Por razones diversas", sentencia, convencido de que el fallecido poeta y ensayista "deja huella".

"Aunque no puedas ni imitarlo, ni seguirlo. Me consuela que él no era novelista, nunca fue novelista", enfatiza entre risas, e indica que su libro "La tabla de Flandes" (1990) es una novela "absolutamente borgiana", en la que además introdujo un poema de Borges sobre el ajedrez.

"SOY FELIZ EN ARGENTINA"

Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) pisó por primera vez Argentina en 1975, y, como periodista, llegó a cubrir en 1982 la guerra que la enfrentó con Reino Unido por las islas Malvinas.

Pero su "gran vinculación sentimental-afectiva" con este punto del mundo, que ha visitado en infinidad de ocasiones, se remonta a mucho atrás: "Soy feliz en Argentina. Mi padre era un joven elegante. Y en los años 30, un joven elegante tenía que bailar el tango. Era la forma de ligar. Era un chico guapo, elegante, alto, se me hacía un poco a David Niven".

"Entonces desde pequeño crecí en mi casa oyendo a mi padre que se afeitaba cantando tangos, el tango ha estado presente en mi vida; con las palabras en lunfardo me familiaricé desde niño", revela, y advierte que conoce bien a los argentinos "en lo bueno y en lo malo", sufre con la Argentina que sufre y se alegra con la que le va bien.

A la actual Argentina la ve "dividida" y eso le causa "mucho dolor", pero le preocupa más haber visto en esta visita, en la concurrida avenida Corrientes, "un montón de chicos jóvenes" durmiendo en la calle.

"No sé desde cuándo ocurre. Cuando yo venía antes no ocurría. O no ocurría con tanta frecuencia", agrega, y recuerda que en los años 70 era un país "fascinante, culto, rico".

"Entonces claro, yo he visto a Argentina sufrir mucho, y me siento muy mal, porque yo no vengo aquí de turista", concluye.